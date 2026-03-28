Savaşın görünmeyen cephesi: Kadın ve genç çiftçiler
Bir savaş başladığında ilk konuşulan şey petrol olur. Petrol fiyatları konuşuluyor konuşulmasına ama uzun vadede savaşların asıl etkisi çoğu zaman toprakta hissedilir. Bir başka deyişle asıl soru şu: Savaşın yükünü tarlada kim taşıyor?
Dünya bir kez daha jeopolitik gerilimlerin gölgesinde. Orta Doğu’da giderek sertleşen ABD İsrail İran hattındaki kriz, uluslararası siyasetin merkezinde yer alıyor. Enerji piyasaları dalgalanıyor, petrol fiyatları yükseliyor, küresel ekonominin yönü yeniden tartışılıyor.
Ancak bu tartışmaların büyük bölümü petrol fiyatları, enerji güvenliği ve askeri dengeler etrafında dönüyor. Oysa savaşların daha sessiz ama çok daha derin bir etkisi var: Tarım ve gıda…
Bir savaş başladığında ilk konuşulan şey petrol olur. Ama uzun vadede savaşların asıl etkisi çoğu zaman toprakta hissedilir. Mazot fiyatları yükselir. Gübre maliyetleri artar. Lojistik zincirleri kırılır. İthal girdi bağımlılığı büyür. Ve bütün bu maliyet dalgasının ilk vurduğu kesim büyük şirketler değil, küçük üreticiler olur.
Kırsal dünyada ise küçük üreticilerin önemli bir bölümünü iki grup oluşturur; kadın çiftçiler ve genç çiftçiler. Bu nedenle bugün konuşmamız gereken soru şu; jeopolitik krizler tarımın en kırılgan aktörlerini nasıl etkiliyor?
Enerji krizi tarlaya nasıl yansır?
Tarım modern dünyada enerjiye son derece bağımlı bir sektör. Traktörler mazotla çalışır.Gübre üretimi doğal gaz kullanır. Sulama sistemleri enerji gerektirir. Hasat sonrası ürünler lojistik ağlarıyla taşınır. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki her dalgalanma doğrudan gıda üretim maliyetine yansır.
Orta Doğu’da yaşanan her gerilim petrol piyasalarını sarsar. Petrol fiyatlarındaki artış ise domino etkisi yaratır. Mazot pahalanır. Gübre fiyatları yükselir. Nakliye maliyetleri artar. Sonuçta gıda üretimi daha pahalı hâle gelir.
Bu durum büyük ölçekli şirketler için yönetilebilir olabilir. Ancak küçük üreticiler için aynı şey geçerli değildir. Çünkü küçük üreticilerin finansmana erişimi sınırlıdır. Girdi maliyetlerindeki ani artışlar onların üretim planlarını doğrudan etkiler. Ve kırsal ekonomide bu kırılganlığın en yoğun yaşandığı kesimler kadınlar ve gençlerdir.
Bu küresel dalgalanmanın etkisi Türkiye’de özellikle Ege Bölgesi’nde çok net hissediliyor. Gazete okurlarının bugün en çok merak ettiği sorulardan biri şu: Enflasyon düşerken neden üretim maliyetleri hâlâ artıyor ve çiftçi bu şartlarda üretimi nasıl sürdürebiliyor? Bu sorunun cevabını anlamak için Ege’nin üretim sahasına bakmak yeterli.
Zeytin, üzüm, incir, pamuk, narenciye ve kekik gibi Türkiye’nin ihracat gücünü oluşturan ürünlerin yetiştiği bölgelerde üretici son yılların en zor ekonomik denklemiyle karşı karşıya. Makro veriler enflasyonun yavaşladığını gösterse de tarımsal üretimin temel girdileri olan mazot, elektrik, sulama maliyetleri, işçilik, gübre ve zirai ilaç fiyatları hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor. Üstelik tarımda maliyetler çoğu zaman genel enflasyondan farklı bir ritimle hareket eder; enerji ve döviz bağımlılığı nedeniyle girdi fiyatları çoğu zaman yukarı yönlü kalır. Örneğin bir zeytin üreticisi için hasat maliyeti, bir üzüm üreticisi için bağ işçiliği, bir pamuk üreticisi için sulama ve enerji gideri, bir narenciye üreticisi için paketleme ve lojistik masrafları her sezon biraz daha ağırlaşıyor.
Kekik ve incir gibi ihracat ürünlerinde ise uluslararası fiyat baskısı üreticinin gelirini sınırlarken maliyet tarafı esnek davranmıyor. Bu durum üreticiyi son derece ince bir ekonomik çizgide yürümeye zorluyor. Çünkü çiftçi üretimi durduramaz; toprak beklemez, ağaçlar her yıl bakım ister, bağ budanmazsa verim düşer, pamuk ekilmezse tarla boş kalır. Bu nedenle Ege’de birçok üretici maliyet artışına rağmen üretimi sürdürmenin yollarını arıyor. Girdi kullanımını optimize ediyor, kooperatifleşmeye yöneliyor, damla sulama gibi verimlilik artıran yöntemlere yatırım yapıyor, doğrudan satış kanalları arıyor.
Yeniyi deneyenler çoğu zaman kadınlar
Bu mücadelenin içinde kadın çiftçiler ve genç üreticiler de giderek daha görünür bir rol üstleniyor. Birçok kırsal bölgede üretimin sürekliliğini sağlayan, aile işletmelerini ayakta tutan ve yeni pazarlama yöntemlerini deneyen aktörler çoğu zaman kadınlar oluyor. Genç çiftçiler ise teknolojiye daha açık yaklaşımlarıyla dijital satış kanalları, verimlilik odaklı üretim modelleri ve yeni girişimcilik fikirleriyle tarıma farklı bir dinamizm kazandırmaya çalışıyor. Ancak artan maliyetler ve belirsizlik ortamı bu iki grubun da üretimde kalmasını zorlaştırıyor.
İşte bu yüzden sürdürülebilir gıda güvenliği yalnızca üretimin devam etmesi değil; üreticinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi anlamına geliyor. Eğer üretici kazanamazsa üretim de sürdürülebilir olmaz. Bugün Ege’nin zeytinliklerinde, bağlarında, incir bahçelerinde ve pamuk tarlalarında verilen mücadele aslında yalnızca bir tarım faaliyeti değil; aynı zamanda Türkiye’nin gıda güvenliği ve kırsal ekonomisinin geleceği için verilen bir direnç hikâyesidir. Bu nedenle sürdürülebilir gıda güvenliğini konuşurken yalnızca tüketici fiyatlarına değil, tarladaki üretim ekonomisine de bakmak gerekir. Çünkü gıdanın gerçek hikâyesi çoğu zaman market raflarında değil, tarlada verilen bu sessiz ekonomik mücadelede yazılır.
Kadın çiftçiler: Görünmeyen emek
Dünya genelinde tarımsal üretimin önemli bir bölümünde kadın emeği bulunuyor. Birçok ülkede kadınlar yalnızca tarım işçisi değil; aynı zamanda üretimin organizatörü, aile ekonomisinin yöneticisi ve kırsal yaşamın sürdürücüsü.
Ancak kriz dönemlerinde kadın çiftçiler genellikle daha büyük zorluklarla karşılaşıyor. Finansmana erişim sınırlı. Toprak mülkiyeti çoğu zaman erkeklerin üzerinde.
Tarım desteklerine erişim daha zor. Enerji ve girdi maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda bu eşitsizlikler daha da görünür hâle geliyor. Kadın çiftçiler çoğu zaman üretimi sürdürmek için daha fazla emek harcamak zorunda kalıyor.
Bu nedenle küresel krizlerin gerçek etkisini anlamak için yalnızca makroekonomik verileri değil, kırsal yaşamın mikro gerçeklerini de görmek gerekiyor.
Genç çiftçiler: Geleceğin kırılgan noktası
Tarım sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri yaşlanan üretici nüfusu. Birçok ülkede gençler tarımdan uzaklaşıyor.
Tarımın riskli ve gelir dalgalanmalarına açık bir sektör olması gençlerin bu alana yatırım yapma isteğini azaltıyor. Jeopolitik krizler ve enerji fiyatlarındaki belirsizlikler bu tabloyu daha da zorlaştırıyor. Mazot pahalı. Gübre pahalı. Ekipman maliyetleri yüksek.
Bu şartlarda gençlerin tarıma yatırım yapması daha riskli hâle geliyor. Oysa sürdürülebilir bir gıda sistemi için gençlerin tarımda kalması hayati önem taşıyor.
Genç çiftçiler yalnızca üretici değil; aynı zamanda teknoloji kullanan, yenilikçi modeller geliştiren ve kırsal ekonomiyi dönüştürebilecek aktörler. Ancak ekonomik belirsizlikler arttıkça bu potansiyel de zayıflıyor.
Savaşın tarımsal zinciri
Jeopolitik krizlerin tarım üzerindeki etkisi yalnızca enerji maliyetleriyle sınırlı değil. Küresel ticaret yolları da bu krizlerden etkileniyor. Orta Doğu’daki gerilimler deniz taşımacılığını ve ticaret rotalarını etkileyebiliyor. Bu durum özellikle gübre tedariki, tarımsal kimyasallar, tahıl ticareti, lojistik zincirleri alanlarda risk yaratıyor. Bu tür kırılmalar yalnızca üretimi değil, gıda fiyatlarını da etkiliyor.
Son yıllarda dünya gıda piyasalarında yaşanan dalgalanmaların arkasında yalnızca iklim krizi değil, aynı zamanda jeopolitik riskler de bulunuyor.
Son yıllarda dünya giderek daha net bir gerçeği fark ediyor: Tarım yalnızca ekonomik bir sektör değil, aynı zamanda stratejik bir alan. Pandemi, savaşlar ve enerji krizleri gıda güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Bir ülkenin gıda üretim kapasitesi artık ulusal güvenlik başlıkları arasında değerlendiriliyor. Bu nedenle tarım politikaları yalnızca üretim miktarına değil, üretim yapısına da odaklanmalı.
Türkiye için çıkarılacak dersler
Türkiye güçlü bir tarım ülkesi. Farklı iklim bölgeleri, zengin ürün çeşitliliği ve güçlü bir üretim kültürü bulunuyor. Ancak küresel krizlerin etkileri Türkiye için de geçerli. Enerji fiyatlarındaki artış üretim maliyetlerini yükseltiyor. Bu nedenle tarım politikalarında özellikle üç başlık önem kazanıyor:
*Kadın çiftçilerin güçlendirilmesi: Kadınların tarımsal üretimdeki rolü daha görünür hâle getirilmeli ve destek mekanizmaları güçlendirilmeli.
*Genç çiftçilerin tarımda kalması: Gençlere yönelik finansman ve girişimcilik modelleri geliştirilmesi gerekiyor.
*Girdi bağımlılığının azaltılması: Enerji ve gübre gibi alanlarda yerli üretim kapasitesinin artırılması önemli.
Toprağın sessiz hikâyesi
Savaşlar çoğu zaman haritalar üzerinden anlatılır. Cephe hatları, askeri stratejiler ve diplomatik krizler gündemi belirler. Ama savaşların gerçek etkisi çoğu zaman başka yerlerde hissedilir: Bir tarlada. Bir serada. Bir küçük aile işletmesinde.
Orada üretim maliyetleri artar. Planlar değişir. Geleceğe dair belirsizlik büyür. Kadın çiftçiler daha fazla sorumluluk üstlenir. Genç çiftçiler ise bazen tarımı bırakmayı düşünür.
Bu nedenle jeopolitik krizleri konuşurken yalnızca petrol fiyatlarını değil, toprağın hikâyesini de dinlemek gerekir.
Çünkü her savaş önce petrol fiyatlarını yükseltir. Ama uzun vadede asıl soruyu şu belirler: Toprağı kim işleyecek? Ve belki de bu sorunun cevabı, dünya ekonomisinin geleceğini düşündüğümüzden çok daha fazla şekillendirecek.
