Savaşın anatomisi: Enerji, teknoloji ve güç

Küresel gündeme baktığımızda birbirinden kopuk gibi görünen gelişmeler dikkat çeki­yor: Orta Doğu’da artan gerilimler, Latin Ameri­ka’da siyasi müdahaleler, Rusya’ya yönelik ağır yaptırımlar. Üç farklı coğrafyada üç farklı gerek­çe.

Ancak daha yakından bakıldığında bu geliş­melerin tek bir noktada birleştiği görülüyor. Kü­resel güç dengesi yeniden kuruluyor ve bu yeni­den yapılanmanın merkezinde tek bir aktör var o da Çin. Bugün küresel güç mücadelesini an­lamak için ideolojilere değil, doğrudan verilere bakmak gerekiyor.

Enerji tüketimi bu dönüşümün en net göster­gelerinden biri.

lInternational Energy Agency verilerine gö­re Çin’in elektrik tüketimi 2025 itibarıyla 10 trilyon kWh seviyesini aşmış durumda.

-Aynı dönemde ABD’nin tüketimi yakla­şık 4–4.5 trilyon kWh bandında kalıyor.

Bu, yalnızca büyüklük farkı değil; aynı zaman­da sanayi yoğunluğunun ve üretim kapasitesi­nin göstergesi. Enerji yatırımları tarafında tab­lo daha da çarpıcı:

-Bloomberg NEF verilerine göre Çin, 2025 yılında enerji dönüşümü ve altyapısına yaklaşık 500 milyar dolar yatırım yaptı.

Bu rakam, tek başına Avrupa’nın toplam yatı­rımına yakın.

Üretim Gücünün kayıyor ve küresel üretim dengesi artık tartışmaya açık değil.

-World Bank verilerine göre Çin’in imalat sanayi büyüklüğü 4.8–5 trilyon dolar seviyesin­de.

-ABD’nin imalat sektörü ise yaklaşık 2.9 tril­yon dolar.

Daha çarpıcı olan ise pay:

-Çin, küresel imalatın yaklaşık %28’ini tek başına gerçekleştiriyor.

Bu oran, 1980’lerde %5’in altındaydı.

Güç yalnızca üretimle ölçülmüyor. Asıl belir­leyici unsur teknoloji.

-World Intellectual Property Organization verilerine göre yapay zekâ patent başvuruları­nın %60’tan fazlası Çin kaynaklı.

-ABD’nin payı aynı alanda %15 civarına geri­lemiş durumda.

Telekom altyapısında da benzer bir tablo var:

European Patent Office verilerine göre 6G teknolojilerinde Çin’in payı yaklaşık %40, ABD’nin payı ise %30–35 bandında.

Yeni enerji ekonomisi: Elektrikli araçlar ve batarya savaşları

21. yüzyılın sanayi devrimi fosil yakıtlarla de­ğil, bataryalarla yazılıyor.

-International Energy Agency verilerine gö­re Elektrikli araç üretiminin %65–70’i Çin’de gerçekleşiyor. Lityum-iyon batarya üretiminin ise %90’dan fazlası Çin merkezli

Güneş paneli üretiminde Çin’in payı:

-%80’in üzerinde (IEA ve BloombergNEF verileri)

Bu tablo, enerji bağımsızlığının artık petrol rezervleriyle değil, teknoloji üretimiyle ölçül­düğünü gösteriyor.

Ekonomik büyüklük: Görünenden daha büyük bir Çin

Nominal GSYİH karşılaştırmaları çoğu za­man yanıltıcı olabilir. Asıl belirleyici ölçüt Sa­tın alma gücü paritesi (PPP). International Monetary Fund verilerine göre Çin ekonomisi PPP bazında ABD’nin %120–125’i büyüklüğüne ulaşmış durumda. Dahası: Çin’in büyüme hızı, son yıllarda ABD’nin yaklaşık iki katı seviyesin­de seyrediyor.

Kritik Düğüm: Tayvan

Bugün küresel sistemin en hassas noktası:

Taiwan TSMC tek başına en ileri düzey çiple­rin %90’ından fazlasını üretiyor.

Bu çipler: Savunma sistemlerinden otomoti­ve, finans altyapısından yapay zekâya kadar tüm sistemlerin kalbinde yer alıyor. Bu nedenle Tay­van yalnızca bir ada değil, 21. yüzyılın teknolo­ji kilidi. Parçalı görünen tek bir mücadele var.

Bugün yaşanan gelişmeler birbirinden bağım­sız değil: Rusya’ya yaptırımlar, Orta Doğu’daki gerilimler, Latin Amerika’daki siyasi müdaha­leler, küresel ticaret savaşları. Bunların tama­mı aynı stratejik çerçevenin parçaları birleşti­ğinde yükselen gücün sınırlandırılması olarak okunabilir. Bugün dünya, tarihsel olarak defa­larca yaşanmış bir eşikte duruyor. Sorun şu ki bu süreç kaçınılmaz bir çatışmaya mı evrilecek, yoksa ekonomik ve diplomatik araçlarla yö­netilebilecek mi?

Ama bu kez fark yaratan bir değişken var: karşılıklı bağımlılık. Çin ve ABD arasındaki ticaret hacmi, finansal entegrasyon ve teknolojik iç içelik, geçmişteki örneklerden çok daha derin. Bu nedenle bu kez savaşın for­mu farklı olabilir: Doğrudan askeri çatışma ye­rine uzun süreli ekonomik, teknolojik ve finan­sal rekabet olabilir. Ancak bir gerçek değişmi­yor: güç dengesi değiştiğinde dünya da değişir. Bugün değişen yalnızca dengeler değil, küresel sistemin kendisi.