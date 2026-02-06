Şehirli erkeğin sessiz şıklığı: Smart casual

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Şehir hayatı erkek giyimini de dönüştürdü. Gün artık tek bir role sığmıyor, sabah ofiste baş­layan tempo, gün içinde sokakta devam ediyor, akşam ise sosyal hayata karışıyor. Böyle bir düzen­de ne tam takım elbise ne de ta­mamen spor kıyafet yeterli. Şe­hirli erkeğin ihtiyacı olan şey net: smart casual.

Smart casual, aslında çağımı­zın hızına verilmiş stil cevabı. Sa­bah toplantıya girip akşam arka­daşlarla yemeğe çıkan erkek için “üstünü değiştir” demeyen bir tarz. Anahtar kelime ise denge.

İşe ceketle başlayalım. Smart casual’ın bel kemiği iyi kesimli bir ceket. Ama burada klasik ta­kım ceketi değil, biraz daha rahat dokulu blazerlardan bahsediyo­ruz. İçine gömlek giyilebilir, kra­vat şart değil. Hatta çoğu zaman iyi bir tişört ya da ince bir triko, gömlekten daha modern durur. Alt parçada kumaş pantolon tek seçenek değil. Koyu renk, iyi otu­ran bir chino ya da düz kesim jean de smart casual dünyasına rahat­ça girer. Önemli olan yırtık, aşırı dar ya da fazla spor detaylardan uzak durmak.

Ayakkabı bu stilin kaderini be­lirler. Spor ayakkabı olabilir ama koşu ayakkabısı değil. Temiz, sa­de bir sneaker; loafer ya da süet bir derby, görünümü bir anda yu­karı taşır. Ayakkabı ne kadar sade ve kaliteli görünürse, kombinin tamamı o kadar “özenli” algılanır.

Aksesuarlar da bu stilin sessiz kahramanları. Deri bir saat, sa­de bir kemer ya da iyi seçilmiş bir çanta… Fazlası değil, kararında olan makbul.

Smart casual aslında şunu söylüyor: “Kendime özeni­yorum ama bunu bağırmıyo­rum.” Günümüz erkek stili­nin tam da ihtiyacı olan mesaj bu.

Haftanın favorisi

Bu hafta favori parçam, Levi’s’in hamlık ile şıklığı zahmetsiz görünen ama kusursuz biçimde kurgulanmış bir dengede buluşturan pantolonu. Katmanlı indigo tonları ve hafif eskitmeler parçaya yaşanmışlık hissi katarken, yıkanmış bol silüet net ve temiz çizgilerle rafine duruşunu koruyor; tam da o sevilen “üzerime geçirip çıktım” hissini veriyor.