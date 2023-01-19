Şehirler büyürken...

Şehirler giderek büyüyor, yayılıyor, beraberinde başkalaşımı da birlikte getiriyor. Bu süreç, betonlaşma anlamına da geliyor. İstanbul son yıllarda artan nüfusla birlikte yapılaşmadan en fazla nasibini alan şehir. Dünyanın en kalabalık, en hızlı büyüyen şehirlerinden. İstanbul ile tarımı bir arada düşünmek evden işe koşturan, trafikte saatler geçiren, metroya yetişmeye çalışan iş insanları için şaşırtıcı. Oysa İstanbul buğday, arpa, ayçiçeği ve her çeşit sebzenin üretildiği bir şehir... Üstelik bazı ürünlerde Türkiye ortalamasının da üstünde. Mesela kanolada. 9,5 bin tonla Türkiye üretiminin yüzde 6,76’sını İstanbul üretiyor. İstanbul Tarım Rehberi’ne göre ilde bulunan hayvan varlığı ile önemli düzeyde hayvancılık yapılıyor ve İstanbul, nüfusa bağlı tüketim göz önüne alındığında et ve süt üretim sektörlerine hammadde sağlaması bakımından büyük bir potansiyele sahip.

En büyük organik tarım ürünü tüketici grubunun İstanbul’da olması da şehirde tarım yapacaklar için avantaj sağlıyor. Organik pazarlar aracılığı ile yetiştiricilerin ürünlerini direkt aracısız pazarladıklarından özellikle sebze üretimi hızla büyüyor. Organik tarım desteklemeler ve birim fiyatların yüksek oluşu nedeniyle karlı bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Hem baraj havzalarının korunması açısından hem mevzuat hem de çevrenin korunması açısından bu alanların organik üretimde değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Verilere bakınca onca ‘eziyete’ rağmen şehrin hala yaşadığına, tarım ve hayvancılığın devam ettiğine ve bu alanda sürekli çalışmalar yapıldığına şaşırıyoruz..

Ve yine bu verilere bakınca da şehirden çok da uzaklaşmadan üretim yapabileceğini düşünmeden edemiyor insan...

Tarım ÜFE yüzde 132 arttı

Tarım sektörüyle ilgili açıklanan son verileri de aktaralım. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı geçen hafta. TÜİK verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 151,03, aylık yüzde 4,82 arttı.

Tarım-ÜFE’de on iki aylık ortalamalara göre yüzde 132,18 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,67 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,81 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,90 artış yaşandı.