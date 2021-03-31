Seçimde Z kuşağının önemi…

Z Kuşağı olarak nitelenen 5.9 milyon genç ilk kez oy kullanacak ve seçimin sonucunu çok etkileyecek. “Bağımsızlıklarına bağlı olan ve baskıların kendilerini etkilemediğini” söyleyen Z kuşağına ulaşmak, partiler için çok zorlu bir süreç olacak.

2023 seçimlerinde 62.4 milyon seçmenin oy kullanma hakkı var. 1997-2012 yılları arasında doğan 20.6milyon kişinin oluşturduğu 5 milyon 940 bin Z kuşağı üyesi, ilk kez oy kullanma hakkını elde ediyor. Z kuşağı, toplam seçmenin yüzde 11.8’ini oluşturuyor.

Yapılan araştırmalarda, Z kuşağı üyelerinin yüzde 55’i aile büyüklerinin kullandıkları oyların kendileri için önemli olmadığını ifade ediyor. Buna karşılık, kendilerinin anne-babalarının oylarını etkileyeceklerini “iddialı’’ bir şekilde ifade ediyorlar. Bu tablo çok açık: Siyasi partiler, 2023 seçimlerinde Z kuşağını göz ardı edemez....

Ancak bu noktada siyasi partiler için anlamlı bir zorluk var: Z kuşağına propaganda geleneksel medya ile değil, dijital alanda ve yüz yüze yapılmak zorunda. Çünkü Z kuşağının üyeleri geleneksel medya ile ilgilenmiyor, dijital alandan bilgileniyor. Siyasi partilerimizin Z kuşağına ulaşabilmeleri için onların kullandıkları sosyal medya araçlarını kullanmaları gerekiyor.

Z Kuşağının beklentilerini ortaya koyan çeşitli çalışmalar ve araştırmalar söz konusu. Bu çalışmaların özü, Z kuşağının “değişim” beklentisi, klâsik çözümlerin onlar indinde hiç bir geçerliliği yok. Z kuşağı için yeni bir dünya özlemi söz konusu, bu nedenle buna uygun bir “yaşam düşü”nün inşa edilmesi gerekiyor, bu da partiler için çok zor mesai.

“Bağımsızlıklarına bağlı ve baskıların kendilerini etkilemediğini” söyleyen Z kuşağına ulaşmak, siyasi partilerimiz için çok zorlu bir süreç olacak. Z kuşağının “sağ” ve “sol” türünden bir siyasal yapılaşma içinde olmadığını da eklemek isterim.

2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 5 milyon 940 bin seçmen var...

Siyasi partilerin ve ittifaklarının bu kuşağı göz ardı ederek, seçim başarısı edinemeyecekleri bir süreci yaşıyoruz.

Kanımca “değişim” öngörmeyen partilere, Roma’nın fetih yolu açılmayacak, burası kesin...

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ABD’de 30 yıldan sonra ilk kez bir işyerine (Amazon) sendika girdi, işçiler toplu sözleşme hakkına kavuştu. Değişim her yerde...