SDG Suriye’de yalnız kaldı

Suriye’de Ahmet el Şara liderliğindeki Şam yönetimi ile omurgasını terör örgü­tü PKK’nın Suriye kolu olarak bilinen PYD ve YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokra­tik Güçleri (SDG) arasında haftalarca sü­ren aralıklı çatışmaların ardından Pazar gü­nü anlaşmaya varılmıştı. Ancak SDG lideri Mazlum Abdi, - büyük ihtimalle Kandil’den gelen baskıyla- son anda bu anlaşmayı red­detti ve yeni Suriye Ordusu ile SDG arasın­da Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmalar yeniden başladı.

Peki, SDG anlaşmaya neden yanaşmıyor? Çünkü 14 maddelik bu anlaşma, SDG’ye top­rak, güç, siyasi nüfuz ve petrol kaynaklarını kaybettiriyor. SDG lideri Mazlum Abdi, da­ha önce kuvvetlerini Deyrizor ve Rakka’dan, Haseke’ye çektiklerini söylemişti. Ancak anlaşmanın önceki gün Mazlum Abdi tara­fından reddinden sonra Şam’a bağlı ordu, SDG’nin kontrolü altındaki Haseke’nin et­rafındaki köylerde ilerlemeye başladı.

Malum Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025’te de bir anlaşma imzalanmış an­cak anlaşmanın hayata geçirilmesi için ta­raflara tanınan bir yıllık sürede bir ilerleme kaydedilememişti. Bunun en büyük sebeple­rinden biri de SDG’nin toprak tavizi vermek istememesi, ayrıca yeni Suriye ordusuna en­tegrasyonunu “bireysel” olarak değil, askeri tümenler halinde yapmayı istemesiydi.

Ancak Suriye ordusu ve SDG güçleri ara­sında son haftalarda Halep ve etrafında meydana gelen çatışmalarda, SDG’nin yıl­lardır kontrol ettiği bazı bölgelerde Suriye ordusu hızlı ilerleme sağladı.

Şam’a bağlı güçler ayrıca Pazar günü er­ken saatlerde ülkenin en büyük petrol saha­sını ele geçirerek, Suriye›nin kuzey ve doğu­sundaki geniş bölgelerde devlet kontrolünü genişletti.

Savaş alanındaki bu değişimle, iki ta­raf arasında görüşmeler başlamadan önce SDG’nin eli zayıflamış oldu. Peki, SDG, 18 Ocak anlaşmasında neleri kaybetti, bir ba­kalım:

1 SDG, Suriye’nin kuzeyindeki Rakka ve doğudaki Deyrizor’un “tam ve acil idari ve askeri devrini” kabul ederek, sadece ku­zeydoğudaki Haseke’yi elinde tuttu.

2 SDG, sınır geçişlerinin tam kontrolünü Şam’a devretmeyi kabul etti.

3 SDG savaşçılarının, organize birimler olarak değil, bireyler olarak Suriye ordu­suna katılması kabul edildi.

4 Anlaşmaya göre daha önce yarı özerk olan ve Kürtlerin hâkim olduğu kuzeydo­ğudaki devlet kurumları artık merkezi hükü­metin yetkisi altına girecekti.

5 Suriye hükümeti, Kürt bölgelerinde ka­lan doğal kaynakların Suriye devleti­ne geri dönmesini sağlamak için bölgedeki tüm sınır geçişlerini, petrol ve gaz sahaları­nı kontrol altına alacaktı.

6 Terör örgütü PKK ile bağlantılı “yaban­cı” SDG unsurları Suriye’yi terk edecek­ti.

Bu anlaşma, SDG’nin uygulamaya koyma­ya yanaşmadığı 10 Mart anlaşmasına çok benzemekle birlikte, bir yıl önceki anlaşma­dan en büyük farkı ise SDG lideri Mazlum Abdi’ye Haseke Valiliği verilmesi olmuştu. Abdi, bu pozisyonda Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani’ye bağlı olacaktı. Böylelik­le, SDG’nin “özerk devlet” hayalleri de bit­miş olacaktı.

İsrail’in bölge planlarına darbe

Malum, SDG’nin bölgedeki en büyük des­tekçisi İsrail. Hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen Aralık ayında, SDG’nin Suri­ye’nin istikrarını engellemek için “İsrail ile koordineli hareket ettiği” yönünde uyarıda bulunmuştu. İşte bu anlaşma, İsrail Başbaka­nı Netanyahu’nun bizzat söylediği “Ortado­ğu’yu yeniden dizayn etme” yönündeki bölge­sel planlarına da bir darbe niteliğindeydi.

Tür­kiye açısından ise Ankara’nın savunduğu en önemli tezlerden biri olan “Suriye’nin toprak bütünlüğü” için önemli bir adım atılmıştı. “Te­rörsüz Türkiye” sürecinin önündeki en önem­li bariyerlerden biri olan Suriye’deki PYD ve YPG sorununun aşılması yönünde de çok önemli bir gelişmeydi. Son olarak, takdir eder­siniz ki bölgedeki tüm bu gelişmeler, ABD’nin haberi ve onayı olmadan olamazdı.

Bu bağlam­da ABD’nin - en azından yaşanan son süreçte- Suriye’deki PYD ve YPG güçlerini “yalnız bı­raktığı” gerçeği de ayyuka çıktı. Öte yandan Ahmet El Şara’nın perşembe günü Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşma yapa­cağı öğrenildi. Yani uluslararası toplum ve kü­resel sistem El Şara’nın meşruiyetini ve lider­liğini çoktan kabul etmiş durumda.