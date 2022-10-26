Savaş riski arttı

ABD İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra etki alanını genişletti. Küresel hegemonyasını pekiştirdi. Değerlerini ve yasalarını dünyada hâlâ uygulayabileceğini düşünüyor. Avrupa, ortak değerleri savunduğu için, bununla ilgili bir sorun görmüyor. Fakat başta Çin, Rusya, Orta Doğu ve Afrika’daki bazı ülkeler, belli ölçüde Hindistan olaylara farklı bakıyor.

ABD ile Çin arasında Huawei ile başlayan teknoloji savaşı, çip sektöründe karşılıklı atılan adımlarla boyut kazandı. Çin’in askeri ve teknolojik ilerlemesini yavaşlatmak isteyen ABD gözünü kararttı. Artık sadece şirketleri değil, kişileri de hedef alıyor. Çin şirketlerinde çalışan Amerikalılara, ‘’Ya işin, ya da Amerikan vatandaşlığın’’ deniyor.

Yunan tarihçi Thucydides Atina ile Sparta arasındaki Peloponez Savaşı’nı şöyle tarif ediyor: Sparta, yükselen deniz gücü Atina’nın, hegemonyasını tehdit ettiğini düşündü’’. Thucydides’in teorisine göre, hegemon güç ile yükselen güç arasındaki anlaşmazlık savaşa yol açıyor. Son 500 yılda bu tarz anlaşmazlıklar 16 kez oldu. Bunların 12’sinde savaş çıktı. Kalan dördünde vekâlet savaşı yaşandı. Tarihsel perspektiften, ABD ile Çin arasındaki zıtlaşma tehlikelidir. Bir askeri çatışma riski yüksektir.