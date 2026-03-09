Savaş ekonomisinde kripto paralar
Orta Doğu’da her gün dozunu artırarak devam eden gerilim piyasaların işleyişini de doğrudan etkiliyor. Jeopolitik tansiyonu yükseltebilecek her açıklama ve her hamle hem devletlerin hem de yatırımcıların pozisyon almasını zorlaştırırken küresel finans piyasalarının yön bulmasını da zorlaştırıyor. Savaşların sanayi altyapısına verdiği zarar, işsizlik artışının yanı sıra kamu harcamalarının silah ve savaş teknolojileri üretimine yönelmesi ve özellikle tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek aksamalar, ekonomilere bütçe açığı ve enflasyon olarak yansırken küresel piyasalarda emtialar üzerinde hızlı fiyat artışına sebep olur. Bu majör etkilerin yarattığı zincirleme halkalar ise zamanla küresel finans sistemi üzerinde etkisi giderek büyüyen dalgalanmalara yol açar. Peki kripto paralar bu tablonun neresinde?
Jeopolitik krizlerde kripto piyasası nasıl tepki veriyor?
Jeopolitik gerilimlerin yansıması olarak ortaya çıkan ekonomik maliyetler, krizler ve olası riskler finansal piyasaların yönünü belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Tarih boyunca savaş ve kriz dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman arayışı güçlenmiş, altın ve rezerv para birimleri bu dönemlerde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcının kendini güvene almak için en çok tercih ettiği yatırım araçları olmuştur. Görece genç ve alternatif bir yatırım sınıfı olan kripto varlıkların savaşlarla imtihanı ise henüz sınırlı sayıda örnek üzerinden değerlendirilebiliyor.
Orta Doğu’daki ABD destekli İsrail-İran Savaşı’nda kripto piyasasının verdiği tepkinin önceki krizlere kıyasla farklı seyrettiğini söyleyebiliriz. 1 Mart’ta başlayan ve süregelen gerginlik küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açarken kripto para piyasası ilk anda gelen tepki satışlarının ardından daha stabil bir görünüme döndü. Bitcoin, çatışmanın başladığı ilk gün 63 bin dolara gerilese de kısa süre içinde toparlanarak 74 bin dolara yükseldi ve ardından 68 bin dolar civarında dengelendi.
Bu hareket aslında kripto piyasalarının ani jeopolitik gelişmelere verdiği tepkiyi yansıtıyor diyebiliriz. Kriz anlarında ilk etapta panikle oluşan satış baskısının ardından piyasa nispeten hızlı bir şekilde denge bulabiliyor. Nitekim 2022’de Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde kripto piyasasında sert tepki satışları yaşanmıştı. Ancak savaşın ilerleyen dönemlerinde kripto varlıklar, özellikle sınır ötesi transferler ve finansal erişim açısından önemli bir araç haline gelmişti.
Yaptırımlar ve alternatif finansal kanallar
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunun ardından birçok Rus bankası uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarıldı. Bu durum ülkenin küresel finans sistemine erişimini önemli ölçüde sınırladı. Bu gelişmeler Rusya’nın alternatif ödeme sistemleri ve dijital varlıklar üzerine daha yoğun şekilde çalışmasına yol açtı. Enerji ticareti ve uluslararası ödemelerde farklı finansal altyapılar gündeme gelmeye başladı. Rus yetkililerin zaman zaman dijital varlıkların uluslararası ticarette kullanılabileceğine yönelik açıklamaları da bu arayışın bir göstergesiydi. Benzer bir tablo, uzun süredir yaptırımlara tabi olan İran için de geçerli. İran, özellikle Bitcoin madenciliği konusunda belirli dönemlerde düzenleyici adımlar attı ve kripto varlıkları ekonomik faaliyetlerin bir parçası haline getirmeye çalıştı. Ülkede üretilen Bitcoin’in ithalat işlemlerinde kullanılabileceğine yönelik yapılan resmi açıklamalar da bu arayışın bir parçası olarak sık sık gündeme geldi. Elbette kripto varlıklar yaptırımları tamamen ortadan kaldıran bir ödeme aracı değil. Ancak özellikle kriz zamanlarında merkeziyetsiz yapıları ve küresel erişim imkanı nedeniyle bu teknolojiler alternatif bir kanal olarak değerlendirildiğini şahit oluyoruz.
Yeni finansal mimarinin parçası
Jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yön bulmaya çalışan finans piyasalarında kripto varlıklar bir yandan direnç seviyelerini test ederken diğer yandan geleneksel bankacılık sistemlerinin devre dışı kaldığı zamanlarda alternatif bir ödeme altyapısı olarak da önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yatırım aracı olmanın ötesinde Bitcoin önderliğinde özellikle stablecoinler ve blok zinciri tabanlı ödeme altyapıları devletlerin ekonomik sürdürülebilirliği açısından alternatif bir kanal olarak devreye giriyor. Bugün sistemin devamı için bazen bir kurtarıcı olarak görülen kripto varlıklar yakın gelecekte ekonomiler için yalnızca bir alternatif olarak kalmayacak asli unsurlardan biri olacak.
