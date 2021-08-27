SEC'in BTC ETF'i ile ne alıp veremediği olabilir?

SEC pek çok başvuruya rağmen neden BTC borsa yatırım fonlarına (ETF) onay vermiyor? Temelde yatırımcıların Kanada'da işlem gören bir BTC ETF'ini zaten alıp satabildiği ortamda bu sorunun cevabı çok da stratejik olmayabilir ancak yine de anlamakta fayda var. SEC uzun süredir BTC fiyatlarının manipüle edilmesinden tedirginlik duyuyor. Önceki başvuruları ve ret gerekçelerini incelerseniz ortak bir nokta göreceksiniz. Bilgi paylaşım anlaşması olarak bilinen piyasa bilgisi toplama konusunda baş vuruların yetersiz içeriğe sahip olduğu görüşü hakim. Yani bir ETF büyük bir borsa ise bilgi paylaşım ilişkisine girdiğinde bir manipülasyon durumunda araştırılması gereken piyasa aktivitesi, takas ve yatırımcı bilgisi gibi araştırılması gereken verilere erişim sağlanmış oluyor.

Bugün BTC'nin dünya düzeninin değiştireceğini savunanların bir kısmı malum dünün Altın'ın dünya düzenini değiştireceğini inananlar. Bu nedenle 2004 öncesi yorumlara baktığınızda SEC Altın ETF'lerine izin vermiyordu çünkü "bu olması durumunda küçük yatırımcı rahat bir şekilde altına talep gösterecek ve dolardan kaçacaktı". Ancak o zaman da baş vurulara verilen ret kadarlarını okuduğunuzda aynı dinamikleri görüyordunuz. SPRD GLD'nin arkasında bulunan borsa NYSE bu sorunu 2 şekilde çözdü: 1. Tezgah üstü altın piyasalarının manipüle edilemeyecek kadar verimli ve derin olduğunu SEC'e kabul ettirerek (ki komplo teorisyenleri bunun aksini sık sık savunur) 2.Altın vadeli piyasası ile bilgi paylaşım ilişkisine girerek. COMEX Dünyanın en büyük vadeli altın piyasası olduğu için manipülasyon girişimleri hakkında bilgi almak söz konusu olabilecekti.

Kripto varlıklar konusunda dünyanın en büyük borsası kabul edilen Binance ABD'de kayıtlı, bir borsa olmadığı gibi hem bazı verileri sağlaması sorunlu hem de bazı verilere sahip bile değil . Dolayısı ile ör. bu konuda en aktif isimlerden Winklevoss ikizleri bilgi anlaşması için Gemini borsasını kullanırken SEC bu borsanın BTC işlemleri içinde payının düşük olmasını gerekçe göstererek kabul etmiyor. Zira olası bir manipülasyonda Gemini kullanılmayacağı için konu ile ilgili bilgi de toplanamayacak.

Bu konu da bizi vadeli piyasalara getiriyor. Şu anda BTC vadelileri (Bloomberg'ün dikkat çektiği üzere) buğday ETF'ine izin verildiği tarihte buğday vadelilerinde geçen işlemden daha fazla hacme sahip ve büyümeye de devam ediyor. Dahası kayıtlı bir borsada işlem görüyor ve manipülasyonları takip ederek bilgi toplamak da kolay. Elbette her kararın altında bir komplo teorisi arayanlar açısından SEC fiziki talebi engellemek istiyor. Ancak aynı iddiaları 17 yıl önce altın için de öne sürdüklerini göz önüne alırsak bu konuya vakit harcamak istemiyorum. Temelde detayına girmeyeceğim 2 ana SEC düzenlemesi ,1933 ve 1940, var. SEC Mayıs ayında 1940 kurallarına göre kurulmuş fonlara vadeli piyasada BTC yatırımlarında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini açıklayan bir mektup yayınladı ve tercihini üstü kapalı bir şekilde açıkladı. Bitcoin’in bir menkul kıymet olarak kabul edilmemesi de hangi düzenlemeye dahil olacağını karmaşık hale getiriyot.

Şahsi görüşüm SEC başkanı Gensler'in vadeli piyasanın fiyat oluşumuna katkısını sağlıklı gördüğü ve arkada 1940 Act'e göre yeterli regülasyon bulunduğunu düşündüğü için spot değil vadeli BTC'lerden oluşan bir ETF'e yakın durduğu. Tercihim spot BTC içerikli bir ETF olsa da regülasyonların ve tecrübenin geriden geldiğini unutmamak gerekiyor. Spot bir ETF sonsuza kadar ertelenemez. Yatırımcılar açısıdan baktığımızda da, 2020 yılında petrol yatırım fonlarında gördüğümüz üzere,vadeli piyasalara dayanan bir ETF çok daha yüksek maliyetler ve spota oranla daha zayıf bir performans anlamına geliyor.