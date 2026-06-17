Savaşın gölgesinde G7
Amerika Birleşik Devletleri’nin 28 Şubat tarihinde İran’a saldırmasıyla başlayan Ortadoğu Savaşı neredeyse 110 günüdür devam ediyor. Sürekli “barış anlaşması” duyurulmasına rağmen devam eden savaşın gölgesinde G7 Zirvesi yapılıyor…
İsviçre’nin Cenevre gölünün karşı kıyısı olan Fransa’nın Evian kasabası üç gündür dünyanın en büyük yedi gelişmiş ekonomisinin liderlerinin bir araya getiren 52’nci G7 Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Pazartesi başlayan ve bugün sona erecek olan G7 Zirvesi, “yakın dönemin en gergin”i olarak değerlendirildi.
G7 Zirvesi’ne öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ım 80. doğum günü nedeniyle Beyaz Saray’da “kafes dövüşü” etkinliği nedeniyle G7 bir gün ertelemeli başladı. Trump’ın, “karma dövüş sanatları maçı” ismini verdiği kutlamalardan sonra Fransa’ya geçti. “Büyük uluslararası meydan okumalara birlikte yanıt vermek” başlıklı resmî karşılama yemeğinde bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Trump, G7 Zirvesi’nden sonra da “Fransız-Amerikan dostluğu için kilit bir mekân”da bir araya geldi. ABD’nin bağımsızlığını tescil eden 1783 tarihinde imzalanan “Versailles Anlaşması’nın 250. yılı Versailles Sarayı’nda kutlandı.
ABD’nin AB mallarına uyguladığı yeni gümrük vergileri tarifeleri, Trump’ın NATO konusundaki ısrarı ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının ekonomik etkileri AB ile ABD arasında soğuk rüzgarlar estiriyor. Öte yandan G7 Zirvesi öncesi Dublin’de bir konuşma yapan Kanada Başbakanı Mark Carney “İrlanda ve Kanada, sessiz bir geçişi değil, küresel bir kopuşu yönetiyor.
Soğuk Savaş sonrası dünyanın kural temelli düzeni çözülüyor” ifadelerini kullandı. ABD’den yapılan açıklamada Washington ile Tahran arasında Ortadoğu Savaşı’nı sonuçlandıracak “barış süreci” için dijital olarak karşılıklı imzaların atıldığı duyuruldu. Dünya bu duyuruya “temkinli bir iyimserlikle” karşılarken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptığı açıklamada uzlaşının memnuniyetle karşılandığını belirterek, “Şu anki öncelik, anlaşmanın tüm taraflarca süratle ve eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesidir.
“Bu anlaşma, Hürmüz Boğazı’nın derhal yeniden açılmasına olanak tanımalıdır. Seyrüsefer özgürlüğü, herhangi bir ücret olmaksızın yeniden tesis edilmelidir. Elbette, Lübnan alevler içindeyken Ortadoğu’da barış sağlanamaz. Avrupa, tüm taraflara bir kez daha Lübnan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri ve gerçek bir ateşkesi uygulamaya koymaları çağrısında bulunmaktadır” dedi.
Pakistan’ın arabuluculuğu ile hazırlanan müzakerelerin imza töreninin ise önümüzdeki cuma günü Cenevre’de yapılacağı belirtildi.
Trump’tan Zelenski’ye veto
G7 Zirvesi’nde “Krizlerle mücadele ve Orta Doğu’da istikrarın sağlanması” başlığı altında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderleri de konuşmacı olarak katıldı. Başkan Trump’ın Fransa, Katar, BAE, Mısır ve Hindistan liderleriyle baş başa görüşmeler yaptı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de, “Ukrayna ve Avrupa için barış ve güvenlik inşa etmek” başlıklı bir G7 oturumunda konuştu. G7 Zirvesi’ne katılan ancak ABD Başkanı Trump ile ikili görüşme yapamayan Zelenski’nin durumu, “Kiev’in Washington’daki konumunun zayıfladığının bir işareti olarak” nitelendirildi.
“Yapay zeka”nın ilk zirvesi
Yapay zekâ ilk defa bir G7 Zirvesi’nin ana gündem maddesi olarak ele alındı. Yapay zekanın dünya liderleri de Evian’da buluştu. OpenAI, Google DeepMind ve Anthropic’in CEO’ları zirveye katıldı. G7 Zirvesi’ne ilk defa katılan OpenAI CEO’su Sam Altman’ı bizzat Fransa lideri Macron’un davet ettiği açıklandı.
Dünyada 3 büyük yapay zekâ şirketinin temsil edildiği ilk G7 toplantısında, bugün iş dünyası temsilcileriyle “yapay zekanın güvenli, hızlı ve etkili biçimde devreye alınması” başlıklı özel bir oturum düzenlenecek.
Yıllar önce bir belgesel çekimi için Cenevre’ye gittiğimde konakladığım otelin girişi Fransa topraklarında odalar ise İsviçre’deydi. Sonradan öğrendim, konaklama ücretleri Fransa’da daha uygun olduğu için birçok kişi aynı yöntemi kullanıyormuş.
Dünyanın en zengin yedi ülkesinin lideri de Cenevre gölünün karşı kıyısında G7 Zirvesi’nde bir araya geldi. Ekonomik olsun diye değildir sanırım…
|Borsa
|14.493,09
|0,32 %
|Dolar
|46,3089
|0,03 %
|Euro
|53,9755
|0,44 %
|Euro/Dolar
|1,1613
|0,04 %
|Altın (GR)
|6.567,48
|-0,33 %
|Altın (ONS)
|4.331,24
|0,51 %
|Brent
|79,2570
|-4,45 %