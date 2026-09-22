Şehirler yazılımsız akıllanmaz: 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı
2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye’nin şehirlerdeki dijital dönüşümünü yeni bir safhaya taşıyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin yatırımlarının ortak bir çerçevede yürütülmesi, mükerrer yatırımların önlenmesi, standartlaşma, birlikte çalışabilirlik, veri yönetimi, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları ve dijital güvenlik.
En büyük projelerden biri.
Şehirleri gerçek anlamda akıllı hale getirmenin yolu güçlü yazılım endüstrisi. Dijital egemenliğin, kamu hizmetlerinin sürekliliğinin ve teknolojik bağımsızlığın temel unsurlarından biri.
Sensör, kamera, ekranları birbirine bağlayan yazılımı geliştiremeyen bir ülke mimarisini belirleme, veriden ekonomik değer üretme, kritik sistemlerini güncelleme ve teknolojisini dünyaya satmada başkalarına bağımlı kalır.
Plan yerli yazılımı görüyor
Eylem 18 doğrudan “Yerli ve millî akıllı şehir teknolojilerinin geliştirilmesini” öngörüyor. Yapay zekâdan veri işlemeye, iletişim altyapısından enerji yönetimine kadar yerli donanım ve yazılım çözümlerinin teşvik edilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilen teknolojilerin yerel yönetimlerde kullanılmasına yönelik açık hükümler var. “Millî yazılım ve uygulamalar geliştirilerek şehirlerimizde akıllı uygulamalar yaygınlaştırılacak” yaklaşımı Türkiye yazılım endüstrisini büyüten bir sanayi politikası olarak uygulanmalı.
Şehirlerin büyük teknoloji talebi; firmalarımızı ürünleştiren, ölçeklendiren, referans kazandıran ve ihracata hazırlayan bir mekanizmaya dönüşecektir.
Pahalı dijital dağınıklık oluşmaması için akıllı şehirler birbiriyle konuşabilmeli
81 ayrı akıllı şehir sistemi mi, yoksa 81 şehirde çalışabilen ortak standartlara sahip bir teknoloji ekosistemi mi?
Belediyelerin teknoloji alımlarında açık standartlar, ortak veri sözlükleri, API’ler, veri taşınabilirliği ve birlikte çalışabilirlik esasları teknik şartnamelerin temel unsurlarından biri haline gelmeli.
Bir belediye kullandığı teknoloji şirketini değiştirdiğinde verisini kaybetmemeli; bir şehirde geliştirilen çözüm başka bir şehirde yeniden sıfırdan yazılmamalı.
Planda açık kaynak
20. Eylem, akıllı şehir uygulamalarında açık kaynak kodlu yazılımların kullanımının yaygınlaştırılmasını; yazılım maliyetlerinin azaltılmasını, üretici bağımlılığının düşürülmesini ve yerel yönetimlerin teknolojik bağımsızlığının artırılmasını hedefliyor. “Akıllı Şehir Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Topluluğu” kurulması ve yerel yazılım geliştiricileri ile start-up’ların bu yapıya dahil edilmesi öngörülüyor.
Açık kaynak ekosistemini geliştirirken, yerli yazılım ürünleşmesi ve fikrî mülkiyet üretmesi de aynı anda desteklenmeli.
Belediyeler teknoloji geliştirme pazarı
Yüzlerce belediye ulaşım, enerji, su, atık, afet yönetimi, imar, güvenlik, dijital ikiz, IoT ve yapay zekâ alanlarında büyük bir teknoloji talebi oluşturacak. Proje planı ve teknik şartnameler birbirinden kopuk ve bağımsız olmamalı. Şehirlerimizi, yerli teknoloji şirketlerimizin ürünlerini deneyebildiği yaşayan laboratuvarlara ve referans pazarlara dönüştürmeliyiz.
Ankara’da çalışan bir trafik optimizasyon sistemi Konya’da, Kayseri’de de kullanılabilmeli. Gaziantep’te geliştirilen afet yönetimi çözümü başka şehirlere ölçeklenebilmeli. Bakü’ye, Taşkent’e, Riyad’a, Balkanlara veya Afrika’ya satabilmeliyiz.
Şehrin yeni hammaddesi veri ve yapay zekanın önemi
Trafikten enerjiye, sudan imara, çevreden afet yönetimine kadar şehirler her gün büyük miktarda veri üretiyor.
Bu veri yapay zekâyla birleştiğinde belediyecilik de değişecek. Trafik yoğunluğu oluşmadan tahmin edilebilecek, su kayıpları daha erken tespit edilebilecek, enerji tüketimi optimize edilebilecek, altyapı sorunları öngörülebilecek. Siber saldırılara karşılık veri sahipliği, kişisel verilerin korunması, kimlik ve erişim yönetimi, algoritmaların denetlenebilirliği ve siber güvenlik baştan sistemin tasarım kriterleri olmalı.
Önemli bir fırsat
Şehirlerimiz teknolojiyi geliştiren şirketleri, yazılımcıları, girişimleri ve fikrî mülkiyeti de büyütecek alanlara dönüşmeli.
Akıllı şehir yetkinliği satın alınamaz. Yetkinlik, güçlü bir yazılım endüstrisiyle inşa edilir. Ve şehirler yazılımsız akıllanmaz.
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