Savaş mücbir sebeptir

Sohbetimizin başlığı yanlış anlaşılmasın…

Savaşmaktan söz etmiyorum, savaşın biz ihracatçılar için yaratacağı sıkıntıların, mücbir sebep olarak kabul edileceğine vurgu yapmak istiyorum.

Rusya, Ukrayna'ya saldırdı ve işgal etmiyorum dese de ülkenin neredeyse her noktasına Rus askerlerini yerleştiriyor. Her saat başı farklı suçlamalar, farklı ithamlar ve dünya kamuoyunu kendi yanlarına çekmek için yapılan yönlendirmeler…

Savaşın, vatanı savunmak dışında hoş görülebilir bir tarafı yok ve olamaz da.

Savaşın asıl kaybedenleri analar ve çocuklarıdır.

Acıların en derinini analar, travmaların en sertini de çocuklar yaşar…

Her türlü şiddete ve haksızlığa karşın Dünya dönmeye ve küresel köyde de hayat devam ediyor.

İhracatçılarımız arasında Rusya/Ukrayna savaşından etkilenenler olduğu bir gerçek.

Bu ihracatçı dostlarımız arasında gerek bu ülkelere ihracat yapan ve gerekse bu ülkelerden yaptıkları ithalat ile üretim yaparak, nihai ürününü ihraç edenler var.

Bu savaş hem ihracatçı ve hem de ithalatçı dostlarımızı derinden etkilemekte ve onlar da bu nedenle yüklenimlerini yerine getirme olanağı bulamamaktadırlar

- Mücbir sebep / Zorunlu neden nedir?

- Kendi kontrolünüzün dışında nedenler olmalıdır

- Bu nedenleri ve bunların işinizin üzerindeki etkilerini makul olarak tahmin edememek gerekir

- Bu sebeplerden ve etkilerinden kaçınmanın veya etkilerini ortadan kaldırmanın makul çerçevelerde mümkün olmaması gerekir.

Her ne kadar Rusya/Ukrayna gerginliği bir süredir devam etmekteyse de işin sonucunun savaş olup olmayacağı konusu hep tartışılır olmuştu. İşlerine farklı seçenekler sağlama olanağı olan ve sağlam bir öngörü ve önlemle bunları devreye alanlar, bu savaşın yarattığı sıkıntıları bir nebze olsa da hafifletebilecekler.

Ancak doğrudan bu pazarlara ihracat yapan veya bu pazarlardan yapılacak ithalata zorunlu olarak bağımlı olanların pek de başka şansları yok gibi görünüyor.

İşte bu durumda kalan dostlarımızın, bu nedenlerden dolayı yerine getiremedikleri yükümlülükleri nedeniyle cezai müeyyidelere maruz kalmamak için mücbir sebep savunmasını öne sürmelerini salık veririm.

Bu durumla karşı karşıya kalan dostlarımızın yükümlülükleri nedeniyle cezai müeyyideye maruz kalmamak için girişecekleri her çaba, kuşkusuz bu yüklenimler nedeniyle sorumlu oldukları kişi ve/veya kuruluşlar tarafından karşı çıkılarak çürütülmeye çalışılacaktır.

Bu nedenle, özellikle bu ülkelerden yapılacak ithalata bağımlı olarak ihracat yapmak durumunda olan dostlarımızın, farklı kaynak seçenekleri bulabilmek için süre kazanmak adına böyle bir girişimde bulunmalarını öneririm.

Ukrayna'ya ihracat yapacak olanlar için yapılacak bir şey zaten yok zira tüm kapılar kapalı ve ülkeye giriş çıkış imkânsız bir durumda.

Rusya tarafına baktığımızda ise durum biraz daha farklı görünüyor.

Oraya yapılacak ihracat ve oradan yapılacak ithalat, kısmen daha az etkilenecek gibi duruyor.

Çünkü, savaşın etkin olmadığı noktalardaki sınır kapılarının durumuna bağlı olarak ithalat/ihracat işlemlerinin oralardan yapılabilmeleri mümkün olabilir mi dikkatle izlenmesi gerekir..