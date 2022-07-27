Seçim propaganda dönemi başlarken…

Siyasi partiler, 2023 Haziran seçimlerine 11 ay kala propaganda dönemine başladı. İş insanlarının proje bazlı beklentileri var.

2023 yılı Haziran seçimlerine 11 aylık bir zaman var. Ama iktidar ve muhalefet liderleri geçen hafta katıldıkları mitinglerde seçim kampanyalarını başlatan bir hava içerisindeydiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Kayseri-Ankara hızlı tren temel atma töreni ardından katıldığı mitingde, ”Kayseri’ye 54 milyarlık müjdeyle geldik” açıklamasını yaptı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Balıkesir’deki “Milletin Sesi” mitinginde, 68 yaşındaki bir çiftçi ve yeni mezun bir doktorun konuşmalarının ardından Lozan’ın 99. yıldönümünü kutlarken, iktidara geldiklerinde Lozan’ın imza gününü ‘’bayram’’ ilan edeceklerini söyledi. Bu iki miting, hem iktidarın, hem de muhalefetin seçim propagandalarını başlattığının göstergesi oldu.

Ben, 10’a yakın görüşme sonrasında, iş dünyasından edindiğim izlenimlere dayalı olan 5 temel beklentiyi özetlemek istiyorum…

0-İktidarın da muhalefetin de söylemlerinin, kutuplaştırmadan/çatışmadan uzak olması gerektiği. Bu konu iş dünyası için birincil derecede önem taşıyor. Çatışmaya neden olan suçlayıcı söylemlerinin terkedilmesini istiyorlar.

0-Partiler arası yarışmanın, var olan sorunların çözülmesine yönelik olmasını istiyorlar. Proje bazlı bir tartışma/yarışma şeklinde bir propaganda döneminin yaşanması talep ediliyor.

0-Enflasyon ve hayat pahalılığının önlenmesi, tarımın geliştirilmesi, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyümenin artırılması konusunda projelerini ortaya konulması bekleniyor.

0-Parti propaganda çalışmalarında ‘’geleceğe dönük beklentilerin’’ yer almasını arzuluyorlar. Kronik hale gelen döviz yükselişi ve enerji fiyatlarına fren olabilecek çözüm ve projelerin ortaya konması gerektiğini dile getiriyorlar.

0-Hukukun üstünlüğü, demokrasinin vazgeçilmezliğiyle ilgili düşüncelerin kampanyalarda yer almasını bekliyorlar.

Bakalım, Kayseri ve Balıkesir mitingleriyle başlayan 2023 seçim propaganda kampanyaları nasıl gelişecek? Yukarıda sıraladığım beklentilerine uygun bir proje yarışması olacak mı? Yoksa yine suçlayıcı, kutuplaştırıcı, çatışmacı söylemlere dayalı bir propaganda dönemine mi tanık olacağız?

Siyasi partiler geçen yüzyılın propagandasını mı sürdürecekler? Yoksa 21. yüzyıla uygun bir yarışma içerisinde proje bazlı propaganda yarışına mı girecekler? Yaşayıp göreceğiz…

GÜNÜN SÖZÜ:

Türkiye’nin risk puanı CDS ile dolar-TL kuru arasında doğrusal bir ilişki var, birbirlerini besliyorlar.