Ukrayna-Rus Savaşı’nın dördündü yı­lında BBC’ye konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Üçüncü Dün­ya Savaşı’nı çoktan başlattığını” söyledi. Zelenski, “Putin’in bunu çoktan başlattığı­na inanıyorum. Soru şu ki, ne kadar toprak ele geçirebilecek ve onu nasıl durduracağız

. Rusya dünyaya farklı bir yaşam biçimi da­yatmak, insanların kendileri için seçtikleri yaşam biçimlerini değiştirmek istiyor” di­ye konuştu başkent Kiev’de.

Geçtiğimiz yılın sonunda Almanya hü­kümet bütçe görüşmelerinde, “Alman Or­dusu’nun (Bundeswehr) 2029 yılına kadar “savaşa hazır” hale getirilmesini hedeflen­diğini” açıklandı. NATO’nun “Ortak Tehdit Değerlendirmesi” analizinde 2029 yılında bir Rus saldırısının mümkün olduğu uyarı­sı yapıldı. Analizde, “Rusya’nın üç ila beş yıl içerisinde geniş çaplı bir savaş başlatabile­cek konuma gelebilir” değerlendirmesine yer veriliyor. Almanya Savunma Bakanlığı bu değerlendirmeyi “ifadeyi daha dikkatli formüle etmeye” ve bunun yerine daha ge­nel “on yılın sonuna kadar” ifadesini kul­lanmayı tercih ediyor.

Belçika’nın 2026 PISA (Uluslararası Öğ­renci Değerlendirme Programı) sıralama­sında ilk yüz üniversite arasında 46. sıra­da yer alan Leuven Katolik Üniversitesi (KUL), 115. sırada yer alan Gent Üniver­sitesi (Ugent) ve 170. sıradaki Antwerpen Üniversitesi’nde (UA) “Savaş Cerrahisi” dersleri verilmeye başlanacak.

Şubat tatili sonrası KUL, Ugent ve UA’nın tıp fakültelerinde “Savaş Cerrahisi” ders­leri “pilot uygulama” olarak başlandı. Önü­müzdeki akademik yılda ise bütün üniver­sitelerde “Savaş Cerrahisi” derslerinin müfredata alınması öngörülüyor. Tıp fakül­telerinde “askeri tıp” ve “kriz/çatışma yara­lanmaları”yla ilgili temel eğitimler zorunlu hale getirilmek üzere müfredata eklenece­ğini duyuruldu. Bu yeni eğitimler özellikle savaş yaralanmaları, travma, kriz patoloji­si gibi konuları içerecek şekilde tasarlanı­yor. Belçika’da yetkililer, tıp fakültelerinde henüz geniş kapsamlı “savaş cerrahisi”, si­vil sağlık çalışanlarının savaş tipi yaralan­malar ve büyük ölçekli krizlerde daha iyi hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çe­kerek, şu anki tıp eğitiminde bu konularda yeterli deneyim olmadığı görüşünde.

Eğitimciler de tıp fakültelerinde “sa­vaş cerrahisi” derslerinin verilmesini ta­lep ediyor. Ugent Tıp Fakültesi Dekanı Piet Hoebeke “Bütün Avrupa bu konuda uyku­ya yatmıştı” derken, UA Tıp Fakültesi De­kanı Filip Lardon ise “ihtiyaç duymayı bek­lersek çok geç kalmış oluruz” açıklamasını yaptı.

800 milyar euroluk savunma bütçesi

Brüksel’de düzenlenen NATO Parlamen­ter Asamblesi (NATO PA) Ortak Komi­te Toplantısı’nda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, “AB ve üye ülkelere, 2028 yılına kadar savunma harcamaları için 800 milyar euro kaynak ayırmayı hedeflemektedir” dedi.

AB ülkelerinde 2024 yılında 343,2 milyar euro olan savunma bütçesi, 2025 yılında 381 milyar euroya çıkartıldı. AB’nin savun­ma bütçesinin 2028 yılında ise 800 milyar euroya çıkartılması hedefleniyor.

Avrupa’da sıcak çatışmaların/savaşın 2029 yılında başlayacağını öngören NATO ve Almanya’dan sonra Belçika’nın önü­müzdeki eğitim/öğretim yılı ile birlikte “savaş cerrahisi” dersleri verilmeye başla­nacak olması, Avrupa’da savaşın gerçekten de “ayak sesleri” olarak yorumlanıyor…