Savaşın anatomisi: Enerji, teknoloji ve güç
Küresel gündeme baktığımızda birbirinden kopuk gibi görünen gelişmeler dikkat çekiyor: Orta Doğu’da artan gerilimler, Latin Amerika’da siyasi müdahaleler, Rusya’ya yönelik ağır yaptırımlar. Üç farklı coğrafyada üç farklı gerekçe.
Ancak daha yakından bakıldığında bu gelişmelerin tek bir noktada birleştiği görülüyor. Küresel güç dengesi yeniden kuruluyor ve bu yeniden yapılanmanın merkezinde tek bir aktör var o da Çin. Bugün küresel güç mücadelesini anlamak için ideolojilere değil, doğrudan verilere bakmak gerekiyor.
Enerji tüketimi bu dönüşümün en net göstergelerinden biri.
lInternational Energy Agency verilerine göre Çin’in elektrik tüketimi 2025 itibarıyla 10 trilyon kWh seviyesini aşmış durumda.
-Aynı dönemde ABD’nin tüketimi yaklaşık 4–4.5 trilyon kWh bandında kalıyor.
Bu, yalnızca büyüklük farkı değil; aynı zamanda sanayi yoğunluğunun ve üretim kapasitesinin göstergesi. Enerji yatırımları tarafında tablo daha da çarpıcı:
-Bloomberg NEF verilerine göre Çin, 2025 yılında enerji dönüşümü ve altyapısına yaklaşık 500 milyar dolar yatırım yaptı.
Bu rakam, tek başına Avrupa’nın toplam yatırımına yakın.
Üretim Gücünün kayıyor ve küresel üretim dengesi artık tartışmaya açık değil.
-World Bank verilerine göre Çin’in imalat sanayi büyüklüğü 4.8–5 trilyon dolar seviyesinde.
-ABD’nin imalat sektörü ise yaklaşık 2.9 trilyon dolar.
Daha çarpıcı olan ise pay:
-Çin, küresel imalatın yaklaşık %28’ini tek başına gerçekleştiriyor.
Bu oran, 1980’lerde %5’in altındaydı.
Güç yalnızca üretimle ölçülmüyor. Asıl belirleyici unsur teknoloji.
-World Intellectual Property Organization verilerine göre yapay zekâ patent başvurularının %60’tan fazlası Çin kaynaklı.
-ABD’nin payı aynı alanda %15 civarına gerilemiş durumda.
Telekom altyapısında da benzer bir tablo var:
European Patent Office verilerine göre 6G teknolojilerinde Çin’in payı yaklaşık %40, ABD’nin payı ise %30–35 bandında.
Yeni enerji ekonomisi: Elektrikli araçlar ve batarya savaşları
21. yüzyılın sanayi devrimi fosil yakıtlarla değil, bataryalarla yazılıyor.
-International Energy Agency verilerine göre Elektrikli araç üretiminin %65–70’i Çin’de gerçekleşiyor. Lityum-iyon batarya üretiminin ise %90’dan fazlası Çin merkezli
Güneş paneli üretiminde Çin’in payı:
-%80’in üzerinde (IEA ve BloombergNEF verileri)
Bu tablo, enerji bağımsızlığının artık petrol rezervleriyle değil, teknoloji üretimiyle ölçüldüğünü gösteriyor.
Ekonomik büyüklük: Görünenden daha büyük bir Çin
Nominal GSYİH karşılaştırmaları çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Asıl belirleyici ölçüt Satın alma gücü paritesi (PPP). International Monetary Fund verilerine göre Çin ekonomisi PPP bazında ABD’nin %120–125’i büyüklüğüne ulaşmış durumda. Dahası: Çin’in büyüme hızı, son yıllarda ABD’nin yaklaşık iki katı seviyesinde seyrediyor.
Kritik Düğüm: Tayvan
Bugün küresel sistemin en hassas noktası:
Taiwan TSMC tek başına en ileri düzey çiplerin %90’ından fazlasını üretiyor.
Bu çipler: Savunma sistemlerinden otomotive, finans altyapısından yapay zekâya kadar tüm sistemlerin kalbinde yer alıyor. Bu nedenle Tayvan yalnızca bir ada değil, 21. yüzyılın teknoloji kilidi. Parçalı görünen tek bir mücadele var.
Bugün yaşanan gelişmeler birbirinden bağımsız değil: Rusya’ya yaptırımlar, Orta Doğu’daki gerilimler, Latin Amerika’daki siyasi müdahaleler, küresel ticaret savaşları. Bunların tamamı aynı stratejik çerçevenin parçaları birleştiğinde yükselen gücün sınırlandırılması olarak okunabilir. Bugün dünya, tarihsel olarak defalarca yaşanmış bir eşikte duruyor. Sorun şu ki bu süreç kaçınılmaz bir çatışmaya mı evrilecek, yoksa ekonomik ve diplomatik araçlarla yönetilebilecek mi?
Ama bu kez fark yaratan bir değişken var: karşılıklı bağımlılık. Çin ve ABD arasındaki ticaret hacmi, finansal entegrasyon ve teknolojik iç içelik, geçmişteki örneklerden çok daha derin. Bu nedenle bu kez savaşın formu farklı olabilir: Doğrudan askeri çatışma yerine uzun süreli ekonomik, teknolojik ve finansal rekabet olabilir. Ancak bir gerçek değişmiyor: güç dengesi değiştiğinde dünya da değişir. Bugün değişen yalnızca dengeler değil, küresel sistemin kendisi.
