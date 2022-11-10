Seçim propagandalarının odağına yerleşen HDP…

2023 seçimlerinde ittifakların yüzde 50 oy hedeflerine ulaşmaları için, yüzde 10 oya sahip HDP’ye sürekli göz kırpan söylemler geliştireceklerini düşünüyorum.

AKP-HDP heyetlerinin görüşmelerinin ardından, İyi Parti lideri Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında “açılım kumpanyası” eleştirisini yöneltmesine, HDP Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç’un twiter mesajıyla cevap vermesi, seçim propagandalarında yüzde 50 oyu aşmak isteyen Millet ve Cumhur İttifaklarının, HDP’yi seçim propagandalarının odağına oturtacaklarını gösteriyor.

Önce beni bu düşünceye yönelten, Akşener’in grup toplantısında söylediklerine ve ona cevap veren Oluç’un tweetinde yazdıklarına bakalım.

Akşener, AK Parti heyetinin Anayasa değişikliği konusunda destek için HDP’yi ziyaretini eleştirirken, “açılım kumpanyası” nitelemesiyle şöyle dedi; ”HDP vekilleri, genel başkanları tutuklandığı, belediyelerine kayyum atandığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti’yle aynı masaya oturmaktan zerre kadar sıkılmadılar.“ Ayrıca Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da eleştirerek, “Sayın Erdoğan’a iktidarı müjdeleyen şey ‘açılım süreci’ olsaydı, bugün geçtim HDP’yi, PKK ile müttefik olurdu” ifadesini kullandı.

Akşener’in açıklamasına attığı tweet’le yanıt veren Oluç ise, şöyle dedi: “Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, Meclis’te bizim odamızdan çıkıp, koridorda yürüyüp, İyi Parti’ye gidip kendi söylemleriyle ‘masa kurup’ görüştüler. Lahana ve perhiz turşusu misali.”

Seçimde ittifakların yüzde 50 hedefini yakalayabilmeleri için, HDP’nin yüzde 10’luk oy desteğine ihtiyaçları var. Dolayısıyla HDP’nin seçim propagandalarının odağında yer alacağı görülüyor.

Cumhur İttifakı’nın, Anayasa değişikliği konusunda HDP’yi ziyareti onu propagandanın odağına oturturken, 6’lı masa toplantıları süren Millet İttifakı’nın da HDP’yle ilişkiler konusunda daha net, açık ve anlaşılır bir tutum takınmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. HDP’ye dönük ötekileştiren, dışlanan tutumun yumuşatılacağına, hatta kapatma davasının seçim öncesi gündeme alınmayacağına inanıyorum. Bu dönemde HDP sözcülerinin de kendilerini PKK’dan ayıracak bir söyleme ağırlık vermeleri sağlanabilirse, demokrasimiz açısından olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum.

Bakalım seçim propaganda döneminde nelere tanık olacağız…

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünyada 2022’de başlayan, 2023’te sürecek olan seçimler yeni bir dünya siyaseti oluşmasına yol açabilir.