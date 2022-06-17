Savaş en kötü şey, gerilimi azaltıp işlerimizi büyütelim

Bir süredir Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de dolayısıyla bütün Akdeniz’de egemen olabileceğine inanan Yunanistan ile Türkiye arasında kısa ya da uzun savaş senaryoları konuşuluyor. İki ülkenin ‘haber ekranlarını dolduran kanaat önderlerinin ağırlıklı olarak emekli askerler olduğunu’ görüyoruz. Türkiye, denizde, karada ve havada ikili ve uluslararası anlaşmalara göre oluşan ‘geçerli hukuku’ savunuyor ve Yunanistan’ın bunu yok sayıp yeni adımlar atması gerilimi sürekli tırmandırıyor. Geçmişte de gerilimin çok yüksek olduğu anlar oldu ama bir şekilde iki tarafta da ‘barışın çok daha değerli olduğuna’ inanan aklıselim kabul gördü. Umarız yine öyle olsun. Yazının başlığındaki ‘gerilimi azaltalım işlerimizi büyütelim’ sözü birilerine çok pragmatik gelse de sonuçta barışın daha iyi olduğuna inancı da simgeliyor. Üstelik bu sözü söyleyen Levent Sadık Ahmet Türkiye Yunanistan İş Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Batı Trakya Türklerinin efsane lideri olan Dostluk Eşitlik Partisi Kurucusu, eski Rodop Bağımsız Milletvekili merhum Dr. Sadık Ahmet’in oğlu.

Levent Sadık Ahmet’e, “bu gerilim iki ülke arasındaki ticareti, turizmi ve yatırımları ne kadar ektiler’ diye soruyorum: “Gerçekten çok yüksek gelirim var. Bu gerilim bile iki ülke arasındaki ticareti çok etkilemez ama uzun vadeli ve büyük yatırımlar maalesef askıya alınabilir. Çünkü bu defa iki ülkedeki iş insanlarının daha kaygılı olduklarını görüyorum. Söylemler öncekilere göre çok daha ağır” diyor. ABD’nin Yunanistan’da yeni üsler kurmasının doğal olarak Yunanistan’daki bazı siyasilere ekstra cesaret vermiş olabileceğini belirtiyor Levent Sadık Ahmet ve ekliyor: “Ama ABD’nin Yunanistan’da daha önce de üsleri vardı. Ben şahsen ABD’nin önceki ve yeni üslerini Türkiye’ye karşı kurduğunu düşünmüyorum ama Yunanistan yönetimi öyle düşünüyor olabilir mi bilemiyorum. Biz iki tarafın iş insanları olarak işlerimizi geliştirme, büyütme çabasındayız. Bu ortamda gerilimin azalması için somut adımlar atılmadığı sürece iş dünyasının da yapabileceği şeyler sınırlı kalır. Geçen yıl 5,3 milyar dolar olan dış ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz vardı, o hedefe ulaşamayız. Türkiye’den de oraya daha az turist gider. Sular çok ısınırsa Yunanistan’ın turizmi olumsuz etkilenir. Çünkü turist, güven ve huzur ister.”

İki NATO ülkesi arasında savaş olmaz

Türkiye Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, “İki NATO ülkesi arasında savaş olmaz. Bu gerilim azalsın işimize bakalım. Ben bir Batı Trakya Türkü ve Türk iş adamı olarak söylüyorum bunu ve gerilimin sona ermesini istiyorum. Yunan dostlarımız da böyle düşünüyor. Maalesef gerilimi Yunan medyası daha çok körüklüyor. Oysa savaş en kötü şeydir ve ‘savaşa hayır barışa ve ticarete evet” diyor. Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle çok sayıda Yunan şirketinin Türkiye’de şirket kurduğunu ve daha da kurmak isteyen çok Yunan şirketi olduğunu söylüyor. Levent Sadık Ahmet, Türkiye’nin Yunan iş insanları için de çok iyi partner ve çözüm noktası olduğunun altını çiziyor.

İki tarafı da dış güçler mi kışkırtıyor?

Yunanistan’da önemli projelere imza atan iş insanlarından AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak’ı da aradım, şu anda Yunanistan’daki en büyük inşaat şirketi konumunda olduklarını belirtiyor ve “Yunanistan’da inşaat, enerji ve marina işlerimiz var. Yunan, Türk, Arnavut, Romanyalı, Makedon yaklaşık 1000 kişilik istihdama ulaştık. Ayrıca, Türkiye’den Yunanistan’a inşaat malzemeleri ihracatı yapıyoruz. Yunanistan’da çok iyi dostlarımız var. Halklarımız arasında da dostluğun çok güçlü olduğuna tanık oluyoruz” diyor. Şu anda iki ülke arasında yaşanan ‘yüksek gerilime’ anlam vermekte zorlandıklarını söyleyen Muhsin Bayrak, bu gerilimin geçici olduğuna inanıyor. İki halkın binlerce yıl çoğu zaman birlikte barış içinde yaşadığını ifade ederek şöyle özetliyor görüşlerini: “Bence iki tarafı da ‘dış güçler’ kışkırtıyor. İki ülkenin siyasileri bu durumu anlayıp tuzağa düşmemeli. Beni herkes bilir. Benim vatanım, Türkiye ve ben Türkiye sevdalısıyım ama diyorum ki iki ülke arasındaki gerilimin ne Türkiye’ye ne Yunanistan’a ne Avrupa Birliği’ne ne de ABD’ye faydası var. Devlet büyüklerimiz sükûnetle masaya oturup bütün sorunları çözmeliler.”

Yabancıya konut satışı patladı mı?

Mayıs ayında 122 bin 768 adet konut satıldı. Bu konutların 5 bin 962 tanesini (Yüzde 4,8’ini) yabancılar aldı. Geçen yılın Mayıs ayına göre yabancıya konut satışı yüzde 235 artmış. Bu rakamlara bakıp en kestirme yorum “Vatandaşlık için konut alt limiti değeri 400 bin dolara çıkarıldı ama bu bile yabancıyı durduramamış, tersine satışlar patlamış” şeklinde oldu. Durum aslında öyle değil. Çünkü 400 bin dolar uygulaması 13 Haziran’da başlayacağı için 250 bin doları kaçıracağını düşünen yabancılar Mayıs ayında daha çok konut aldı. Haziran sonuçları açıklandığında en azından 12 gün daha yabancıya satışlarda hızlı artışın sürdüğünü göreceğiz. Sonra 400 bin dolar uygulaması devreye girecek. Bakalım Temmuz’da yabancıya konut satışı ne olacak? Bu yoldan yılda 10 milyar dolarlık döviz hedefi gerçekleşecek mi?