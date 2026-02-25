Savaş cerrahisi
Ukrayna-Rus Savaşı’nın dördündü yılında BBC’ye konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Üçüncü Dünya Savaşı’nı çoktan başlattığını” söyledi. Zelenski, “Putin’in bunu çoktan başlattığına inanıyorum. Soru şu ki, ne kadar toprak ele geçirebilecek ve onu nasıl durduracağız
. Rusya dünyaya farklı bir yaşam biçimi dayatmak, insanların kendileri için seçtikleri yaşam biçimlerini değiştirmek istiyor” diye konuştu başkent Kiev’de.
Geçtiğimiz yılın sonunda Almanya hükümet bütçe görüşmelerinde, “Alman Ordusu’nun (Bundeswehr) 2029 yılına kadar “savaşa hazır” hale getirilmesini hedeflendiğini” açıklandı. NATO’nun “Ortak Tehdit Değerlendirmesi” analizinde 2029 yılında bir Rus saldırısının mümkün olduğu uyarısı yapıldı. Analizde, “Rusya’nın üç ila beş yıl içerisinde geniş çaplı bir savaş başlatabilecek konuma gelebilir” değerlendirmesine yer veriliyor. Almanya Savunma Bakanlığı bu değerlendirmeyi “ifadeyi daha dikkatli formüle etmeye” ve bunun yerine daha genel “on yılın sonuna kadar” ifadesini kullanmayı tercih ediyor.
Belçika’nın 2026 PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sıralamasında ilk yüz üniversite arasında 46. sırada yer alan Leuven Katolik Üniversitesi (KUL), 115. sırada yer alan Gent Üniversitesi (Ugent) ve 170. sıradaki Antwerpen Üniversitesi’nde (UA) “Savaş Cerrahisi” dersleri verilmeye başlanacak.
Şubat tatili sonrası KUL, Ugent ve UA’nın tıp fakültelerinde “Savaş Cerrahisi” dersleri “pilot uygulama” olarak başlandı. Önümüzdeki akademik yılda ise bütün üniversitelerde “Savaş Cerrahisi” derslerinin müfredata alınması öngörülüyor. Tıp fakültelerinde “askeri tıp” ve “kriz/çatışma yaralanmaları”yla ilgili temel eğitimler zorunlu hale getirilmek üzere müfredata ekleneceğini duyuruldu. Bu yeni eğitimler özellikle savaş yaralanmaları, travma, kriz patolojisi gibi konuları içerecek şekilde tasarlanıyor. Belçika’da yetkililer, tıp fakültelerinde henüz geniş kapsamlı “savaş cerrahisi”, sivil sağlık çalışanlarının savaş tipi yaralanmalar ve büyük ölçekli krizlerde daha iyi hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekerek, şu anki tıp eğitiminde bu konularda yeterli deneyim olmadığı görüşünde.
Eğitimciler de tıp fakültelerinde “savaş cerrahisi” derslerinin verilmesini talep ediyor. Ugent Tıp Fakültesi Dekanı Piet Hoebeke “Bütün Avrupa bu konuda uykuya yatmıştı” derken, UA Tıp Fakültesi Dekanı Filip Lardon ise “ihtiyaç duymayı beklersek çok geç kalmış oluruz” açıklamasını yaptı.
800 milyar euroluk savunma bütçesi
Brüksel’de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Ortak Komite Toplantısı’nda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, “AB ve üye ülkelere, 2028 yılına kadar savunma harcamaları için 800 milyar euro kaynak ayırmayı hedeflemektedir” dedi.
AB ülkelerinde 2024 yılında 343,2 milyar euro olan savunma bütçesi, 2025 yılında 381 milyar euroya çıkartıldı. AB’nin savunma bütçesinin 2028 yılında ise 800 milyar euroya çıkartılması hedefleniyor.
Avrupa’da sıcak çatışmaların/savaşın 2029 yılında başlayacağını öngören NATO ve Almanya’dan sonra Belçika’nın önümüzdeki eğitim/öğretim yılı ile birlikte “savaş cerrahisi” dersleri verilmeye başlanacak olması, Avrupa’da savaşın gerçekten de “ayak sesleri” olarak yorumlanıyor…
