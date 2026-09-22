Şehirler yazılımsız akıllanmaz: 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı

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2030 Ulusal Akıllı Şehir­ler Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye’nin şehirler­deki dijital dönüşümünü ye­ni bir safhaya taşıyor. Kamu kurumları ile yerel yönetim­lerin yatırımlarının ortak bir çerçevede yürütülmesi, mü­kerrer yatırımların önlen­mesi, standartlaşma, birlik­te çalışabilirlik, veri yöneti­mi, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları ve dijital gü­venlik.

En büyük projelerden biri.

Şehirleri gerçek anlamda akıllı hale getirmenin yolu güçlü yazılım endüstrisi. Diji­tal egemenliğin, kamu hiz­metlerinin sürekliliğinin ve teknolojik bağımsızlığın temel unsurlarından biri.

Sensör, kamera, ekranla­rı birbirine bağlayan yazılı­mı geliştiremeyen bir ülke mimarisini belirleme, veri­den ekonomik değer üretme, kritik sistemlerini güncelle­me ve teknolojisini dünyaya satmada başkalarına bağım­lı kalır.

Plan yerli yazılımı görüyor

Eylem 18 doğrudan “Yer­li ve millî akıllı şehir teknoloji­lerinin gelişti­rilmesini” ön­görüyor. Yapay zekâdan veri işle­meye, iletişim alt­yapısından ener­ji yönetimine ka­dar yerli donanım ve yazılım çö­zümlerinin teş­vik edilmesi, Ar-Ge faaliyet­lerinin desteklenmesi ve ge­liştirilen teknolojilerin yerel yönetimlerde kullanılması­na yönelik açık hükümler var. “Millî yazılım ve uygulama­lar geliştirilerek şehirleri­mizde akıllı uygulamalar yaygınlaştırılacak” yaklaşı­mı Türkiye yazılım endüstri­sini büyüten bir sanayi politi­kası olarak uygulanmalı.

Şehirlerin büyük teknoloji talebi; firmalarımızı ürünleş­tiren, ölçeklendiren, referans kazandıran ve ihracata hazır­layan bir mekanizmaya dönü­şecektir.

Pahalı dijital dağınıklık oluşmaması için akıllı şe­hirler birbiriyle konuşabil­meli

81 ayrı akıllı şehir sistemi mi, yoksa 81 şehirde çalışabi­len ortak standartlara sahip bir teknoloji ekosistemi mi?

Belediyelerin teknoloji alımlarında açık standartlar, ortak veri sözlükleri, API’ler, veri taşınabilirliği ve birlikte çalışabilirlik esasları teknik şartnamelerin temel unsurla­rından biri haline gelmeli.

Bir belediye kullandığı tek­noloji şirketini değiştirdiğin­de verisini kaybetmemeli; bir şehirde geliştirilen çözüm başka bir şehirde yeniden sı­fırdan yazılmamalı.

Planda açık kaynak

20. Eylem, akıllı şehir uy­gulamalarında açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı­nın yaygınlaştırılmasını; ya­zılım maliyetlerinin azaltıl­masını, üretici bağımlılığının düşürülmesini ve yerel yöne­timlerin teknolojik bağım­sızlığının artırılmasını he­defliyor. “Akıllı Şehir Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Topluluğu” kurulması ve ye­rel yazılım geliştiricileri ile start-up’ların bu yapıya dahil edilmesi öngörülüyor.

Açık kaynak ekosistemi­ni geliştirirken, yerli yazılım ürünleşmesi ve fikrî mülkiyet üretmesi de aynı anda destek­lenmeli.

Belediyeler teknoloji geliştirme pazarı

Yüzlerce belediye ulaşım, enerji, su, atık, afet yöneti­mi, imar, güvenlik, dijital ikiz, IoT ve yapay zekâ alanların­da büyük bir teknoloji tale­bi oluşturacak. Proje planı ve teknik şartnameler birbirin­den kopuk ve bağımsız olma­malı. Şehirlerimizi, yerli tek­noloji şirketlerimizin ürün­lerini deneyebildiği yaşayan laboratuvarlara ve referans pazarlara dönüştürmeliyiz.

Ankara’da çalışan bir trafik optimizasyon sistemi Kon­ya’da, Kayseri’de de kullanı­labilmeli. Gaziantep’te geliş­tirilen afet yönetimi çözümü başka şehirlere ölçeklenebil­meli. Bakü’ye, Taşkent’e, Ri­yad’a, Balkanlara veya Afri­ka’ya satabilmeliyiz.

Şehrin yeni hammaddesi veri ve yapay zekanın önemi

Trafikten enerjiye, sudan imara, çevreden afet yöneti­mine kadar şehirler her gün büyük miktarda veri üretiyor.

Bu veri yapay zekâyla bir­leştiğinde belediyecilik de değişecek. Trafik yoğunluğu oluşmadan tahmin edilebile­cek, su kayıpları daha erken tespit edilebilecek, enerji tü­ketimi optimize edilebilecek, altyapı sorunları öngörülebi­lecek. Siber saldırılara karşı­lık veri sahipliği, kişisel ve­rilerin korunması, kimlik ve erişim yönetimi, algoritmala­rın denetlenebilirliği ve siber güvenlik baştan sistemin ta­sarım kriterleri olmalı.

Önemli bir fırsat

Şehirlerimiz teknolojiyi geliştiren şirketleri, yazı­lımcıları, girişimleri ve fik­rî mülkiyeti de büyütecek alanlara dönüşmeli.

Akıllı şehir yetkinliği sa­tın alınamaz. Yetkinlik, güçlü bir yazılım endüstrisiyle inşa edilir. Ve şehirler yazılımsız akıllanmaz.