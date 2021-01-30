Savaş dahisi Samuel Colt’un Abdülmecit’e hediyesi

Yaklaşık 175 yıllık tarihiyle Amerikan efsanesi haline gelen Colt silahları, Avrupa markası haline geliyor. Geçtiğimiz günlerde okuduğum bir Çekya gazetesinde, Colt’un Çekya markaları Ceska zbrojovka Group SE bilinen adıyla CZG ile masada olduğu ve yakın dönemde anlaşacaklarını ifade ediyor. Uzun zamandır sıkıntıda olan, aralarında Ar-Ge merkezleri de olan bazı tesislerini kapatan, 2015’te iflas koruma talep eden ABD’li Colt için bir dönem sona ermek üzere. Colt aslında günümüz silah pazarının da babası sayılır. İlk silah markası olarak değil, ticaretinin babası. Yani; sorun yarat ve karşılıklı düşmanlara silah sat.

1814 yılında doğan Samuel Colt’un çocukluğu tam bir trajedi içinde geçti. Annesini küçük yaşta kaybeden Colt’un 2 kardeşi intihar ederek hayatlarına son verdi. Hatta intihar eden erkek kardeşi, tam da idam edileceği gün canına kıydı. Çiftçi bir aileden gelen Colt’un ilk oyuncağı binbaşı olan dedesinin hediye ettiği tabanca şeklindeki çakmak oldu. Bu hediye kendisine yeni bir kariyer de oluşturdu. Tek dolumla çok sayıda kurşun atabilen altıpatlar cinsi tabancayı icat ederek silah sanayinde çığır açan ve silah kullanımını yaygınlaşan Samuel Colt, 1847 yılında ABD’nin Connecticut eyaletinde kendi soyadını verdiği Colt, silah üretim şirketini kurdu.

Ticaret zeka ister. Bunun en güzel örneği de Samuel Colt. Revolver’ı geliştirmekle yola çıktı. Aynı zamanda bir mucit olan Colt, barış ve huzur adına iki önemli izi bıraktı. İlki ABD’de dünyanın ilk su altı telgraf bağlantısını kurması ikincisi de en ünlü silahı olan savaşmak için üretilen Peacemaker yani Barıştırıcı takma adı verilen 45 kalibrelik, kurma horozlu revolver oldu. Bu silahın en güzeli de Sultan Abdülmecid’e hediye ettiği altın kaplamalı olan. Şu anda ABD’de müzede olan bu tabancanın hikayesi de Colt’un başlattığı “silahlanma yarışı.”

Önce Sultan’a, ardından Çar’a

1850’li yıllarda Osmanlı-Rus savaşlarının ortasında İstanbul’a gelen ve Sultan Abdülmecid’i ziyaret eden Colt, görüşmesine hediye olan altın tabanca ile başlar. Ardından Padişah’a “Sultanım, Ruslar benim yaptığım bu tabancaları kullanıyor” der. Sultan, geri kalmaz ve 5.000 tane sipariş verir. Siparişin teslimi ise 1 günde tamamlanmış. Çünkü Colt, İstanbul’a silahlarla dolu gemilerle ayak basmış. İlk satışını yaptıktan sonra rotayı Rus Çarlığı’na çeviren Colt, Sankt Petersburg’da Çarlık Sarayı’na girmiş. Çar 1’inci Nikolay ile görüşmüş. “Haşmetli Çar; Osmanlı Ordusu benim yaptığım bu silahları kullanıyor…” Çar, inanmış ve o da binlerce tabancanın siparişini vermiş… Tabii ki teslimi yine 1 gün sürmüş ve boş gemilerle ülkesine geri dönmüş.