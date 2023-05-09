Seçimden önceki son düzlüğe girildi
Bir süredir seçim belirsizliği nedeniyle hacimsiz bir şekilde gerileyen Borsa İstanbul’da seçime yönelik alınacak pozisyonlar için son haftadayız. Bu nedenle bu hafta borsadaki hareketliliğin biraz daha artması beklenebilir. Seçim ilk turda sonuçlanacak olursa, belirsizliğin ortadan kalkmasının getireceği yeni beklentiler borsada hareketlerin boyutunu da artıracaktır. Kendi tarihsel ortalamalarına ve yurtdışı emsallerine kıyasla çok yüksek iskontolarla işlem gören Borsa İstanbul’un çıkışı da düşüşte olduğu gibi hızlı bir şekilde gerçekleşebilir.
Son dönemde maliyetlerin yukarıda kalmış olması ve buna bağlı olarak satış iştahının düşük olması olası bir yükselişte de tıpkı düşüşte olduğu gibi bir süre hacimlerin düşük kalmasına neden olabilir. Bu nedenle bu süreçte hacim bazlı göstergeler yanıltıcı olabilir. Ancak seçim ikinci tura kalacak olur ve bu süreçte mecliste parçalı bir yapı oluşacak olur ise ikinci tur sonuçlanıp sis perdesi dağılana kadar borsadaki zayıf seyrin devamı beklenebilir.
Seçim tamamen geride kaldığında seçim öncesinde farklı varlık gruplarına dağılarak riski azaltan borsa yatırımcısı için borsada başlayacak bir hareket tekrar hızlı bir girişin kapısını açabilir. Olası bir borsa hareketinde ilk hareketlenecek sektör ve hisselerin likiditesi yüksek BIST 30 ve BIST 100 hisseleri olması olası. Bu nedenle seçim sonrası bir yükseliş bekleyenlerin ilk etapta bu kapsamdaki hisselere yoğunlaşması doğru olacaktır.
Eğer yükselişi destekleyecek kalıcı bir atmosfer yakalanabilecek olursa ikinci dalgada faaliyetlerinde başarısını devam ettiren, yüksek karlılığa sahip ve çarpanları piyasa koşulları nedeniyle düşük kalmış hisseler ikinci bir dalga alımla karşılaşabilir. Bu nedenle bizler seçim öncesi ve hemen sonrasında başlayabilecek bir yükselişte ilk etapta macera aramadan bankacılık, holdingler, otomotiv, havacılık, perakende gibi likiditesi yüksek olan sektörler ve bunların içindeki büyük ölçekli şirketlere odaklanılması daha sonrasında portföyün orta ve küçük ölçekli şirketlere yavaş yavaş dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz.