Savaşın sessiz yıkımı: Toprak gıda ve gelecek

Dünya yine bir savaşın gölgesinde. ABD İsrail İran hattında tırmanan gerilim, uluslararası gündemi enerji fiyatları, askeri stratejiler ve diplomatik restleşmeler üzerinden şekillendiriyor. Ancak bu tartışmaların büyük bölümü hâlâ yanlış bir merkez etrafında dönüyor.

Savaşın en büyük etkisi petrol fiyatları değil. Bu savaşın en büyük etkisi doğa tahribatı ve eko­lojik çöküş. Ve belki de insanlık, farkında olmadan geri dönüşü ol­mayan bir eşiğe doğru ilerliyor.

Modern savaşlar artık yalnız­ca sınırları değil, ekosistemleri de hedef alıyor. Bombardımanlar, alt­yapı yıkımları, kimyasal riskler ve endüstriyel tesislerin zarar gör­mesi; toprağı, suyu ve havayı doğ­rudan etkiliyor. Ancak asıl risk, ço­ğu zaman konuşulmayan bir baş­lıkta gizli; Nükleer tesisler.

Orta Doğu’da süregelen gerilim­de nükleer altyapıların hedef hâ­line gelme ihtimali, yalnızca böl­gesel değil, küresel bir çevre fela­keti riskini beraberinde getiriyor. Böyle bir senaryoda ortaya çıka­cak radyoaktif sızıntı;

● Tarım arazilerini kullanılmaz hâle getirebilir

● Su kaynaklarını uzun yıllar kirletebilir

● Gıda zincirine doğrudan ka­rışabilir

Ve en kritik nokta şu; Bu tür bir felaketin etkisi sınır tanımaz. Rüz­gâr taşır. Su taşır. Ticaret taşır. Ya­ni bir ülkede yaşanan çevre felake­ti, kısa sürede küresel bir gıda kri­zine dönüşebilir.

Gıda zincirinin kırılganlığı

Bugün dünya gıda sistemi, sanıl­dığından çok daha kırılgan bir ya­pıya sahip. Üretim belirli bölgeler­de yoğunlaşmış durumda. Tedarik zincirleri küresel ölçekte birbirine bağlı. Enerji, lojistik ve iklim den­geleri bu sistemi ayakta tutuyor.

Ancak savaşlar bu dengeleri bo­zuyor; tarım alanları zarar görü­yor, üretim kesintiye uğruyor, lo­jistik hatlar kırılıyor, girdi mali­yetleri artıyor. Bu durum yalnızca fiyat artışına yol açmaz. Bu durum, gıdaya erişim krizine yol açar. Ve gıdaya erişim krizi, ekonomik bir sorun olmaktan çıkar; toplumsal ve politik bir krize dönüşür.

Bugün artık temiz gıda kavra­mını yeniden düşünmek zorunda­yız. Temiz gıda sadece pestisitsiz üretim, organik sertifika ve yerel üretim değildir. Temiz gıda aynı zamanda; kirlenmemiş toprak, kirlenmemiş su ve kirlenmemiş hava demektir. Bir savaşın ardın­dan radyasyon bulaşmış bir top­rağın ürününü “organik” olarak tanımlamak mümkün müdür? Ya da kimyasal sızıntılarla kirlenmiş suyla yetişen bir ürün gerçekten güvenli midir? Bu sorular artık te­orik değil. Bu sorular, yakın gele­ceğin en kritik tartışmaları olacak.

Bu noktada tarımı yeniden ta­nımlamak gerekiyor. Tarım artık yalnızca üretim değildir. Tarım; bir ulusal güvenlik meselesidir, bir ekolojik denge meselesidir, bir etik sorumluluktur. Bugün güç­lü olan ülkeler yalnızca askeri ve­ya ekonomik olarak güçlü olanlar değil; kendi gıda sistemini koru­yabilen ülkelerdir.

Türkiye için kritik eşik

Türkiye, coğrafi konumu ve ta­rımsal çeşitliliğiyle büyük bir po­tansiyele sahip. Ancak bu potan­siyel aynı zamanda büyük bir so­rumluluk anlamına geliyor. Çünkü küresel krizlerin etkisi Türkiye’de de hissediliyor; artan girdi mali­yetleri, iklim değişikliğinin baskı­sı, su kaynaklarının azalması, ta­rım arazilerinin korunma ihtiyacı.

Yeni dönemin eşiğinde

Tüm bu küresel risklerin gölge­sinde, Türkiye’de tarım ve gıda ala­nında yaşanan gelişmeler aslında yeni dönemin nasıl şekilleneceği­ne dair önemli ipuçları veriyor.

Bir yanda ölçek büyüten ve kü­resel rekabete hazırlanan yapılar, diğer yanda teknolojiyle dönüşen üretim modelleri, ve bir yanda da gıdayı yeniden anlamlandıran kül­türel girişimler…

Bugün aynı anda üç farklı hikâye yazılıyor. Bağlı bulunduğu şirket yurt dışında olan Türkiye’nin ön­de gelen sıvı yağ markalarından bi­rinin küresel tarım ve gıda tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu olan yerli bir firma tarafından satın alınması, yalnızca bir marka devri değil, zeytinyağı sektörü açısından stratejik bir kırılma noktasıdır.

Bu hamleyle birlikte üretimden lojis­tiğe kadar entegre bir yapının zey­tinyağına daha güçlü şekilde gir­mesi, ihracat ve ölçek büyümesi açısından önemli fırsatlar yaratır­ken; aynı zamanda küçük ve orta ölçekli üreticiler üzerinde rekabet baskısını artırma potansiyeli taşı­maktadır. Özellikle Ayvalık’ta bu­lunan üretim kapasitesinin bu ye­ni yapı içinde nasıl konumlandırı­lacağı, Türkiye’nin zeytinyağında fiyat odaklı bir pazardan katma de­ğer odaklı bir modele geçip geçe­meyeceğini belirleyecek kritik un­surlardan biri olacaktır.

Pamuk ticaretiyle başlayan yolculuğunu bugün yüksek kat­ma değerli tarım, teknoloji ve ve­ri odaklı bir ekosisteme dönüş­türen yerli bir firmamız son ya­tırımları ile tarımın yalnızca üretim değil aynı zamanda stra­tejik bir dönüşüm alanı olduğu­nu açıkça ortaya koyuyor. Edir­ne İpsala’da hayata geçirilen ve 100 bin ağaç kapasitesine ulaş­ması hedeflenen yaban mersini yatırımı, sadece bir üretim ham­lesi değil; aynı zamanda teknolo­ji entegre, veri odaklı ve küresel pazara entegre bir tarım modeli­nin Türkiye’deki somut örnekle­rinden biri olarak dikkat çekiyor.

Şirketin uluslararası ortaklıklar, yapay zekâ destekli emtia analiz platformları ve sözleşmeli üre­tim modelleriyle kurduğu yapı, tarımın klasik sınırlarını aşarak finans, teknoloji ve üretimi aynı potada buluşturan yeni bir para­digma sunduğunu gösteriyor. Bu dönüşüm, tarımın geleceğinde ölçek, verimlilik ve katma değer kadar, stratejik vizyonun da belir­leyici olacağını hatırlatıyor.

Seferihisar’da hayata geçirilen ve dünyanın ilk örneği olma özelli­ği taşıyan Yücel Sönmez Zeytinya­ğı Kütüphanesi, gıdanın yalnızca bir tüketim nesnesi değil, aynı za­manda kültürel bir hafıza ve anlatı alanı olduğunu çarpıcı biçimde or­taya koyuyor. Anadolu’nun ve dün­yanın farklı coğrafyalarından 80’e yakın zeytinyağını bir araya geti­ren bu deneyim alanı, zeytinyağı­nı raflarda duran bir ürün olmak­tan çıkarıp; iklimi, toprağı, üretim yöntemi ve kültürel arka planıyla birlikte okunması gereken bir mi­ras hâline getiriyor.

Kurucu Güven Eken; “Tadım yoluyla öğrenmeyi merkeze alan bu yaklaşım, zeytin­yağını yarıştırmak yerine anlama­yı ve anlatmayı hedeflerken, aynı zamanda gastronominin bir tüke­tim alışkanlığı değil, bir bilgi ve bi­linç meselesi olduğunu da hatırla­tıyor” diyor. Bu yönüyle Zeytinyağı Kütüphanesi, tarımın ve gıdanın geleceğine dair tartışmalarda üre­tim kadar kültürel sürekliliğin de ne kadar kritik olduğunu gösteren sembolik bir adım niteliği taşıyor.

Peki gelecek nerede yazılacak?

Bugün savaşlar haritalar üze­rinde konuşuluyor. Ama gelece­ğin hikâyesi haritalarda değil, top­rakta yazılacak. Bir zeytinlikte. Bir bağda. Bir tarlada. Çünkü mesele artık sadece ekonomi değil.

Mesele; Toprak korunabilecek mi? Su temiz kalabilecek mi? Ve insanlık sağlıklı gıdaya ulaşabile­cek mi?

Eğer bu sorulara doğru cevap ve­remezsek, gelecekte ne petrolün ne de teknolojinin bir anlamı kala­cak. Çünkü yaşamın temeli enerji değil. Yaşamın temeli gıdadır.