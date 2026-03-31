Sebze fiyatlarında “4 taraflı” İran etkisi…

İran… Petrol, doğalgaz, maden, su, toprak re­zervleri ve genç nüfus ile sanayi/tarımsal üre­timde ve taşımasında “rekabetçi ülke” olma yo­lunda ilerliyordu…

Büyük pazarımız olan Ortadoğu’da da:

Siyasi/ekonomik baskısını artırmış; un, ma­karna, salça, yağ gibi Türk üreticisi/ihracatçısı­nın güçlü olduğu ürünlerde, söz sahibi olabilme­nin “haksız rekabet kokan” yollarını da bulmuş­tu…

★ ★ ★

Hatta bazı ürünlerde, Türkiye’ye olan ihraca­tını, son 3 yılda, 9-10 kat artırmıştı…

★ ★ ★

Örneğin biber, patlıcan, kabak, marul gibi tar­la ürünleri…

Bu ürünlerdeki ithalatımız neden yükseldi?

Zor değil çözmesi…

İran gibi ülkelerde kurduğun 200 dönümlük serayı ısıtmak için harcadığın aylık doğalgaz: 5 bin lira…

2 lira: Benzinin litresi…

Dolayısıyla “düşük” navlun maliyeti…

“250-300 lira” işçinin yevmiyesi…

★ ★ ★

Üstüne:

Türkiye’nin onda bir fiyatına, (yatırım şar­tıyla vergisiz alınabilen) sera (çelik, muşam­ba, naylon) malzemeleri…

★ ★ ★

Üretimdeki bu düşük maliyetler nedeniy­le sağlanan arz/ihracat fazlalığı ise, savaştaki İran’da:

Tarımsal ürünlerde, son 4 haftada yaşanan fi­yat yükselişlerinin eleştirilebilmesinin;

Örneğin domateste kilogram fiyatının (mar­ketlerde) 14 liraya çıkmasının, fırsatçılık olarak nitelendirilmesinin önünü açabiliyor…

VELHASIL

Sebze fiyatları yükseldi…

Ancak… Örneğin:

Biber fiyatlarının 80-100 lira bandından, 250-300 lira bandına; domates fiyatlarının 50-75 lira bandından 140-200 lira bandına yükselmesine anlam verilemiyor…

★ ★ ★

İran’dan yapılan sebze ithalatının dur­ma noktasına gelmesi; İran’dan sebze ithalatı yapan Rusya, Irak gibi ülkelerin Türkiye’ye yönelmesi;

Enerji, gübre girdi fiyatlarındaki yükseliş ve daha da artacağı beklentisi;

Ve İran’ın da “nedenleri arasında olduğu” olağanüstü dönemde artan fırsatçılık dür­tüsü… Sebze fiyatlarındaki 4’lü İran etkisini gösteriyor…

★ ★ ★

Sonuçta, nisan ayı ortasında başlayacak hasat yoğunluğunun getireceği ürün bolluğu, arz tara­fını dengeleyecek…

Fırsatçılık dürtüsünü dengeleyip dengele­yemeyeceğini ise zaman gösterecek…