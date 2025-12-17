Savaş çanları
Bir yandan İngiltere, Almanya ve Fransa Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri’ni ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Avrupa’nın 2029 yılında “savaşa hazır hale geleceği”ni duyuruyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi vatandaşlarına “acil durum çantası hazır bulundurma” çağrısı yapıyor…
Yarın AB’nin başkenti Brüksel’de bir araya gelecek olan 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Zirvesi’nden çıkacak sonuç, Avrupa kıtasının belki de kaderini belirleyecek. AB’nin yeni tarım politikalarını ve bütçe sübvansiyonlarını şekillendirmesi, AB ile Güney Amerika ticaretini 20 yıl aradan sonra yeniden düzenleyen “Mercosur Anlaşması”, ABD’nin AB ülkelerine yüzde 15’lik gümrük vergisi öngören “Trump vergileri”, Avrupa’da dondurulan 210 milyar euroluk “Rus varlığı” ve Ukrayna ile Rusya arasındaki “20 maddelik müzakere planı” AB liderlerinin önünde olacak. Ancak en önemli dosya, Avrupa’nın savaşa hazır hale getirilmesi.
Geçtiğimiz hafta Berlin’de konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın önümüzdeki beş yıl içinde bir ittifak ülkesine saldırabileceğini ileri sürdü.
NATO Genel Sekreteri Rutte, “Büyükbabalarımızın veya büyükannelerimizin yaşadığına benzer bir savaşa hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini de kullandı. Rutte, “Putin’in istediğini elde ettiğini bir düşünün; Ukrayna Rus işgali altında, ordusu NATO ile daha uzun bir sınıra yerleşiyor. Bu da NATO’ya karşı silahlı bir saldırı riski önemli ölçüde artıyor” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ayın başında ülkesinin Avrupa ile savaşa girmeyi planlamadığını, ancak savaş başlatılırsa ordusunun “şu anda” hazır olduğunu savundu. Rusya bu tür açıklamaları “histeri” olarak nitelendirse de AB ülkeleri Rusya’nın bu yönde bir hedef içinde olduğunu ileri sürüyor.
Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün son raporuna göre, Rusya her ay yaklaşık 150 tank, 550 piyade savaş aracı, 120 Lancet İHA ve 50’den fazla top üretiyor.
Alman hükümeti bütçesi, savunma bütçesinin 2029 yılına kadar yaklaşık 153 milyar euroya çıkarılmasını öngörüyor. Alman ordusunun (Bundeswehr) 2029 yılına kadar “savaşa hazır” hale getirilmesi hedefleniyor.
NATO’nun “Ortak Tehdit Değerlendirmesi” analizinde 2029 yılında bir Rus saldırısının mümkün olduğu uyarısı yapılıyor. Analizde, “Rusya’nın üç ila beş yıl içerisinde geniş çaplı bir savaş başlatabilecek konuma gelebilir” değerlendirmesine yer veriliyor. Almanya Savunma Bakanlığı bu değerlendirmeyi “ifadeyi daha dikkatli formüle etmeye” ve bunun yerine daha genel “on yılın sonuna kadar” ifadesini kullanmayı tercih ediyor.
“Drone” rahatsızlığı
NATO ve AB ülkelerindeki havaalanları ile askeri üslerin yakınlarında insansız hava araçları ve “drone”ların tespit edilmesi AB ülkelerini rahatsız ediyor. Belçika geçtiğimiz ay insansız hava araçlarının (İHA) kilit noktalarda görülmesi sonrası uluslararası havalimanı Zaventem’i geçici olarak kapattı, Almanya ve İngiltere’den resmi olarak yardım istedi. Belçika’nın talebine karşılık İngiltere’nin askeri destek sağladığını, ekipman ve personel gönderdiğini açıklayan İngiltere Genelkurmay Başkanı, Rusya’nın genel anlamda Avrupa için “şu anda en acil tehdit” olduğunu ileri sürdü.
Hayatta kalma çantası
AB Komisyonu üç ay önce, olası bir savaşa hazırlık yapılması konusunda üye ülkelerin 450 milyon vatandaşını uyardı. AB Komisyonu, “üç günlük hayatta kalma çantası” hazırlanması gerektiğini duyurarak su, yiyecek, el feneri, çok amaçlı çakı ve pille çalışan radyo gibi malzemelerin hayatta kalmak için büyük önem taşıdığını duyurdu. Başta Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika olmak üzere birçok hükümet vatandaşlarının “üç günlük hayatta kalma çantası” çağrısına uymasını istedi. Ayrıca, Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkeler 18 yaşından gün almış erkek çocuklara mektup göndererek “gönüllü askere katılma” daveti gönderdi.
Dünyanın en konforlu coğrafyası olan Batı Avrupa’da, büyük yazar Ernest Hemingway’in belki de başyapıtına adını verdiği gibi “çanlar kimin için çalıyor?”
