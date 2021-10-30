Sayın Bakan, “Rızanız Var mı?”

Kamu bankalarının kurumsal krediler ve konut kredilerindeki 2 puan faiz indirimleriyle başladığımız haftayı Merkez Bankası’nın yılın 4. enflasyon raporu sunumuyla kapattık. Faiz indirimi sürpriz oldu desek yalan olur, çünkü geçen hafta Perşembe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem bu bilgiyi kendi Twitter hesabından paylaşmıştı. Bu gözden kaçmış olacak ki, Reuters’in 3 yetkiliye dayandırarak aynı bilgiyi vermesi bir heyecan yarattı. İşin ilginç olan kısmı şuydu; Pazartesi sabah saat 10’da bu haberlere istinaden Halkbank’tan bir açıklama geldi ve faiz indirimi olmadığı söylendi. Daha da ilginci bundan 1 saat sonra Halkbank da dahil 3 kamu bankası kredi faizlerinde 2 puana kadar indirime gittiklerini açıkladılar. O bir saatte ne oldu, neden saat 10’da faiz indirimi olmayacağı açıklandı? gibi soruların yanıtlarını bilmiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nin web sitesine girdiğinizde “ilgili kuruluşlar” sekmesi altında kamu bankalarının ve doğal olarak Halkbank’ın bulunduğunu görüyoruz. Fakat Bakanlık’tan ülkemiz ekonomisinde olan bitenle ilgili son dönemde herhangi bir açıklama gelmediğinden, kuruluşlar her ne kadar ilgili olsa da Bakanlık’ın pek ilgili olmadığını söyleyebiliriz. Bu konuya az sonra tekrar döneceğim. Merkez Bankası enflasyon raporu sunumundaysa bana göre sürpriz bir durum yoktu. Merkez Bankası artık bütünün bir parçasıdır. Kendi bir hedefi, hür iradesi ya da denge mekanizması yoktur. Yetkilerini içi çok rahat bir şekilde yazılı olarak olmasa da fiilen Cumhurbaşkanlığı’na devretmiştir. Bu sebeple enflasyon raporunda enflasyondan daha fazla cari dengeden bahsetmesinde de şaşılacak bir durum yoktur.

Süper yetkili bakanlık!

Gelelim “Bakanlık” meselesine. Malumunuz olduğu üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı şimdiki haliyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra ihdas edildi. Onun öncesindeki yapıda; Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı ve Kalkınma Bakanı vardı. Bu bakanlıklar birleştirildi ve yerine süper yetkili Hazine ve Maliye Bakanlığı kuruldu. Bakan olarak da Berat Albayrak atandı. Önceki hükümette bu bakanlıklarda da Mehmet Şimşek, Nihat Zeybekçi, Naci Ağbal ve Lütfi Elvan vardı. Bu detayda anlatmamın sebebi, şu anda mevcut bakanlığın gücünün ne kadar fazla olduğunu vurgulayabilmek. Zaten bu gücü de Berat Albayrak görevdeyken hepimiz hissediyorduk. Fakat özellikle son dönemde ülke ekonomisinde birçok önemli kararlar alınırken, hatta kerameti kendinden menkul de olsa köklü politika değişiklikleri yapılırken Sayın Bakan Lütfi Elvan’dan gelen herhangi bir açıklamaya rastlamıyoruz. Lütfi Elvan, 10 Kasım 2020’de şu andaki görevine atandı. Bildiğiniz gibi bu tarih Berat Albayrak’ın “affını istemesinin” hemen ardına denk gelir. Bu basit bir atama değildi. Aynı dönemde Merkez Bankası Başkanı da değişti. Naci Ağbal göreve getirildi. Daha da önemlisi Sayın Erdoğan ekonomiyle ilgili yaptığı konuşmalarda tamamen söylem değiştirmişti. Çok daha sağduyulu, enflasyonla mücadelenin önemine vurgu yapan, uzun vadeli, dengeli bir büyümeyi önceleyen konuşmalar yaptı. Hatta o kadar ki millet ve KOBİ’lere gerekirse bir süre acı ilacı içeceğiz hep beraber diyerek seslendi. Acı ilacın da yüksek faiz olduğu çok belliydi. Yani anlayacağınız şimdiki söylediklerinin tam tersini söylüyordu. Ben o dönem bu köşede, bunları “11 Kasım Kararları” başlıklı yazımda detaylıca anlattım ve uygulanırsa devrim niteliğinde bir değişim olduğunu vurguladım. Fakat uygulanması mümkün olmadı. 4 aylık bir baharın ardından eski söylemlere geri dönüldü.

Her ne kadar politikalarda değişiklik emareleri olsa da, Lütfi Elvan katıldığı TV programlarında, yaptığı konuşmalarda başından beri söylediklerini söylemeye devam etti. Büyük ölçüde benim de katıldığım görüşlerini savunmayı sürdürdü. Bu söylemlerin de en başında, enflasyonla mücadele geliyordu. Ekonomi politikalarındaki erken bir gevşemenin Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik performansı açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını da her fırsatta dile getirdi.

Sorular

Şimdi ben ekonomiyi yakından takip etmeye çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Sayın Bakan’a soruyorum. “Merkez Bankası’nın son yaptığı faiz indirimlerinden memnun musunuz? İlgili kurumlarınız olan kamu bankalarının Merkez Bankası’nı takip ederek kurumsal kredilerde, daha da önemlisi konut kredilerinde gerçekleştirdikleri faiz indirimleri sizin rızanızla mı gerçekleşti? Eğer böyleyse bu politika değişikliklerini ekonominin başındaki bakan olarak nedenleriyle birlikte milletle paylaşmayı düşünür müsünüz?” Tabii bu son sorum yapılan uygulamaların sizin rızanız dahilinde yapılmış olduğu varsayımında geçerli. Eğer size rağmen bu kararlar alınıyorsa bu kapsamda düşündüğünüz bir aksiyon var mıdır? Olgun demokrasilerde böyle durumlarda önünüzdeki seçenek sayısı da çok fazla olmasa gerek.