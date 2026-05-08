Savaşların gölgesinde gelen 25,4 milyar dolarlık ihracat
Türkiye ekonomisi, küresel ticaretin en sert sınavlarından birinin yaşandığı bir dönemde dikkat çekici bir başarıya imza attı. 2026 yılı Nisan ayında 25,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat rakamına ulaştık.
Üstelik bu artış yalnızca teknik bir yükseliş değil; aynı zamanda küresel belirsizliklere karşı Türk üreticisinin, ihracatçısının ve sanayicisinin dayanıklılığını gösteren stratejik bir mesaj niteliği de taşıyor. Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak yaklaşık 25,5 milyar dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 3,1 artışla 35 milyara yaklaştı. Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yüzde 3 artarken, ithalat yüzde 4,3 yükseldi. Bu tablo ilk bakışta yalnızca güçlü bir ihracat performansı gibi görünebilir, ancak rakamların arkasına baktığımızda daha önemli bir hikâye ile karşılaşıyoruz. Zira dünya bugün normal bir ekonomik dönemden geçmiyor.
Ortadoğu’da devam eden çatışmalar, Kızıldeniz’de süren güvenlik krizi, enerji maliyetlerindeki oynaklık, Avrupa ekonomisindeki yavaşlama, Çin’in agresif ihracat politikaları ve küresel faiz baskısı dünya ticaretini ciddi şekilde zorluyor. Böylesine karmaşık bir denklem içerisinde Türkiye’nin ihracatta yüzde 22’nin üzerinde artış yakalaması küçümsenecek bir gelişme değil elbette.
Rakamın arkasındaki hikaye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın dikkat çektiği “parite ve takvim etkisi” elbette önemli. Avrupa para biriminin dolar karşısındaki hareketi ihracat rakamlarını teknik olarak yukarı taşımış olabilir. Ancak verilerden bu etkiler arındırıldığında bile ihracattaki yükseliş ivmesinin devam ediyor olması asıl üzerinde durulması gereken noktada.
Türkiye artık yalnızca yakın coğrafyasına mal satan bir ülke değil. Türk ihracatçısı bugün kriz yönetme kabiliyeti yüksek, hızlı reaksiyon verebilen, alternatif pazarlara ulaşabilen bir yapıya dönüşmüş durumda. Avrupa’daki durgunluk yaşanırken Afrika, Körfez ülkeleri, Orta Asya ve Amerika kıtasına yönelik ihracat artışları bu dönüşümün önemli göstergeleri. Öte yandan tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye’nin stratejik avantajı giderek daha görünür hale geliyor.
Çin’e aşırı bağımlılığın sorgulandığı, teslim sürelerinin önem kazandığı ve yakın tedarik kavramının öne çıktığı yeni ekonomik düzende Türkiye, Avrupa için güçlü bir üretim ve lojistik merkezi olma iddiasını kuvvetlendiriyor. Özellikle son yıllarda yaşanan jeopolitik kırılmalar gösterdi ki; artık yalnızca ucuz üretim yapmak yeterli değil. Güvenilir olmak, hızlı teslimat sağlayabilmek ve kriz dönemlerinde tedarik sürekliliğini koruyabilmek en az fiyat kadar önemli hale geldi. Türkiye tam da bu noktada öne çıkıyor.
Sevinmek için erken, endişelenmek için değil
İthalat tarafındaki yükseliş her ne kadar sınırlı görünse de dış ticaret açığı hâlâ ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Ocak-Nisan döneminde yaklaşık 37 milyar dolarlık dış ticaret açığı verilmiş durumda. Bu da bize yüksek katma değerli üretime geçişin hâlâ en kritik gündem maddesi olduğunu gösteriyor. İhracatımız yükseliyor olsa da kilogram değerimizi yükseltmeden sürdürülebilir refah üretmek de kolay değil. Bugün dünya ile rekabet artık yalnızca miktar üzerinden yapılmıyor. Teknoloji, markalaşma, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve inovasyon eksenli yeni bir rekabet dönemi yaşanıyor.
Küresel büyümenin yavaşlaması, enerji fiyatlarındaki riskler, jeopolitik gerilimler ve korumacılık eğilimleri dünya ticaretini baskılamaya devam edecek. Özellikle ABD-Çin eksenli ekonomik rekabetin sertleşmesi ve Avrupa’daki talep daralması ihracatçıları daha zorlayıcı bir döneme taşıyabilir.
Bu nedenle bugün yapılması gereken şey yalnızca rakamlara sevinmek değil; bu başarıyı kalıcı hale getirecek yapısal dönüşümleri hızlandırmaktır. İhracatçının finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, Eximbank destekleri güçlendirilmeli, yüksek teknoloji yatırımları teşvik edilmeli ve üretim maliyetlerini aşağı çekecek reformlar kararlılıkla sürdürülmeli. Özellikle lojistik maliyetleri, enerji giderleri ve kur baskısı gibi başlıklar ihracatçının rekabet gücünü doğrudan etkileyen temel alanlar. Tek bir ayın verisiyle coşkuya kapılmak, ekonomi yazarlığında affedilmez bir hata olur.
Nisan rakamının ne kadarı gerçek talep artışından, ne kadarı kur avantajından, ne kadarı takvim etkisinden besleniyor; bunu net görmek için önümüzdeki ayların verilerini izlemek gerekiyor. Sonuç olarak Nisan 2026 ihracat rekoru, zorlu bir coğrafyada tutunmaya çalışan bir ekonominin kararlılığını gösteriyor. Ne var ki bu rakamı bir zafer ilanına dönüştürmek için henüz çok erken. Asıl sınav, bu ivmenin Mayıs’ta, Haziran’da ve sonrasında da korunup korunamayacağında saklı.
|Borsa
|15.040,25
|0,82 %
|Dolar
|45,3311
|0,08 %
|Euro
|53,2013
|0,17 %
|Euro/Dolar
|1,1730
|0,04 %
|Altın (GR)
|6.909,53
|1,13 %
|Altın (ONS)
|4.687,39
|-0,08 %
|Brent
|101,11
|0,61 %