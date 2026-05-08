Savaşların gölgesinde gelen 25,4 milyar dolarlık ihracat

Türkiye ekonomisi, küresel ticaretin en sert sınavlarından birinin yaşandığı bir dönemde dikkat çekici bir başarıya imza at­tı. 2026 yılı Nisan ayında 25,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat rakamına ulaştık.

Üstelik bu artış yalnızca teknik bir yükseliş de­ğil; aynı zamanda küresel belirsizliklere karşı Türk üreticisinin, ihracatçısının ve sanayicisi­nin dayanıklılığını gösteren stratejik bir mesaj niteliği de taşıyor. Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak yaklaşık 25,5 milyar dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 3,1 artışla 35 milyara yaklaştı. Ocak-Ni­san döneminde ise ihracat yüzde 3 artarken, ithalat yüzde 4,3 yükseldi. Bu tablo ilk bakış­ta yalnızca güçlü bir ihracat performansı gibi görünebilir, ancak rakamların arkasına baktı­ğımızda daha önemli bir hikâye ile karşılaşı­yoruz. Zira dünya bugün normal bir ekonomik dönemden geçmiyor.

Ortadoğu’da devam eden çatışmalar, Kızıldeniz’de süren güvenlik krizi, enerji maliyetlerindeki oynaklık, Avrupa eko­nomisindeki yavaşlama, Çin’in agresif ihracat politikaları ve küresel faiz baskısı dünya tica­retini ciddi şekilde zorluyor. Böylesine karma­şık bir denklem içerisinde Türkiye’nin ihracat­ta yüzde 22’nin üzerinde artış yakalaması kü­çümsenecek bir gelişme değil elbette.

Rakamın arkasındaki hikaye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın dikkat çektiği “parite ve takvim etkisi” elbette önemli. Avrupa para biriminin dolar karşısındaki hareketi ih­racat rakamlarını teknik olarak yukarı taşımış olabilir. Ancak verilerden bu etkiler arındırıldı­ğında bile ihracattaki yükseliş ivmesinin devam ediyor olması asıl üzerinde durulması gereken noktada.

Türkiye artık yalnızca yakın coğraf­yasına mal satan bir ülke değil. Türk ihracatçısı bugün kriz yönetme kabiliyeti yüksek, hızlı re­aksiyon verebilen, alternatif pazarlara ulaşabi­len bir yapıya dönüşmüş durumda. Avrupa’da­ki durgunluk yaşanırken Afrika, Körfez ülkeleri, Orta Asya ve Amerika kıtasına yönelik ihracat artışları bu dönüşümün önemli göstergeleri. Öte yandan tedarik zincirlerinin yeniden şekil­lendiği bu dönemde Türkiye’nin stratejik avan­tajı giderek daha görünür hale geliyor.

Çin’e aşı­rı bağımlılığın sorgulandığı, teslim sürelerinin önem kazandığı ve yakın tedarik kavramının öne çıktığı yeni ekonomik düzende Türkiye, Av­rupa için güçlü bir üretim ve lojistik merkezi ol­ma iddiasını kuvvetlendiriyor. Özellikle son yıl­larda yaşanan jeopolitik kırılmalar gösterdi ki; artık yalnızca ucuz üretim yapmak yeterli değil. Güvenilir olmak, hızlı teslimat sağlayabilmek ve kriz dönemlerinde tedarik sürekliliğini ko­ruyabilmek en az fiyat kadar önemli hale geldi. Türkiye tam da bu noktada öne çıkıyor.

Sevinmek için erken, endişelenmek için değil

İthalat tarafındaki yükseliş her ne kadar sı­nırlı görünse de dış ticaret açığı hâlâ ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Ocak-Nisan dö­neminde yaklaşık 37 milyar dolarlık dış ticaret açığı verilmiş durumda. Bu da bize yüksek kat­ma değerli üretime geçişin hâlâ en kritik gün­dem maddesi olduğunu gösteriyor. İhracatımız yükseliyor olsa da kilogram değerimizi yükselt­meden sürdürülebilir refah üretmek de kolay değil. Bugün dünya ile rekabet artık yalnızca miktar üzerinden yapılmıyor. Teknoloji, mar­kalaşma, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve inovas­yon eksenli yeni bir rekabet dönemi yaşanıyor.

Küresel büyümenin yavaşlaması, enerji fiyat­larındaki riskler, jeopolitik gerilimler ve koru­macılık eğilimleri dünya ticaretini baskılama­ya devam edecek. Özellikle ABD-Çin eksenli ekonomik rekabetin sertleşmesi ve Avrupa’da­ki talep daralması ihracatçıları daha zorlayıcı bir döneme taşıyabilir.

Bu nedenle bugün yapıl­ması gereken şey yalnızca rakamlara sevinmek değil; bu başarıyı kalıcı hale getirecek yapısal dönüşümleri hızlandırmaktır. İhracatçının fi­nansmana erişimi kolaylaştırılmalı, Eximbank destekleri güçlendirilmeli, yüksek teknoloji yatırımları teşvik edilmeli ve üretim maliyet­lerini aşağı çekecek reformlar kararlılıkla sür­dürülmeli. Özellikle lojistik maliyetleri, enerji giderleri ve kur baskısı gibi başlıklar ihracatçı­nın rekabet gücünü doğrudan etkileyen temel alanlar. Tek bir ayın verisiyle coşkuya kapıl­mak, ekonomi yazarlığında affedilmez bir hata olur.

Nisan rakamının ne kadarı gerçek talep ar­tışından, ne kadarı kur avantajından, ne kadarı takvim etkisinden besleniyor; bunu net görmek için önümüzdeki ayların verilerini izlemek ge­rekiyor. Sonuç olarak Nisan 2026 ihracat reko­ru, zorlu bir coğrafyada tutunmaya çalışan bir ekonominin kararlılığını gösteriyor. Ne var ki bu rakamı bir zafer ilanına dönüştürmek için henüz çok erken. Asıl sınav, bu ivmenin Ma­yıs’ta, Haziran’da ve sonrasında da korunup ko­runamayacağında saklı.