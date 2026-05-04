Şehirler için gençlik koruma ve güçlendirme eylem planı
Geçtiğimiz hafta Batman Üniversitesi iFest 2026 Bilişim Etkinliği için Batman’daydım. Burada doğup, gençliğini yaşamış, suyundan içip, toprağından beslenip, etinden yemiş biri olarak şehrin teknoloji ile kalkınma vizyonunu konuşmak ve istişarelerde bulunmak üzere geldim. Enerjiyle, emekle, sanayiyle, tekstille, ticaretle, tarımla ve güçlü insan yapısıyla öne çıkan bu şehir için acaba “teknoloji, yazılım, bilişim, dijital üretim ve genç istihdamı geliştirmek amacıyla yeni bir hikaye yazabilir miyiz?” başlığını gündeme taşıdık. Gençlerle, akademisyenlerle ve iş insanlarıyla buluştuk. Gelecek teknolojiler, yapay zekâ, siber güvenlik, blokzincir ve dijital dönüşümü konuştuk.
Şehrin fırsatları neler?
Petrol, Batman’ın ekonomik ve sosyal gelişiminde tarihsel bir dönüm noktası olmuştur. Ancak yeni dönemde enerji de teknolojiyle dönüşüyor. Enerji artık sadece çıkarılan ve tüketilen bir kaynak değil; veriyle, sensörlerle, yapay zekâyla, siber güvenlikle, enerji verimliliği yazılımlarıyla ve akıllı sistemlerle yönetilen stratejik bir alandır.
Bu nedenle enerji şehri kimliği, teknoloji şehri vizyonu için büyük bir avantajdır. Petrol geçmişinden gelen enerji hafızası, enerji teknolojileri, endüstriyel IoT, saha takip sistemleri, bakım analitiği, yenilenebilir enerji izleme çözümleri ve siber güvenlik uygulamalarıyla geleceğe taşınabilir.
Şehirlerin kaderi artık sadece yer altı kaynaklarıyla, yollarla, binalarla ve klasik sanayiyle belirlenmiyor. İnsan kaynağı, bilgi üretimi, yazılım kabiliyeti, girişimcilik ekosistemi ve teknoloji kapasitesi de önemli.
Bir şehir yazılım üretebiliyorsa, dünyaya hizmet satabiliyorsa, gençlerini teknolojiyle buluşturabiliyorsa ve üniversitesini sanayiyle eşleştirebiliyorsa, coğrafi sınırlarının çok ötesinde değer üretebilir. Yani yazılım, bilişim, siber güvenlik, enerji teknolojileri, sanayi dijitalleşmesi, tarım-gıda, savunma teknolojileri ve dijital istihdam alanlarında üretimiyle bölgesel bir merkez olabilir.
Şehir teknoloji potansiyeli SWOT analizi
Güçlü yönler: genç nüfus, üniversite, teknokent, OSB, enerji geçmişi, tekstil ve üretim kapasitesi, girişimcilik ruhu.
Zayıf yönler: sınırlı sayıda yazılım firması ve teknoloji girişimi, yeterince kurumsallaşamamış eğitim-istihdam bağı, yatırımcı ve mentorluk ağlarının geliştirilme ihtiyacı.
Fırsatlar: yazılımın coğrafyadan bağımsız hale gelmesi, siber güvenlik ihtiyacının artması, enerji teknolojilerinin yükselişi, sanayinin dijitalleşme ihtiyacı ve destek mekanizmaları
Tehditler: gençlerin potansiyelinin yanlış alanlara kayması, projelerin söylemde kalması, kurumlar arası koordinasyon eksikliği ve beyin göçü.
Gençlik koruma ve güçlendirme eylem planı
Teknoloji ile kalkınma vizyonu yalnızca ekonomik bir kalkınma meselesi değil; aynı zamanda gençleri koruma, üretime dahil etme ve geleceğe bağlama meselesidir. Gençleri risklerden korumanın en güçlü yollarından biri, onlara umut, beceri, üretim alanı ve istihdam yolu açmaktır. Genç ve büyüyen bu şehirde güçlü bir teknoloji ekosistemi kurmak için ortam ve altyapı oldukça müsait. Bunun için valilik, belediye, üniversite, milli eğitim, emniyet, gençlik ve spor, Ticaret ve Sanayi Odası, OSB, Kent Konseyi, Kalkınma Ajansı, STK’lar, iş insanları ve aileler bir araya gelip aşağıdaki konularda bir eylem planı hayata geçirebilirler, bizlerde destek oluruz.
Farkındalık (siber suçlar, yasa dışı bahis ve IBAN kiralama)
Eğitim (yazılım, bilişim, yapay zeka, siber güvenlik, finansal okuryazarlık, etik hackerlık)
Teknoloji atölyeleri (yazılım kampları, e-spor ve oyun geliştirme, spor, sanat, üretim atölyeleri)
Mentorluk ve istihdam koridorları
Teknoloji erişim noktaları
Teknoloji üretim merkezi
Dijital dönüşüm (işletmelerin dönüşümü)
Uzmanlık merkezleri (siber güvenlik ve enerji teknolojileri)
Yatırım (yazılım firmalarını ve bölgedeki iş insanlarını teknoloji girişimlerine yatırıma davet etme)
Son söz: Heyecan var, gençlik var, enerji var, üretim kültürü var ve güçlü bir potansiyel var. Yani yeni bir kalkınma hikâyesi yazılabilir durumda. Organizasyonda emeği geçen tüm Üniversite yönetimi ve çalışanlarına, ayrıca Türkiye Bilişim Derneğimize çok teşekkür ederim.
|Borsa
|14.442,56
|0,92 %
|Dolar
|45,1821
|-0,02 %
|Euro
|53,0068
|0,00 %
|Euro/Dolar
|1,1729
|0,07 %
|Altın (GR)
|6.664,52
|-0,28 %
|Altın (ONS)
|4.619,98
|0,12 %
|Brent
|107,61
|-2,30 %