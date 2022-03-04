Seçim var seçim

Bedene ve ruha seçim heyecanı girmeye görsün, hırs ve çekişme hemen kendisini gösterir. Hem de olabildiğince. İşi zevkli kılan tünelin sonunda kazanmanın mutluluğu veya kaybetme üzüntüsünün var olduğunun bilinmesi. Aday da bu heyecanı yaşar, ona oy veren de. Seçimlerin yorduğunu söylesek dahi, hele ki işin içinde rekabet var ise bundan keyif alan bir toplum olduğumuzu da kendimize itiraf etmeliyiz.

Bugünlerde hayli çekişmeli geçeceği şimdiden belli olan, ülkemiz için önemli bir meslek camiasının, gümrük müşavirliği derneklerinin seçiminden bahsedeyim istedim. Ülkemiz için ihracat ne denli önemliyse, dış ticaretin yapılabilmesinde gümrük müşavirliği mesleği de, emin olun aynı derecede önemli. İstanbul ile birlikte Kocaeli ve Trakya’yı da dahil edersek Türkiye dış ticaretinin yüzde yetmişe yakınını gerçekleştiren bölge müşavirlerini temsil eden İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ndeki (İGMD) rekabet ve seçim çekişmesi ise konuşulmaya değer cinsten. Ben seçimlerde birden çok adayın olmasını her zaman desteklediğim ve faydalı gördüğüm için de burada da bakış açımın aynı olduğunu belirtmeliyim.

Gümrük müşavirliği mesleğine dair ilkeler ve esaslar Gümrük Kanunu ile belirlenmiş olup, faaliyetler beş büyük ilde bulunan dernekler tarafından yürütülmekte. Derneklerin oda olabilme arzusu yıllardan beri sürse de henüz bu konu gerçekleşmiş durumda değil. İstanbul’un yanı sıra, Ankara, İzmir, Bursa ve Mersin’de bulunan dernekler, bölge illerinin müşavir ve müşavir yardımcılarını da üye olarak bünyesinde bulunduruyor. Bu da gümrük müşavirliği derneklerini diğer tüm derneklerden ayıran en önemli özellik. Mesleği temsil etmesinin ve hem meslek mensuplarının gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra, Ticaret Bakanlığı adına bazı kamusal işleri de yürütüyor olması derneklerin temel misyonlarını oluşturmakta.

Bu dönem görevlerini tamamlayan yönetim kurullarının hepsini tebrik etmek gerekiyor, bana göre hepsi de başarılı. Gelelim İstanbul’a. İstanbul’da mevcut Başkan Serdar Keskin’le birlikte şimdilik dört aday seçime girecek görünüyor. Adaylığını ilk olarak Akif Parlatan açıkladı. Ardından Mithat Uğur Yetişkin ve Serkan Düzmekik de başkanlığa aday olduklarını açıkladılar. Serdar başkan, duruşu ve mesleğe hakimiyeti ile temsili yüksek bir kişi olduğu gibi, kamu otoriteleri tarafından da sevilen sayılan bir kişi. Sonuçta altmış bin kişiyi temsil etmek kolay değil. Zaten üç dönemdir seçim ipini göğüsleyerek görevi almasından da belli olsa gerek. Mesleğin sürdürülebilirliği ve kamu otoriteleri tarafından doğru algılanmasında da son derece yüksek bir kabiliyete sahip olduğunu yakından takip ettiğim için gözlemlediğimi itiraf etmeliyim. Pandemi döneminde gümrük işlemlerinin hiçbir şekilde aksamamadan yürümesi, Kanun ile belirlenen Asgari Gümrük Tarifesi’nde 2022 başında yeniden değerleme oranında artışın gerçekleşmesinin sağlanması, Macar meslektaşları ile bir mutabakat imzalayarak sektörde bir ilke imza atması gibi sektöre katkı sağlayan faydaları İGMD’nin yönetimine dair benim ilk aşamada aklımda kalan hususlar. Olumsuz ve eleştirilmesi gereken noktalar yok mudur, ben haberdar olmasam dahi, eminim ki vardır, olacaktır da.

Öte yandan İGMD’nin mevcut yönetimine önemli katkı sağlayan ve birliktelik yürüten “Her Şey Meslek İçin” grubunun liderliğini yürüten Ersel Yüksek geçtiğimiz gün beni arayarak, “Türkiye Gümrük Müşavirleri Yasa Tasarısı”nı Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş’a sunduklarını ve kısa süre içinde gelişme beklentileri olduğunu söyledi ki, bu önemli ve değerli bir gelişme. Onların da İGMD yönetiminin başarısında çok büyük rolleri olduğunu söylemek lazım. Diğer başkan adaylarından henüz bir seçim manifestosu almadım, olur da gelirse onlara da değinmeyi çok isterim. Ben şimdilik sadece deneyimlediklerimi ve gördüklerimi tarafsızca dile getirebildim.

Sonuçta baktığınızda bir dernek seçimi gibi görünse de, Türkiye’nin en önemli ekonomik formülü olan dış ticaretimizin gelişmesi ve dış ticaret fazlası verebilmemiz için, ihracat ve ithalat yapan firmalar kadar; Türkiye’deki mevzuatların sadeliği, gümrüklerimiz ve kamu otoritelerinin performansları, gümrük müşavirlerimizin, nakliyecilerimiz ve diğer paydaşların etkinliği ve dayanışmaları da bir o kadar önemli. Bu noktada da İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği çok önemli bir noktada durduğu için, diğer önemsediğim STK seçimleri gibi ona da köşemde özel yer vermekte yarar gördüm.

Seçimler gelir geçer, insanlar gelir geçer; aslolan mesleklerin sürdürülebilirliği, aslolan seçimlerin demokratik olması bilincinin yerleşmesi, aslolan ülke. Ata’mızın da söylediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruat.

Günün sonunda kim seçilirse seçilsin, mesleğin yararına çalışacağı gerçeğinden hareketle birlik olunmasının ve birlikte hareket edilmesinin ülke menfaati için önemli olduğunu düşünüyorum.