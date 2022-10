Şehir, çevre ve konaklama vergisi

Son yıllarda turizm destinasyonlarında şehir, konaklama, ekolojik, çevre, yatak, resort vergisi gibi adlarla turistlerden vergi alınıyor. Konaklama vergisi yetişkin bir turistin konakladığı otele ödediği bir vergidir. Bazı ülkelerde de yabancı turistlerden şehir vergisi (city-tax) adı altında maktu bir vergi alınıyor. Yerel yönetimlerce tahsil edilen bu vergi, şehir altyapılarının geliştirilmesi, tarihi mekânların restorasyonu, plajların temizlenmesi ve turistlerin turistik kentlere zarar vermesini azaltmaya dönük çalışmalar için harcanıyor.

Bir de son dönemde gündeme gelen ve yayılan bir çevre vergisi (ekotax) var.

Türkiye’ye turist olarak gelenlerin ülkelerinde bu vergiler çeşitli adlar altında turizme destek vergisi olarak alınıyor.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı, NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, dünyanın birçok yerinde konaklama vergisi ya da şehir vergisi uygulaması olduğunu belirterek şunları söylüyor:

Dünyanın en çok turist alan ülkesi Fransa’da geceleme vergisi 100 yıldır uygulanıyor.

Hollandalılar ülkelerine gelen turistlerden 1 Euro ile 3,5 Euro günlük kişi başı vergi alıyor.

İsviçre de geceleme başı 1-2,5 Euro vergiyi sistematik bir hale getirmiş.

Polonya’da da turistlerden kişi başı 0,5-1 Euro günlük konaklama vergisi alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri otelin yıldızına göre günlük kişi başı 2 ila 5 Euro arasında konaklama vergisi alıyor.

Almanya’da genelde otel fiyatının üzerinden yüzde 5 ile yüzde 7,5 arasında vergi alınıyor.

İtalya Roma’da 3-7, Milano’da 2-5 Euro arası konaklama vergisi alınıyor.

Özetle, dünyada günlük ortalama 3 ila 7 Euro arası bir vergi alınıyor. Bu arada İspanya’da Balear Adaları’nda 2016’dan beri çevre vergisi (ekotax) uygulanıyor.

Bu verginin diğer bölgelerde de yayılması gündemde. Sektörün buna itirazları var. İtirazları değerlendiren Turizm Bakanlığı eski yöneticisi, şimdi Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FEPET) Uluslararası İlişkiler Direktörü olan Ignacio Vasallo çevreyi korumaya yönelik vergilerin neden olacağı fiyat artışına rağmen gelen turist sayısını azaltmadığını söylüyor.

“Turizmde yapılması gereken turist sayısını artırmak, daha çok yol yapmak değil, çevreyi her yönüyle ve ilişkili olabilecek her konuda ve her şekilde korumaktır” diyen Vassalo, bu kapsamda getirilen vergi düzenlemelerinin turist sayısını azaltmadığına ilişkin şu açıklamayı yapıyor:

“Balear Adaları’nda 2016’da başlayıp bugüne kadar devam eden çevre koruma amaçlı bir vergi uygulanıyor. Bu dönemde turist sayısı 15 milyondan 20 milyona çıktı ve verginin olumsuz bir etkisi olmadı. Bu tür verginin uygulandığı diğer ülke ve bölgelerde de turist sayısı azalmadı."

Taslaktaki belirsizlikler giderilir ve vergi bütçeye ek gelir yaratmak için değil, amacına uygun kullanılırsa buradan elde edilecek yıllık 200 milyon Euro’ya yakın gelir altyapı ve çevre için iyi bir kaynak olur.