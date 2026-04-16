Savaş çıkınca borsada yatırımcı sayısı düştü

Borsa İs­tanbul yeni yıla hızlı bir başlan­gıç yapmıştı. Bir taraftan Merkez Bankası faiz in­dirimlerine baş­lamış ve düşüş trendinin sür­mesi beklenir­ken diğer taraftan bilançolar­da en kötünün geride kaldığı görüşü tüm piyasaya hakimdi.

Ayrıca uzun zamandır Türk hisse senetlerinden uzak du­ran yabancı yatırımcılar, bor­sada alıma geçmişti. Tüm bu olumlu gelişmelerin etkisiyle BIST 100 Endeksi, 18 Şubat’ta 14 bin 532 puan ile Türk Lirası bazında tarihi zirvelerine çık­tı. Ancak ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla Ortadoğu’da artan tansiyon piyasalardaki olumlu beklen­tileri bir anda tersine çevirdi. Savaşın ilk günlerinde dile ge­tirilen çatışmaların uzun sür­meyeceği beklentisi maalesef gerçekleşmedi. Geçen hafta ilan edilen iki haftalık ateşkes anlaşmasına kadar çatışma­lar ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelere de sıçradı.

Borsada beklentiler tersine döndü

İran’ın petrol arzının yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatması petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden olması küresel enflas­yon endişelerini artırdı. Hal böyle olunca da Merkez Ban­kası, mart ayındaki Para Po­litikası Kurulu (PPK) toplan­tısında yüzde 37 seviyesin­de bulunan politika faizini (1 haftalık repo) sabit tuttu. 22 Nisan’da yapılacak PPK top­lantısında Merkez Banka­sı’nın yine faizlerde bir deği­şikliğe gitmeyeceği görüşü hakim. Savaş ile birlikte his­se senetleri piyasasında de­ğişen beklentiler, borsadaki yatırımcı sayısını da etkiledi. Kasım ayı sonunda 6 milyon 402 bin kişi olan borsadaki yerli yatırımcı sayısı, borsa­daki hızlı yükselişin etkisiyle şubat ayında 6 milyon 737 bin kişiye kadar çıkmıştı.

Haziran 2024’ten sonra en hızlı erime

Başka bir ifadeyle 2026 yı­lının borsa açısından iyi geçe­ceği beklentisiyle kasım-şu­bat ayları arasında 335 bine yakın kişi borsaya geldi. An­cak 28 Şubat’ta patlak veren İran savaşı, borsadaki olumlu beklentileri tersine çevirme­si ve faiz indirimlerinin dur­masıyla mevduat gibi sabit getirili enstrümanların cazi­besini koruması borsadan çı­kışı hızlandırdı.

Merkezi Ka­yıt Kuruluşu (MKK) verileri­ne göre, mart ayında borsadan tam 349 bin 612 kişi ayrıldı. Aylık bazda yatırımcı sayısın­da yaşanan yüzde 5,19’luk eri­me Haziran 2024’ten bu ya­na gerçekleşen en hızlı çıkı­şa işaret ediyor. Şubat ayında yatırımcı sayısında yaşanan yüzde 3,24’lük aylık artış ise Şubat 2024’ten bu yana yaşa­nan en hızlı yükselişti.

Savaşın seyri belirleyici olacak

Uzmanlar, İran savaşında kalıcı barışın sağlanması durumunda hisse senedi gibi riskli varlıklara ilginin yeniden artacağını ifade ediyor. Ancak savaş belirsizliğinin sürmesi halinde yatırımcıların, hisse senedi piyasalarına girme konusunda isteksiz olabileceği söyleniyor.

Yine Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması ve sabit getirili enstrümanlarda getirilerin azalması da borsada yatırımcı sayısını etkileyebilecek bir diğer gelişme. Yine uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notuyla ilgili vereceği kararlar ve savaşın şirket bilançolarına olası etkileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek diğer gündem maddeleri.