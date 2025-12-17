Savaş çanları

Bir yandan İngiltere, Almanya ve Fransa Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdir­mek için Amerika Birleşik Devletleri’ni ik­na etmeye çalışırken, bir yandan da Avru­pa’nın 2029 yılında “savaşa hazır hale ge­leceği”ni duyuruyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi vatandaşlarına “acil durum çantası hazır bulundurma” çağrısı yapıyor…

Yarın AB’nin başkenti Brüksel’de bir ara­ya gelecek olan 27 ülkenin devlet ve hükü­met başkanları Zirvesi’nden çıkacak so­nuç, Avrupa kıtasının belki de kaderini belirleyecek. AB’nin yeni tarım politikala­rını ve bütçe sübvansiyonlarını şekillen­dirmesi, AB ile Güney Amerika ticareti­ni 20 yıl aradan sonra yeniden düzenleyen “Mercosur Anlaşması”, ABD’nin AB ülke­lerine yüzde 15’lik gümrük vergisi öngören “Trump vergileri”, Avrupa’da dondurulan 210 milyar euroluk “Rus varlığı” ve Ukray­na ile Rusya arasındaki “20 maddelik mü­zakere planı” AB liderlerinin önünde ola­cak. Ancak en önemli dosya, Avrupa’nın savaşa hazır hale getirilmesi.

Geçtiğimiz hafta Berlin’de konuşan NA­TO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın önümüzdeki beş yıl içinde bir ittifak ülke­sine saldırabileceğini ileri sürdü.

NATO Genel Sekreteri Rutte, “Büyükba­balarımızın veya büyükannelerimizin ya­şadığına benzer bir savaşa hazırlıklı olma­lıyız” ifadelerini de kullandı. Rutte, “Pu­tin’in istediğini elde ettiğini bir düşünün; Ukrayna Rus işgali altında, ordusu NA­TO ile daha uzun bir sınıra yerleşiyor. Bu da NATO’ya karşı silahlı bir saldırı riski önemli ölçüde artıyor” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ayın başında ülkesinin Avrupa ile savaşa girmeyi planlamadığını, ancak savaş baş­latılırsa ordusunun “şu anda” hazır oldu­ğunu savundu. Rusya bu tür açıklamaları “histeri” olarak nitelendirse de AB ülkeleri Rusya’nın bu yönde bir hedef içinde oldu­ğunu ileri sürüyor.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün son raporuna göre, Rusya her ay yaklaşık 150 tank, 550 piyade savaş aracı, 120 Lan­cet İHA ve 50’den fazla top üretiyor.

Alman hükümeti bütçesi, savunma büt­çesinin 2029 yılına kadar yaklaşık 153 mil­yar euroya çıkarılmasını öngörüyor. Alman ordusunun (Bundeswehr) 2029 yılına ka­dar “savaşa hazır” hale getirilmesi hedef­leniyor.

NATO’nun “Ortak Tehdit Değerlendir­mesi” analizinde 2029 yılında bir Rus sal­dırısının mümkün olduğu uyarısı yapılı­yor. Analizde, “Rusya’nın üç ila beş yıl içe­risinde geniş çaplı bir savaş başlatabilecek konuma gelebilir” değerlendirmesine yer veriliyor. Almanya Savunma Bakanlığı bu değerlendirmeyi “ifadeyi daha dikkatli for­müle etmeye” ve bunun yerine daha genel “on yılın sonuna kadar” ifadesini kullan­mayı tercih ediyor.

“Drone” rahatsızlığı

NATO ve AB ülkelerindeki havaalanları ile askeri üslerin yakınlarında insansız ha­va araçları ve “drone”ların tespit edilmesi AB ülkelerini rahatsız ediyor. Belçika geç­tiğimiz ay insansız hava araçlarının (İHA) kilit noktalarda görülmesi sonrası ulusla­rarası havalimanı Zaventem’i geçici olarak kapattı, Almanya ve İngiltere’den resmi olarak yardım istedi. Belçika’nın talebine karşılık İngiltere’nin askeri destek sağla­dığını, ekipman ve personel gönderdiğini açıklayan İngiltere Genelkurmay Başkanı, Rusya’nın genel anlamda Avrupa için “şu anda en acil tehdit” olduğunu ileri sürdü.

Hayatta kalma çantası

AB Komisyonu üç ay önce, olası bir sa­vaşa hazırlık yapılması konusunda üye ül­kelerin 450 milyon vatandaşını uyardı. AB Komisyonu, “üç günlük hayatta kalma çantası” hazırlanması gerektiğini duyu­rarak su, yiyecek, el feneri, çok amaçlı ça­kı ve pille çalışan radyo gibi malzemelerin hayatta kalmak için büyük önem taşıdığını duyurdu. Başta Almanya, Fransa, Hollan­da, Belçika olmak üzere birçok hükümet vatandaşlarının “üç günlük hayatta kalma çantası” çağrısına uymasını istedi. Ayrıca, Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkeler 18 yaşından gün almış erkek çocuklara mek­tup göndererek “gönüllü askere katılma” daveti gönderdi.

Dünyanın en konforlu coğrafyası olan Batı Avrupa’da, büyük yazar Ernest He­mingway’in belki de başyapıtına adını ver­diği gibi “çanlar kimin için çalıyor?”