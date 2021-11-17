SBK, Heksagon’u 3 yılın ardından geri sattı

Son dönemin en fazla konuşulan isimlerinden biri Sezgin Baran Korkmaz. Hakkındaki iddialar kadar konuşulan bir konu da Nahum Kardeşler ve İnan Kıraç’ın ortak olduğu Heksagon adlı şirketti. Hatırlayacağınız üzere 2019 yılında Sezgin Baran Korkmaz’a ait SBK Holding, ünlü iş insanı İnan Kıraç’ın başında bulunduğu Kıraça Holding arasında, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’nin satışı için imzalar atılmıştı. Heksagon’da yüzde 60 oranında Jan ve Claude Nahum kardeşlerin payı bulunuyordu. Geri kalan hisse ise İnan Kıraç’a aitti. İddialara göre Nahum kardeşler ve Kıraç arasında gerginlik yaşanınca İnan Kıraç, Heksagon’daki hisselerini 12.4 milyon TL’ye SBK’ya satmıştı. Satışın ardından imzalar kurumadan başlayan tartışmalar devam etti. Ardından SBK, geri kalan yüzde 60’lık hisseyi Nahum kardeşlerden aldı ve tasarım şirketi Heksagon yaklaşık 50 milyon TL’lik nominal değerle SBK kontrolüne geçti. Heksagon’un ardından bu kez gündeme Karsan gelmiş, SBK, Nahum kardeşlerin elindeki Kıraça Holding’deki yüzde 45’lik payı da Lüksemburg’da Kurduğu Silcolux şirketine 82 milyon dolara satmıştı.

SİNGAPURLU FİRMANIN ALDIĞI KONUŞULMUŞTU

İşte bu hukuki mercilere ulaşan, Türkiye’nin gündeminde de yer alan bu satış sürecinin ilk ayağı olan Heksagon’da yeni bir süreç yaşanıyor. SBK Holding’in yüzde 100 hissesine sahip olduğu Heksagon Mühendislik ve Tasarım adlı şirket, yeniden Heksagon Danışmanlık ve Ticaret adlı firmaya dönüyor.

Bir hatırlatmayı daha yapmak isterim. Tartışmalarla gündemde olan Heksagon için bu yılın haziran ayında Singapurlu bir firmanın devreye girdiği iddia edilmişti. O iddialarda SBK Holding'in Heksagon’u sessiz sedasız Singapurlu bir şirkete sattığı ve bu şirketin de yaklaşık 3 ay önce kurulduğu ifade edilmişti. Hatta öyle ki Singapurlu şirketin hissedarları arasında Jan Nahum'un da olduğu konuşulmuştu.

TASARIM VE TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

Peki bu Heksagon adlı şirket nedir ve ne yapar? Otomotiv sektöründeki yerli Ar-Ge çalışmalarındaki birçok ilke imza atan Heksagon, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün tasarım ve mühendislik çözümleri sunmak üzere 2005 yılında kuruldu. Şirket, savunma sanayi projelerinde de çalışmıştı.