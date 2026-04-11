Savaşın sessiz yıkımı: Toprak gıda ve gelecek
Dünya yine bir savaşın gölgesinde. ABD İsrail İran hattında tırmanan gerilim, uluslararası gündemi enerji fiyatları, askeri stratejiler ve diplomatik restleşmeler üzerinden şekillendiriyor. Ancak bu tartışmaların büyük bölümü hâlâ yanlış bir merkez etrafında dönüyor.
Savaşın en büyük etkisi petrol fiyatları değil. Bu savaşın en büyük etkisi doğa tahribatı ve ekolojik çöküş. Ve belki de insanlık, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir eşiğe doğru ilerliyor.
Modern savaşlar artık yalnızca sınırları değil, ekosistemleri de hedef alıyor. Bombardımanlar, altyapı yıkımları, kimyasal riskler ve endüstriyel tesislerin zarar görmesi; toprağı, suyu ve havayı doğrudan etkiliyor. Ancak asıl risk, çoğu zaman konuşulmayan bir başlıkta gizli; Nükleer tesisler.
Orta Doğu’da süregelen gerilimde nükleer altyapıların hedef hâline gelme ihtimali, yalnızca bölgesel değil, küresel bir çevre felaketi riskini beraberinde getiriyor. Böyle bir senaryoda ortaya çıkacak radyoaktif sızıntı;
● Tarım arazilerini kullanılmaz hâle getirebilir
● Su kaynaklarını uzun yıllar kirletebilir
● Gıda zincirine doğrudan karışabilir
Ve en kritik nokta şu; Bu tür bir felaketin etkisi sınır tanımaz. Rüzgâr taşır. Su taşır. Ticaret taşır. Yani bir ülkede yaşanan çevre felaketi, kısa sürede küresel bir gıda krizine dönüşebilir.
Gıda zincirinin kırılganlığı
Bugün dünya gıda sistemi, sanıldığından çok daha kırılgan bir yapıya sahip. Üretim belirli bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Tedarik zincirleri küresel ölçekte birbirine bağlı. Enerji, lojistik ve iklim dengeleri bu sistemi ayakta tutuyor.
Ancak savaşlar bu dengeleri bozuyor; tarım alanları zarar görüyor, üretim kesintiye uğruyor, lojistik hatlar kırılıyor, girdi maliyetleri artıyor. Bu durum yalnızca fiyat artışına yol açmaz. Bu durum, gıdaya erişim krizine yol açar. Ve gıdaya erişim krizi, ekonomik bir sorun olmaktan çıkar; toplumsal ve politik bir krize dönüşür.
Bugün artık temiz gıda kavramını yeniden düşünmek zorundayız. Temiz gıda sadece pestisitsiz üretim, organik sertifika ve yerel üretim değildir. Temiz gıda aynı zamanda; kirlenmemiş toprak, kirlenmemiş su ve kirlenmemiş hava demektir. Bir savaşın ardından radyasyon bulaşmış bir toprağın ürününü “organik” olarak tanımlamak mümkün müdür? Ya da kimyasal sızıntılarla kirlenmiş suyla yetişen bir ürün gerçekten güvenli midir? Bu sorular artık teorik değil. Bu sorular, yakın geleceğin en kritik tartışmaları olacak.
Bu noktada tarımı yeniden tanımlamak gerekiyor. Tarım artık yalnızca üretim değildir. Tarım; bir ulusal güvenlik meselesidir, bir ekolojik denge meselesidir, bir etik sorumluluktur. Bugün güçlü olan ülkeler yalnızca askeri veya ekonomik olarak güçlü olanlar değil; kendi gıda sistemini koruyabilen ülkelerdir.
Türkiye için kritik eşik
Türkiye, coğrafi konumu ve tarımsal çeşitliliğiyle büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyel aynı zamanda büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Çünkü küresel krizlerin etkisi Türkiye’de de hissediliyor; artan girdi maliyetleri, iklim değişikliğinin baskısı, su kaynaklarının azalması, tarım arazilerinin korunma ihtiyacı.
Yeni dönemin eşiğinde
Tüm bu küresel risklerin gölgesinde, Türkiye’de tarım ve gıda alanında yaşanan gelişmeler aslında yeni dönemin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.
Bir yanda ölçek büyüten ve küresel rekabete hazırlanan yapılar, diğer yanda teknolojiyle dönüşen üretim modelleri, ve bir yanda da gıdayı yeniden anlamlandıran kültürel girişimler…
Bugün aynı anda üç farklı hikâye yazılıyor. Bağlı bulunduğu şirket yurt dışında olan Türkiye’nin önde gelen sıvı yağ markalarından birinin küresel tarım ve gıda tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu olan yerli bir firma tarafından satın alınması, yalnızca bir marka devri değil, zeytinyağı sektörü açısından stratejik bir kırılma noktasıdır.
Bu hamleyle birlikte üretimden lojistiğe kadar entegre bir yapının zeytinyağına daha güçlü şekilde girmesi, ihracat ve ölçek büyümesi açısından önemli fırsatlar yaratırken; aynı zamanda küçük ve orta ölçekli üreticiler üzerinde rekabet baskısını artırma potansiyeli taşımaktadır. Özellikle Ayvalık’ta bulunan üretim kapasitesinin bu yeni yapı içinde nasıl konumlandırılacağı, Türkiye’nin zeytinyağında fiyat odaklı bir pazardan katma değer odaklı bir modele geçip geçemeyeceğini belirleyecek kritik unsurlardan biri olacaktır.
Pamuk ticaretiyle başlayan yolculuğunu bugün yüksek katma değerli tarım, teknoloji ve veri odaklı bir ekosisteme dönüştüren yerli bir firmamız son yatırımları ile tarımın yalnızca üretim değil aynı zamanda stratejik bir dönüşüm alanı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Edirne İpsala’da hayata geçirilen ve 100 bin ağaç kapasitesine ulaşması hedeflenen yaban mersini yatırımı, sadece bir üretim hamlesi değil; aynı zamanda teknoloji entegre, veri odaklı ve küresel pazara entegre bir tarım modelinin Türkiye’deki somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Şirketin uluslararası ortaklıklar, yapay zekâ destekli emtia analiz platformları ve sözleşmeli üretim modelleriyle kurduğu yapı, tarımın klasik sınırlarını aşarak finans, teknoloji ve üretimi aynı potada buluşturan yeni bir paradigma sunduğunu gösteriyor. Bu dönüşüm, tarımın geleceğinde ölçek, verimlilik ve katma değer kadar, stratejik vizyonun da belirleyici olacağını hatırlatıyor.
Seferihisar’da hayata geçirilen ve dünyanın ilk örneği olma özelliği taşıyan Yücel Sönmez Zeytinyağı Kütüphanesi, gıdanın yalnızca bir tüketim nesnesi değil, aynı zamanda kültürel bir hafıza ve anlatı alanı olduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Anadolu’nun ve dünyanın farklı coğrafyalarından 80’e yakın zeytinyağını bir araya getiren bu deneyim alanı, zeytinyağını raflarda duran bir ürün olmaktan çıkarıp; iklimi, toprağı, üretim yöntemi ve kültürel arka planıyla birlikte okunması gereken bir miras hâline getiriyor.
Kurucu Güven Eken; “Tadım yoluyla öğrenmeyi merkeze alan bu yaklaşım, zeytinyağını yarıştırmak yerine anlamayı ve anlatmayı hedeflerken, aynı zamanda gastronominin bir tüketim alışkanlığı değil, bir bilgi ve bilinç meselesi olduğunu da hatırlatıyor” diyor. Bu yönüyle Zeytinyağı Kütüphanesi, tarımın ve gıdanın geleceğine dair tartışmalarda üretim kadar kültürel sürekliliğin de ne kadar kritik olduğunu gösteren sembolik bir adım niteliği taşıyor.
Peki gelecek nerede yazılacak?
Bugün savaşlar haritalar üzerinde konuşuluyor. Ama geleceğin hikâyesi haritalarda değil, toprakta yazılacak. Bir zeytinlikte. Bir bağda. Bir tarlada. Çünkü mesele artık sadece ekonomi değil.
Mesele; Toprak korunabilecek mi? Su temiz kalabilecek mi? Ve insanlık sağlıklı gıdaya ulaşabilecek mi?
Eğer bu sorulara doğru cevap veremezsek, gelecekte ne petrolün ne de teknolojinin bir anlamı kalacak. Çünkü yaşamın temeli enerji değil. Yaşamın temeli gıdadır.
