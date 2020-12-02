Savunma sanayi kadar sağlığa da yatırım yapılması gerektiğini gördük

Amerika merkezli immünonkoloji odaklı ilaç şirketi Bristol-Myers Squibb’in (BMS) 2020 başında 74 milyar dolarlık işlemle Celgene’yi satın alması çok konuşulmuştu. BMS Türkiye Genel Müdürü Ece Kaşıkçı, bu satın almanın Türkiye’yi etkilemediğini belirtti. Celgene’nin 2018’de Türkiye’den çıkma kararı aldığını hatırlatan Kaşıkçı, bunun yanı sıra BMS’nin gerçekleştirdiği bir başka satın alma olan MyoKardia şirketinin de Türkiye’ye yansımayacağının altını çizdi. "Biz onkoloji odaklı bir şirketiz. Celgene hematolojide çok iyi, MyoKardia’nın ise kardiyolojiye yönelik faz-3 aşamasında olan bir ilaç çalışması var. Nerelerde yenilikçi ürünlerle güçlenebiliriz diye bakıyoruz. Bu satın almalarla global sağlık sektörünün öne çıkan üç konusuna da hakim olmayı hedefliyoruz" diyen Kaşıkçı, Türkiye ofisinin hedefinin ise yeni geliştirilen ilaçları Türk insanının hizmetine sunmak olduğunu vurguladı.

3'üncü çeyrek sonunda %6 büyüdük

Son yıllarda ülkelerin sağlığa ayırdıkları bütçelerin arttığını, COVID-19 pandemisiyle birlikte bu trendin daha da hızlandığını ifade eden Kaşıkçı, trendin BMS Türkiye’nin f inansal sonuçlarına da yansıdığının altını çizdi. 2020’nin dokuz aylık dönem sonuçlarına bakıldığından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık büyüme kaydettiklerini belirten Kaşıkçı, "Çoğu ilaç şirketinde benzer durum söz konusu. Ayrıca yatırımlar arttıkça yeni ilaçlara erişim de arttı. Sağlıkta dijitalleşme çok önceden başlamıştı. Hastalar doktorlara konuyu araştırmış ve bilinçli olarak geliyorlar. Bunun yanında dünya nüfusu yaşlanıyor. Dolayısıyla devletler en az savunma sanayii kadar sağlığa da yatırım yapılması gerektiğini gördüler" diye konuştu.

COVID kadar kanserde de çember daralıyor

COVID-19 pandemisinde diğer hastalıkların bir yana çekilmiş bekliyor gibi algılandığına da dikkat çekiyor Kaşıkçı. "Oysa kanser gibi hastalıklarda tedaviye, kontrollere ara vermek gibi bir lüks yok. Tıpkı COVID-19’da olduğu gibi kanserde de çember daralıyor. Hastalık giderek artıyor" diyen BMS Türkiye Genel Müdürü, bu durumun ciddiyetine dikkat çekmek için birtakım projeleri devreye aldıklarının altını çiziyor. Bunlardan biri de Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte kanser hastalarının tedavilerine devam etmeleri için taşınmaları projesi olmuş. Kaşıkçı, "Kanser hastalarının bağışıklıkları zaten düşüktür. Biz de birçok dernekle çalışarak onların pandemi döneminde tedaviye güvenli bir şekilde ulaşmaları için çalışmalar yürüttük. Hekimlere de çeşitli tedariklerle destek olduk. Vaka örnekleriyle ilgili bilimsel oturumlar düzenledik. Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle tehlikeye dikkat çekmek için grafiti sanatçılarıyla anlaştık. Sabiha Gökçen’de sergiler düzenleyerek insanların dikkatini çekmek istedik" sözleriyle anlattı çalışmalarını. Şimdi ise sırada kanserde hasta derneklerinin kapasitesinin genişletilmesine yönelik bir proje var. Bir yıldan uzun süredir üzerinde çalışılan projeye 2020 bitmeden başlanılacak."