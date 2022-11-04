Seçim seçim üstüne

“Ali bey nerdesin sana geleceğim? Aman hocam bizim ticaret odası seçimleri var, çok meşgulüz, seçim bitmeden gelme.”

“Ayşe hanım bize mal satmak istiyordunuz ama halen teklifinizi geçmediniz! Efendim çok özür dileriz, malum oda seçimleri var, bir geride kalsın hemen geçeceğiz.”

“Abdullah bey ödemeniz gecikti, ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Şu seçimleri bir atlatalım ilk fırsatta yapacağız.”

Arkadaş ne seçimmiş. Bütün iş dünyası; oda seçimlerine kilitlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 365 oda ve borsada inanılmaz bir seçim heyecanı ve yarışı 1 Ekim itibarıyla başladı. Bazı illerde sonuçlandı, birçoğunda ise olanca hızıyla devam ediyor.

Önemli odalardan biri olan İstanbul Sanayi Odası ilk turu tamamladı. Şimdi delegeler 8 Kasım Salı gününü iple çekiyor. Meclis Başkanlık Divanı ve 11 kişilik Yönetim Kurulu ve elbette başkan, o gün Odakule’de yapılacak seçimden çıkacak. Bu sıra İstanbul’lu sanayicileri bulmak ve onlarla iletişim kurabilmek neredeyse imkansız. Hali hazırda İSO Başkanı olan Erdal Bahçıvan ile Adnan Dalgakıran arasında önemli bir yarışın olduğunu söylemek gerekiyor. Zeynep Bodur Okyay’ın Meclis Başkanlığı adaylığı da yine devam ediyor. Sanayi Odası ve adaylar nefeslerini tutmuş durumda.

Peki ya Ticaret Odası’nda durum farklı mı? Türkiye’nin en büyük odası İTO’da da seçime sayılı günler kaldı. Şu sıra neredeyse kime dokunsam şu seçim bir geçsin diyor. Nedenlerine bakmadan önce İstanbul’la ilgili biraz bilgi vereyim. Mevcut başkan Şekib Avdagiç yeniden başkan adayı olarak yarışta yer alıyor. Avdagiç’in karşısında başkanlık için çekişecek olan Murat Kalsın, yarışta Avdagiç’in karşısındaki grupların çatı adayı olabileceğini belirterek destek istemiş. Bir diğer aday ise İTO Meclis Üyesi Ferhan Ademhan.

Başta 9 Kasım’da gerçekleştirilecek İTO seçimleri olmak üzere, bütün oda seçimleri neredeyse genel seçim havasında geçiyor. Herkes işi gücü bırakıp seçime odaklanıyor. Odaların meclislerine girmek isteyenlerin birkaç katı üye de adaylara destek vermek için çabalıyor. Gerçekten hizmet verme aşkı duyanlara sonuna kadar saygı duyduğumu belirtmeliyim ve hepsine başarılar diliyorum. Ancak seçimlerin gündemde bir hayli yer tuttuğunu da söylemeden edemeyeceğim.

Seçimlere harcadığımız emeği ve gayreti işlerimize harcasak belki de çok daha verimli sonuçlar elde edeceğiz ama, yapacak bir şey yok, bu süreci de yaşayacağız.