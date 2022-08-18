Schengen konusunda siyasal girişim…

Vize konusunda sıkıntıları dile getiren gazetemizde, geçen hafta yayınlanan haber ve benim yazım üzerine, Mert Can Duman’dan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Ziya Altunyaldız’ın girişimlerini anlatan bir yazı aldım. Altunyaldız’ın henüz sonuç almayan girişimlerini paylaşmak isterim.

Altunyaldız, AKPM’de Schengen bilgi sisteminin üye devletler tarafından güdümlü bir yaptırım olarak kötüye kullanıldığını belirten bir sunum yapmış ve raporu haziran sonunda komisyon toplantısında kabul edilmiş. Raporunda, İnsan Hakları Sözleşmesi’yle güvence altına alınan seyahat özgürlüğü konusunda, Schengen sisteminin asgari bir ortak paydada standart oluşturması gerekliliğini vurgulamış.

Altunyaldız, en çok başvuru yapan ülke olarak 2014 yılında yüzde 4 vize reddi alırken, 2020 yılında ret oranının yüzde 12,7 seviyesine çıktığını belirterek, Türk vatandaşlarına karşı uygulamalara değinmiş:

Zaman ve mali kayıplara yol açan çok sayıda belge talep edilmesi.

Sürekli tek girişli kısa süreli vize verilmesi. Vize ücretlerinin yüksek tutulması.

Vize süresinin uzatılması. Vize ret gerekçesinin açıkça bildirilmemesi.

Yüz yüze başvuru zorunluluğu. Altunyaldız, üye devletlere yazı göndererek Schengen değerlendirme mekanizmasının revizyonunun en kısa zamanda yapılması gerektiğini ifade etmiş. Bilgi sistem işleyişindeki mevcut ve gelecekteki olası eksiklikleri önlemek için, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu’nun sürece dahil edilmesini de önermiş Altunyaldız’ın, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonları’nda kabul edilen raporunun, güz döneminde AKPM’ne sunulacağı ve üye ülkelere tavsiye kararı niteliği kazanacağı da, bana gönderilen yazıda bilgi olarak yer alıyor.

Ülkemizin bu tür sorunları aşması için siyasilerimize de, diplomatlarımıza da önemli görevler düşüyor. AB üyesi olmasak da, AB’nin demokrasi ve insan hakları normların içselleştirdiğimizi kararlarımızla ortaya koymalıyız. AB çıpasına yeniden sahip olmalıyız.

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