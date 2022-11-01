“Seçimlerin Mayıs ayına yapılması konusunda alınan bir karar yok “

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici seçimlerin mayıs ayına alınması konusunun liderler düzeyinde görüşüldüğünü ancak henüz alınan kesin bir karar olmadığını söyledi.

Destici, seçimlerin öne alınmasında hac mevsimi olması, yurt dışından işçilerin gelmesi, tatil mevsimi olması gibi nedenlerin makul, mantıklı ve aynı zamanda seçim sonuçlarını da etkileyecek nedenler olduğunu belirterek, “Sadece konuşuldu ama kesin bir karar yok. Mayısta olma ihtimali ne kadar güçlüyse Haziran da olma ihtimali de o kadar güçlü” değerlendirmesi yaptı.

BBP Genel Başkanı Destici, parlamento muhabirleriyle kahvaltıda buluştu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhur İttifakı’nın oylarında geçen yıl kasım ayından itibaren bir düşüş başladığını ancak son dönemde ciddi bir toparlanmanın söz konusu olduğunu belirterek, “Oy oranı eski seçim sonucu gibi yüzde 52’lere, 53’lere geldi demiyorum ama 47’leri, 48’leri buldu. Seçime gidene kadar çok rahatlıkla 50’in üzerine çıkacağını düşünüyorum” dedi.

Seçim dönemine kadar atılacak yeni adımlar olduğunu da hatırlatan Destici, Togg projesi, Karadeniz gazı, sözleşmeli ve taşeronlara kadro verilmesi ile EYT çalışmasının büyük bir kesimi ilgilendirdiğini, yüzde 10-12 arasındaki kararsızların, beklentileri karşılandıkça Cumhur İttifakı’nın oy oranının artacağını söyledi. BTP’nin Altılı Masa’ya katılması talebinin sorulması üzerine Destici, Altılı Masa’da artık bir cepheleşmenin olduğunu, şu anda iki cephe bulunduğunu ve bunların güç devşirme yarısına girdiklerini belirtti.

Siyasi partilere verilen Hazine ve seçim yardımı konusunda ise, “Bu gerçekten benim canımı acıtıyor” diyen Destici, “Siyasi partilere 4,5 milyar paranın veriliyor olması bana göre vicdani, ahlaki, adil ve aslında hukuki de değil. Seçime 25 parti giriyor, 5 partiye veriyorsunuz. Bir de 4,5 milyar dağıtıyorsunuz. Bana göre bu hakça değil” diye konuştu. Destici, HDP’ye verilecek yardıma tedbir konulması gerektiğini söyledi.

Togg’un fiyatı 3’te bir oranında daha uygun olacak

Destici, gazetecilerin sorusu üzerine Togg’u makam aracı olarak kullanmayı düşündüğünü, siyasetçi olduğu için siyah rengi tercih edeceğini belirtirken, fiyat konusundaki beklentisini ise, “Herkesin aklında yaklaşık bir rakam dolaşıyor. Bu segmentte yurt dışından ithal ettiğimiz araçlarda ÖTV var. Bu yerli üretim olacağı için ÖTV olmayacak. ÖTV de ithal araçta aracın yarısına tekabül ediyor. O kadar olmasa da 3’te bir oranında daha uygun olmasını tahmin ediyorum” dedi.