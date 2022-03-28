Seçim Kanunu teklifi, anayasaya aykırılık ve seçim güvenliği tartışmalarıyla Genel Kurul’a geliyor

Seçim Kanununda değişiklik yapan 15 maddelik yasa teklifi; seçim güvenliği, seçim barajı, anayasaya aykırılık tartışmalarıyla bu hafta Meclis Genel Kurul gündemine geliyor. CHP ve HDP’nin barajın sıfırlanması, İYİ Parti’nin yüzde 3’e indirilmesi için verdikleri önergeler, Anayasa Komisyonunda kabul edilmedi. Cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulmasına ilişkin önergelerde Komisyonda reddedildi.

Seçmen iradesinin seçim sonuçlarına sağlıklı şekilde yansıması, seçim hilelerinin ve mükerrer oy kullanımının önüne geçilmesi gerekçesiyle CHP’nin, 2008 yılında kaldırılan parmak boyasının geri getirilmesi konusundaki talebi de teklifte yer bulmadı.

Anayasa hukukçusu ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Komisyonda teklifin Anayasa’nın hangi maddelerine aykırı olduğunu tek tek sıraladı, hukukun genel ilkelerine, demokratik hukuk devletinin gereklerine aykırı olduğunu anlattı.

CHP’li Kaboğlu, il, ilçe seçim kurullarının oluşumuna ilişkin kıdem esasından vazgeçilmesi, kurulların kurayla oluşturulacak olması ve yürürlükteki yasa kapsamında Ocak 2022’de oluşturulan seçim kurullarının lağvedilecek olmasının, Anayasa’ya aykırılığına dikkat çekti.

CHP, Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından teklifi Anayasa Mahkemesi’ne götürecek. Ancak, teklifin ittifaklarla ilgili maddesi için değil, seçim güvenliği için AYM’ye gidecek. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Seçim yöntemini Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyiz, çünkü AK Parti’nin kazdığı kuyuya düşmesini zevkle takip edeceğiz. Ama seçim kurullarına yaptıkları müdahale, Anayasa’ya açıkça aykırı. Bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” dedi.

Siyasetin gündemine oturan seçim kanundaki değişiklik teklifine ilişkin olarak muhalefet partileri Anayasa Komisyonundaki eleştirilerini, maddelerdeki değişiklik tekliflerini bu hafta Genel Kurul gündemine taşıyarak, tartışmayı sürdürecekler.

Ekonomi teklifi Komisyonda görüşülecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 29 Mart’ta ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 41 maddelik Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşülecek. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda çarşamba günü Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, Adalet Komisyonunda ise, kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine dönük yeni önlemleri içeren Türk Ceza Kanununda değişiklik teklifi ele alınacak.