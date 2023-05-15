Savaştayken, dünyaya buğday satabilmek de SEÇİMdir; buğday yardımı beklemek de…
Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da seçimlerimizle geçecek…
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“Seçimden sonra, şu düzelebilir…”…
“Seçimden sonra, şu olabilir…”
Ve…
“Seçim var, bekleyelim…”…
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“Pandemiden sonra, şu düzelebilir…”…
“Pandemiden sonra, şu olabilir…”
Ve…
“Pandemi var, bekleyelim…”…
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“Komşularda savaş var, bekleyelim…”…
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“Deprem olabilir, bekleyelim!!!…”…
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Beklemeyi/başkasından beklemeyi/
zaman-mal israfını seçenlerimiz var…
“Üretmeyi/bereketi ön planda tutan kültür”ü geliştirmeye çalışanlarımız da…
Musibeti yaşayıp çözüm aramak yerine,
musibeti yaşamadan engel olmaya çalışanlarımız da… Ama… Azınlıkta…
VELHASIL
Komşularımız savaşta…
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Kuzey komşularımız, üzerine
bomba yağarken dünyanın hububat/
bakliyat ihtiyacını karşılamakta….
Savaşın bitmesini Avrupa’da, Türkiye’de bekleyenleri de var… Ama
azınlıkta…
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Güney komşularımız, aynı verimli
topraklara sahipken, dünyadan buğday/zekat beklemekte… Çoğunluğu
“bahşedilecek yardımın” peşimde/
keyfinde!…
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Asıl seçim:
İki kültürden birini seçmekte…