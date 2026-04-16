Savaş çıkınca borsada yatırımcı sayısı düştü
Borsa İstanbul yeni yıla hızlı bir başlangıç yapmıştı. Bir taraftan Merkez Bankası faiz indirimlerine başlamış ve düşüş trendinin sürmesi beklenirken diğer taraftan bilançolarda en kötünün geride kaldığı görüşü tüm piyasaya hakimdi.
Ayrıca uzun zamandır Türk hisse senetlerinden uzak duran yabancı yatırımcılar, borsada alıma geçmişti. Tüm bu olumlu gelişmelerin etkisiyle BIST 100 Endeksi, 18 Şubat’ta 14 bin 532 puan ile Türk Lirası bazında tarihi zirvelerine çıktı. Ancak ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla Ortadoğu’da artan tansiyon piyasalardaki olumlu beklentileri bir anda tersine çevirdi. Savaşın ilk günlerinde dile getirilen çatışmaların uzun sürmeyeceği beklentisi maalesef gerçekleşmedi. Geçen hafta ilan edilen iki haftalık ateşkes anlaşmasına kadar çatışmalar ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelere de sıçradı.
Borsada beklentiler tersine döndü
İran’ın petrol arzının yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatması petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden olması küresel enflasyon endişelerini artırdı. Hal böyle olunca da Merkez Bankası, mart ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 37 seviyesinde bulunan politika faizini (1 haftalık repo) sabit tuttu. 22 Nisan’da yapılacak PPK toplantısında Merkez Bankası’nın yine faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği görüşü hakim. Savaş ile birlikte hisse senetleri piyasasında değişen beklentiler, borsadaki yatırımcı sayısını da etkiledi. Kasım ayı sonunda 6 milyon 402 bin kişi olan borsadaki yerli yatırımcı sayısı, borsadaki hızlı yükselişin etkisiyle şubat ayında 6 milyon 737 bin kişiye kadar çıkmıştı.
Haziran 2024’ten sonra en hızlı erime
Başka bir ifadeyle 2026 yılının borsa açısından iyi geçeceği beklentisiyle kasım-şubat ayları arasında 335 bine yakın kişi borsaya geldi. Ancak 28 Şubat’ta patlak veren İran savaşı, borsadaki olumlu beklentileri tersine çevirmesi ve faiz indirimlerinin durmasıyla mevduat gibi sabit getirili enstrümanların cazibesini koruması borsadan çıkışı hızlandırdı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, mart ayında borsadan tam 349 bin 612 kişi ayrıldı. Aylık bazda yatırımcı sayısında yaşanan yüzde 5,19’luk erime Haziran 2024’ten bu yana gerçekleşen en hızlı çıkışa işaret ediyor. Şubat ayında yatırımcı sayısında yaşanan yüzde 3,24’lük aylık artış ise Şubat 2024’ten bu yana yaşanan en hızlı yükselişti.
Savaşın seyri belirleyici olacak
Uzmanlar, İran savaşında kalıcı barışın sağlanması durumunda hisse senedi gibi riskli varlıklara ilginin yeniden artacağını ifade ediyor. Ancak savaş belirsizliğinin sürmesi halinde yatırımcıların, hisse senedi piyasalarına girme konusunda isteksiz olabileceği söyleniyor.
Yine Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması ve sabit getirili enstrümanlarda getirilerin azalması da borsada yatırımcı sayısını etkileyebilecek bir diğer gelişme. Yine uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notuyla ilgili vereceği kararlar ve savaşın şirket bilançolarına olası etkileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek diğer gündem maddeleri.
