SAÜFEST, projelerin çıkış noktası ve üretildiği bir festival olmalı

Sakarya Üniversitesi, her yıl düzenlediği ‘bahar şenlikleri’ etkinliğini farklı bir konsepte dönüştürerek “1. SAÜFEST” ismi ile gerçekleştirdi. SAÜFEST, 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan önemli ve farklı bir etkinlik oldu Sakarya için. Sakarya Üniversitesi kampüsünde 10 gün devam eden festivalde bilim, kültür, spor, sanat, istihdam ve eğlence alanında; teknoloji, sergi, sunum, kitap söyleşileri ve imza günleri, konferanslar, uluslararası öğrenci buluşmaları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve firma standları, film gösterileri, yönetmen söyleşileri ve konferanslardan oluşan yüzlerce etkinlik düzenlendi. 100’den fazla yayınevinin katıldığı SAÜFEST etkinliklerinin son gününde bile kitap festivaline olan ilgi kapanış saatine kadar ilk günkü gibi devam etti.

“Şehir Kampüste Buluşuyor” düsturuyla düzenlenen SAÜFEST etkinliği ile aynı zamanda üniversite ile şehir arasında daha güçlü bir iletişim ve işbirliğinin kurulması da hedefleniyor. Dolayısıyla gelecek yıllarda düzenlenecek olan SAÜFEST etkinliklerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Etnopark ve Teknoloji Merkezi projeleri ile destek verecek olması da bu süreçte büyük önem ifade ediyor.

İlkokul, ortaokul, lise ve meslek liselerinden etkinlik süresince her gün ortalama 3 bin öğrencinin ziyaret ettiği SAÜFEST her ne kadar Sakarya Üniversitesi’nin öncülüğünde düzenlense de şehrin bu etkinliğe çok daha fazla katkı vererek sahip çıkması gerekiyor. Gelecek yıllarda düzenlenecek SAÜFEST etkinliği, şehir hayatına değer katan, etki eden, şehrin her alanda kalkınmasına proje üreten daha zengin bir yapıya dönüştürülmeli.

Festival sonrası elde edilen kazanımlar sadece üniversite için değil Sakarya için de önemli. Ama hangi konuda önemli, ne kadar faydalı oldu, neler kazandırdı bunların da bilinmesi gerekir. SAÜFEST sadece Sakarya Üniversitesi’nin düzenlediği ve ziyaretçi profili öğrencilerden oluşan bir etkinlik olarak kalmamalı. Aynı zamanda üstlendiği misyon ile tarımdan turizme, sanayiden eğitime, sanattan bilime kadar her alanda şehrin bütün kurum ve kuruluşlarının isteyerek desteklediği, Sakarya’ya değer katacak, iz bırakacak, yön verecek projelerin çıkış noktası ve üretildiği bir festival olmalı.