Savaş ve insan

Carl von Clausewitz, “Savaş Üzerine” adını taşıyan kitabında savaşı, siyasetin yoğunlaşmış biçimi olarak tanımlar; buna şiddetli de diyebiliriz. Kitapta yazılanlar çok etkileyici olsa da sonuçta her kitap gibi, yazıldığında bitmiştir. Bu bütün kitaplar için böyledir.

Savaş insan hayatında ilginç bir yere sahiptir. Bir yandan büyük kayıplara neden olurken diğer yandan en büyük gelişme dönemlerini yaratmıştır. Bu konuda temel bilgilere sahip değilseniz, çizgi roman Mister No ile işe başlayabilirsiniz. Daha ileri seviyedeyseniz tarih kitaplarında sınırsız veri var; kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Ben bildiklerimle ilerleyeceğim.

Savaşta önemli olan kazanmaktır. Bunu yapabilmek için öncelikle düşmanınızı tanımanız gerekir ama burada bir açmaz vardır: Düşmanını tanımayanın hayatta kalması çok kolay değildir ve yeterince hayatta kalamayanın ise düşmanını tanıyacak zamanı olmaz.

Bu noktada deneyimli komutanlar devreye girer. Önceden doğru biçimde eğitilerek bir noktaya getirilmiş ve savaş deneyimine sahip komutanlar, askerlerin deneyim kazanmadan ölmesini engeller ya da engel olmaya çalışır. Böylece artan deneyim taraflar arasındaki güç dengesini etkiler. Bu, savaşı sürdürmeyi sağlar ama savaşlar bu şekilde kazanılmaz.

Ömer Turhan, Bartın’daki maden ocağında yaşanan ölümlü olaydan birkaç ay önce yaptığımız uzun kahvaltıda savaş kazanma konusunda zihnimi açmıştı. WorkCube Kurucusu ve CTO’su Ömer Turhan, “İngilizler, hava üssüne dönen uçaklarının kanatlarındaki delikleri görünce kanatları zırhla kaplamak gerektiğini düşünmüşler. Daha sonra kanadından isabet alan uçakların geri dönebildiğini ve gövdenin isabet alması durumunda uçakların düştüğünü anlamışlar. Pilot kabinlerinin altını zırhla kaplamaları savaşı kazanma hamlesi olmuş” demişti. Ben de zihnimin bir kenarına yazmıştım.

Bugün savaş ile başlamamın nedeni, dünya genelindeki chip savaşının ayrıntılarını sizinle paylaşmaktı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Çipler ve Bilim Yasası’ndan girip ABD’nin savunduğu Güney Kore ve Tayvan’daki chip üreticilerine nasıl zarar verdiğini anlatacaktım. İnsanlarımız madene gömülünce vazgeçtim ama bu hikayenin de girişinin bu şekilde olması gerektiğine karar verdim.

Bazen bilanço çıkarmak gerekir

Oysa konu sivil hayattaki savaşla ilgili. Daha önce de yazdığım gibi başarısızlıkla hesaplaşmadan zafer kazanmak mümkün değil. Bartın’ın daha büyük boyutlusunu Soma’da deneyimlemiştik. O zaman benim dikkatimi çekenlerden biri, sağlanması gereken çalışma koşulları ile ilgili eksikliklerin masaya yatırımasıydı. Soru ise şuydu: Bunları hemen olayın ardından keşfetme fırsatınız olmadığına göre, daha önce neden gündeme getirmediniz?

İkinci konu şuydu: Bir profesör televizyon yayınında sahayı bilmeden Soma’daki olayı açıklamaya çalışırken medenlerde iki farklı trafo olabileceği ve yağlı trafonun patlamasının böyle bir sonuç doğurabileceğini anlatıyordu. Soma’yı bilen bir maden mühendisi orada bu tür bir trafo kullanılmadığını söyledi. Bilimin, mühendislikten beslenmeyerek kendi sefaletini yaşadığı bir ülkeydi bizimki.

Bu listeyi daha da uzatabilirim ama bilançoyu çıkarması gereken kişi ben olmadığım için burada kesiyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar dilerim. Ancak işin şu trajikomik boyutuna dikkat çekmeme izin verin. Dünya genelinde enerji fiyatlarının yükselmesine ve özellikle doğalgazdaki kasılmaya bağlı olarak kömürün fiyatı da yükseliyor. Kömürün kalori değeri gibi benim uzman olmadığım birçok bileşen bulunduğu için elimdeki bilgileri Türkiye’ye uyarlayamıyorum ama bu konuda sıkı istatistik tutan ABD’de elektrik üretimine yönelik kömür çıkarmada ton başına maliyet 2020’de 36,36 dolar yani 6 bin 500-7 bin lira arasındaymış. Bu maliyet 2017’deki 39,27 dolarlık düzeyinin neredeyse yüzde 10 altına düşmüş. Kömürün ton satış fiyatı için ise 400-600 dolar bandı konuşuluyor. Google’da yapacağınız bir arama kafanızı karıştırabilir çünkü son bir yılda fiyatlar muazzam bir yükseliş sergilemiş. Dünya Gazetesi Haber Koordinatörü Mustafa Kemal Çolak’ın Eylül 2021’deki analiz/haberi (https://www.dunya.com/sektorler/ithal-komur-santralleri-unite-unite-uretime-ara-veriyor-haberi-634170) kömürün önemini, başka alanlara etkisi ile birlikte değerlendirmeyi sağlıyor. Bu, insanlarımızın ölmesini engelleyecek değer zincirini yaratmak için de bir başlangıç noktası olabilir.

PÜF NOKTASI

12 Ekim’de The Great Passage-Kelimelerle Yolculuk filminin gösterimine katıldım. Yönetmen İshii Yuya’nın anlattığı ürünleştirme ve değer yaratma süreci, mühendislik fakültelerinde ders olmayı hak ediyor. Filme geçmeden önce Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara’nın karşılama konuşmasında, filmin ayrıntılarına hakim olarak ayrıntılara çok şık temasta bulunmasını siyasi liderliğin nasıl olması gerektiğinin dipnotu olarak belirteyim.

1990’larda elektronik araçlar yaygnlaşırken bir yayınevi kadrosundaki dört kişi ile başlayan basılı sözlük hazırlama çalışması, daha sonra dergici, gazeteci, üniversite öğrencisi gibi farklı disiplinlerden kişilerin katılması ile bir ürünleştirme ve sürdürülebilirlik dersine dönüşüyor. Ürünün değeri, insanların bu süreçte kazandıkları deneyimle kelimelere yeni anlamlar vermesiyle ortaya çıkıyor.

Maden, 5G ile birlikte gelişecek SD-WAN gibi iletişim altyapılarının, sensörlerin, şebekelerin, robotiğin ve iş yönetimi ve zekası teknolojilerinin en önemli geliştirme ve sınama alanlarından biri. Bu yazıda savaş ve zaferle başlayıp bunlar üzerinden değer yaratma ve madenlerin önemini size anlatmayı hedefliyordum. Yazının sonuna geldiğimde, siyasi açıklamaların unutturduğu insanlığımızı hatırlamak için teknolojiyi değil, Kelimelerle Yolculuk filmine vurgulamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ölen o insanlar kaderlerinden bağımsız bir değere sahipler.