Savaştayken, dünyaya buğday satabilmek de SEÇİMdir; buğday yardımı beklemek de…

Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da seçimlerimizle geçecek…

***

“Seçimden sonra, şu düzelebilir…”…

“Seçimden sonra, şu olabilir…”

Ve…

“Seçim var, bekleyelim…”…

***

“Pandemiden sonra, şu düzelebilir…”…

“Pandemiden sonra, şu olabilir…”

Ve…

“Pandemi var, bekleyelim…”…

***

“Komşularda savaş var, bekleyelim…”…

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“Deprem olabilir, bekleyelim!!!…”…

***

Beklemeyi/başkasından beklemeyi/

zaman-mal israfını seçenlerimiz var…

“Üretmeyi/bereketi ön planda tutan kültür”ü geliştirmeye çalışanlarımız da…

Musibeti yaşayıp çözüm aramak yerine,

musibeti yaşamadan engel olmaya çalışanlarımız da… Ama… Azınlıkta…

VELHASIL

Komşularımız savaşta…

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Kuzey komşularımız, üzerine

bomba yağarken dünyanın hububat/

bakliyat ihtiyacını karşılamakta….

Savaşın bitmesini Avrupa’da, Türkiye’de bekleyenleri de var… Ama

azınlıkta…

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Güney komşularımız, aynı verimli

topraklara sahipken, dünyadan buğday/zekat beklemekte… Çoğunluğu

“bahşedilecek yardımın” peşimde/

keyfinde!…

***

Asıl seçim:

İki kültürden birini seçmekte…