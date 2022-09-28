Seçim kampanyaları gençlikle başladı

İlk defa oy kullanacak 6 milyon genç seçmen olması, Cumhur İttifakı’nın da, Millet İttifakı’nın da kampanyalarını gençlere vaatlerle başlatmalarına yol açtı…

2023 seçimlerinde 6 milyon yeni genç seçmenin oy kullanacak olması Cumhur İttifakı’nın da, Millet İttifakı’nın da kampanyalarına, gençlere vaatlerle başlamalarına neden oldu.

Cumhur İttifakı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Gençlik kolları kongresinde Necip Fazıl’ın gençliğe hitabesini okuyup alkışlandıktan sonra şunları söyledi:

“Gençler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamamanız için getirdik. 24 Haziran’da iradenizle geleceğe sahip çıkmaya hazır mısınız? 24 Haziran’da büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yolun kapısını açmaya hazır mısınız? (….) Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini sizlerle harekete geçirelim. Gençlik insanın hayatta bir kere değerlendireceği fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Rabbim inşallah hem başkanlık hem parlamentoyu almayı nasip eder, hazır mısınız? 24 Haziran’da büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yolun kapısını açmaya hazır mısınız?”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarlarının ilk altı ayında gençlere 6 vaadini açıkladı.

Sırasıyla şöyle:

Gençlerin cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.

KYK öğrenim borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Ödemeler işe başladıktan sonra yapılacak.

Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence sanat kültür etkinliklerinde kullanılacak 1000 TL bakiyeli kart uygulaması başlatılacak.

Aile Destekleri Sigortasından yararlanacak ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak.

Gençlerden pasaport çıkartırlarken harç alınmayacak.

Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobillerde ÖTV sıfırlanacak.

Seçim yaklaştıkça iktidarın da, muhalefetin de gençlere yeni vaatlerde bulunarak, ilk kez oy kullanacak gençlerin oylarına talip olacaklarını göstermeye çalışacaklarına inanıyorum. Yeni vaatlerin demokrasiyi geliştirme, hukuku üstün kılma ve eşit vatandaşlığa dönük olmasını diliyorum.

Bakalım seçime dönük günlerde gençliğe ne tür yeni vaatlerle karşılaşacağız.

İlk kez oy kullanacak 6 milyon gence, siyasilerin ilgilerinin süreceğini düşünüyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

İran’daki gösteriler yönetimin baskısıyla sönümlense de, hem İran’da hem dünyanın başka ülkelerinde kadın örgütlenmelerini güçlendirecektir.