Seçimlere 1 kala ülke gündemi…

Ülke gündemi kilitli konularla yüklü ve çözüm ufukta yok… Enseyi yine de karartmayalım… Bu ülkenin insanları, birçok zorluğu aştığı gibi, bu zorlukları da aşacaktır bundan kuşkunuz olmasın…

Cumhuriyetimizin 100. yılı ve 2023 seçimlerine bir yıl kala, dünyada harp ve karışıklıklar yaşanırken, ülkemiz gündeminin hiç de altta kalmayan sorunlarla örülü olduğunu gördüm. Suriyeli sığınmacılar, enflasyon, Ukrayna işgali, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ama en önemlisi, ekonomide menzil kaybı olduğunu gördüm.

Bu konulara tek tek değinelim:

Suriye’li sığınmacılar: İktidar uzun süre Suriyeli sığınmacıların sorun olmadığı görüşüyle değerlendirmeler yaptı. 200 binine TC vatandaşlığı verdi. Muhalefetin eleştirilerine ve “geri gönderme” taleplerine yanıt vermedi. Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ’ın çıkışının ardından, konu yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı dahil, Suriyelilerin geri gönderilmesi yolundaki söylemler arttı. Ama iktidar Suriye yönetimi ile ilişki kurmaktan uzak durarak, sığınmacılar konusunda beklenen adımı atmıyor.

Enflasyon/pahalılık: Vatandaş, çarşı pazardaki sürekli pahalılıktan muzdarip. Nisan ayında TÜFE aylık yüzde 7,5 yıllık yüzde 69,97 artış gösterdi. Türkiye batılı dünya sistemi içinde en yüksek enflasyon yaşayan 2 ülkeden biri. Enflasyon için düşüş söylemleri tutmuyor. Ülkenin çoğunluğunu oluşturan sabit gelirliler ve emekliler büyük zorluk yaşıyor.

Ukrayna’nın işgali: Rusya, 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’da belli bölgeleri işgal etmeye çalışıyor. Başta Amerika, Batılı ülkeler Rusya’nın zora düşmesi için Ukrayna’ya destek verip savaşın uzamasını istiyor, Rusya’ya yaptırımlar uyguluyorlar. Rusya’da enerji rezervi ile Avrupa’yı sıkıştırmaya, karşısındaki bloku dağıtmaya çalışıyor. Bu gelişmeler enerjiden turizme, tahıldan sebzeye ülkeye zorluklar yaşatıyor.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı: Muhalefet iktidara karşı 6’lı masa oluşturdu. İktidar bir yandan seçim yasasını değiştirerek, 6’lı masayı dağıtma girişiminde bulundu. Diğer yandan da muhalefeti Cumhurbaşkanı adayı konusunda zorluyor. Bu soru siyaset gündemini kilitliyor.

Ekonomide menzil kaybı: Girişim dünyası enflasyon, girdi tedariki zorlukları ile menzilini kaybetti. DÜNYA‘nın son iş dünyası anketi, girişimcilerin büyük bir kısmının yatırım yerine emtia alımını yeğlediğini ortaya koydu, Türkçesiyle ‘’ben beyaz bayrak çekiyorum‘’ dediler. Daha ne söyleyebilirler ki?

Tabii ki gündemde başka konular da var…. Ben seçimlere bir yıl kala gündemde öne çıkan ana konulara değindim.

Tablo gösteriyor ki, seçimlere bir yıl kala gündem aşırı zorluklar taşıyor ve işimiz kolay değil.

Gündemin büyüme, üretim, istihdam, gelir dağılımı, ezcümle, refahın artırılması için yapılacaklar olmasını dilerdim, ama olmuyor.

Enseyi yine de karartmayalım…

Bu ülkenin insanları, birçok zorluğu aştığı gibi, bu zorlukları da aşacaktır bundan kuşkunuz olmasın…

GÜNÜN SÖZÜ:

Nesin Vakfı‘nın banka ve tapu kayıtlarına bir yargı kararı olmaksızın el konulması konusunda, İstanbul Valisi’nden açıklama bekliyorum.