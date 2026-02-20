Sekiz parçalık Vintage Reverso koleksiyonu

İsviçreli saat üreticisi Jaeger-LeCoultre, 1931–1937 yılları arasında üretilmiş sekiz nadir Reverso saatten oluşan The Collectibles serisinin beşinci kapsül koleksiyonunu New York’ta tanıttı. Koleksiyon, markanın tarihî arşivlerinden seçilen ve müze standartlarında restore edilen modelleri koleksiyonerlerle buluşturuyor.

20. yüzyıl saatçiliğinin “altın çağı”nda yaratılan en sim­gesel modellerden biri ka­bul edilen Reverso, kalıcı tasarı­mı ve kolay tanınan formuyla öne çıkıyor. Art Deco mimarisiyle öz­deşleşen New York’un lansman için seçilmesi ise, koleksiyonun estetik referanslarını vurgulayan sembolik bir tercih olarak değer­lendiriliyor.

Maıson’un arşiv hazinesi

Jaeger-LeCoultre’ün kurum içi girişimi olan The Collectib­les programı, markanın tarihsel mirasını temsil eden nadir saat­leri bulup restore ederek yeni­den sunmayı amaçlıyor. Yaklaşık 200 yıllık yaratıcılığı kapsayan program; 1920’lerin ortasından 1970’lerin başına uzanan dö­nemde üretilmiş Duoplan, Re­verso, Geophysic, Futurema­tic ve Memovox Polaris dahil 17 ikonik modeli içeriyor.

Program kapsamında her saat, Manufacture bünyesindeki özel atölyelerde görev yapan 10 usta saatçi tarafından elden geçirili­yor. Mekanizmalar yeniden dü­zenleniyor, eksik parçalar yeni­den üretiliyor ve Maison’un tarihî arşiv stoklarından temin edilen orijinal bileşenlerle tamamlanı­yor. Bu süreçte her parçanın öz­gün karakteri ve patinası korunu­yor. Müze standartlarında serti­fikalandırılan saatler, Vallée de Joux’da başlayan yolculuklarını koleksiyonerlerin bileğinde sür­dürmeye hazır hâle geliyor.

Yeni kapsül koleksiyon, Rever­so’nun 1931’deki lansmanını izle­yen ilk 10 yıla odaklanıyor. Bu dö­nem, modelin tasarım kimliğini belirleyen temel unsurların şekil­lendiği yıllar olarak öne çıkıyor.

Reverso’nun doğuş hikâye­si ise spor dünyasına dayanıyor. 1931’de Hindistan’da polo oyna­yan İngiliz askerî subayların da­yanıklı saat talebi üzerine geliş­tirilen model, döner kasası sa­yesinde darbeye karşı koruma sağlıyor. Art Deco çizgileriyle bir­leşen bu fonksiyonel tasarım, sa­ati kısa sürede sportif kökenleri­nin ötesine taşıyarak hem erkek hem kadın kullanıcılar için farklı versiyonlarla gelişen bir ikon hâ­line getirdi.

10 yıl boyunca kimliğini koru­yarak evrim geçiren Reverso, bu­güne kadar 50’den fazla farklı ka­libreye ev sahipliği yaptı. Boş me­tal arka yüzeyinin mine, gravür veya taşlarla kişiselleştirilebil­mesi ise modeli koleksiyon dün­yasında ayrıcalıklı bir konuma yerleştirdi.

Koleksiyonun öne çıkan parçaları

Sekiz saatten oluşan kapsülde yer alan modeller, Reverso tarihindeki teknik ve tasarımsal kilometre taşlarını temsil ediyor:

* Reverso 1931: Dönemi için cesur kabul edilen siyah kadranı, demiryolu tipi dakika skalası ve trapez indeksleriyle günümüz Reverso Tribute tasarımına ilham veren model olarak kabul ediliyor.

* 1936 Two-Tone Reverso: Çelik ve 9 ayar sarı altın kombinasyonu ile üretilen nadir model, Reverso için geliştirilen ilk Manufacture mekanizması Calibre 410’u barındırıyor. Küçük saniye göstergesini saat 6 konumuna taşıyan bu kalibre, marka tarihinde dönüm noktası kabul ediliyor.

* 1937 Reverso Small Seconds: Maison’un dördüncü in-house Reverso mekanizması Calibre 413 ile donatılan model, kadrandaki Jaeger-LeCoultre imzasıyla 1937’de Le Coultre ve Jaeger evlerinin birleşmesine gönderme yapıyor.

* Reverso 1931 Dame: 18 ayar sarı ve beyaz altın kombinasyonu ve köşe braketi detaylarıyla günümüz Reverso One koleksiyonunun tasarım kodlarını haber veriyor.

* Double Signature Reverso 1931 Dame: Isıyla maviye döndürülmüş ibreleri ve sınırlı perakendecilere sunulan modellerde görülen nadir çift imzasıyla dikkat çekiyor.

* Cordonnet Bilezikli Reverso 1931 Dame: Kromdan üretilmiş ip formundaki bileziğiyle koleksiyonun en sıra dışı parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Koleksiyonerler için tarihi davet

Jaeger-LeCoultre yetkilileri, kapsül koleksiyonların yalnızca satış değil, aynı zamanda miras aktarımı amacını taşıdığını belirtiyor. Sınırlı sayıda sunulan her saat, koleksiyonerleri bu tarihsel hikâyenin bir sonraki koruyucusu olmaya davet ediyor.

New York’ta tanıtılan beşinci kapsül koleksiyon, markanın arşivlerinden günümüze uzanan ustalık zincirini gözler önüne sererken, vintage saat pazarındaki talebin ve koleksiyonculuk kültürünün büyümesini de bir kez daha ortaya koyuyor.

Bir ayda iki çelik dev denize indi

İtalyan tersane, B.Now 67M se­risinin ilk 67 metrelik hibrit modelleri olan iki özel üretimi kı­sa aralıkla tamamlayarak sektör­de nadir görülen bir performan­sa imza attı. M/Y Symmetry’nin lansmanından yalnızca üç hafta sonra M/Y Dagger’ın da denize in­dirilmesiyle toplamda 134 metre­lik ileri mühendislik projesi haya­ta geçmiş oldu.

Çelik gövde ve alüminyum üst yapı kombinasyonuna sahip yatlar; yapısal güvenilirlik, akustik konfor ve sürdürülebilirlik odağında ge­liştirildi. Entegre teknolojiler sa­yesinde hem seyir hem demirleme sırasında titreşim ve gürültü mi­nimuma indirilirken çevresel etki­nin azaltılması hedeflendi.



Lüks artık daha yeşil

Benetti Satış Direktörü Danie­la Petrozzi’ye göre süperyat paza­rındaki müşteri beklentileri dönü­şüm geçiriyor: “Yat sahipleri artık yalnızca bir yat değil, denizi daha bilinçli ve otantik yollardan dene­yimlemenin yollarını arıyor. Talep, yüksek teknolojik özerklik ve dü­şük çevresel etki sunan ama kon­fordan ödün vermeyen modellere kayıyor. Gerçek değer, çelik kons­trüksiyon mükemmeliyeti ile ses­siz ve sürdürülebilir tahrik sistem­leri arasındaki dengede yatıyor.”

Her iki modelde de İngiliz tasa­rım stüdyosu RWD’nin imzasını taşıyan Oasis Deck öne çıkıyor. Açılır yan kanatlar ve sonsuzluk havuzu sayesinde 270 derecelik kesintisiz deniz manzarası sunan bu alan, dış mekânı sosyal yaşa­mın merkezine dönüştürüyor. Ta­sarım dili iki yatı ortak bir kimlik­te buluştururken iç mekânlarda farklı karakterler tercih edildi.

Reymond Langton Design ta­rafından tasarlanan M/Y Sym­metry, açık tonların hâkim oldu­ğu sıcak bir atmosfer sunuyor. On farklı özel dekoratif unsurdan oluşan kişiselleştirme paketi; özel dokuma kumaşlardan lake metal­ler ve tekstil sanat eserlerine ka­dar uzanıyor. “Buz etkisi” kristal camdan yapılmış heykelsi avize ise mekânın görsel odak noktası olarak dikkat çekiyor.





Livorno merkezli lüks yat üreticisi Benetti, üç hafta arayla suya indirdiği hibrit tahrikli M/Y Symmetry ve M/Y Dagger ile hem mühendislik hem tasarım ---gücünü sergiledi.

Sanat koleksiyonerinin yatı

Sinot Yacht Architecture & De­sign imzalı M/Y Dagger’da ise do­ğal tonların katlar arasında akıcı biçimde ilerlediği lineer tasarım dili tercih edildi. Dokuz farklı ah­şap türünün birlikte kullanıldığı iç mekânlar, sofistike renk pale­tiyle tamamlanıyor. Yat sahibinin sanata olan ilgisi doğrultusunda birçok alan, heykel platformları ve aydınlatmalı nişlerle özel bir galeri atmosferine dönüştürüldü.

B.Now 67M serisinin kalbinde yer alan modüler hibrit tahrik sis­temi; ana makineler, jeneratörler ve bataryalardan oluşan üç bileşe­ni uyum içinde çalıştırarak enerji akışını optimize ediyor.

Değişken hatveli pervanelerle donatılmış gelişmiş şaft hattı sis­temi ise güç aralığının tamamında maksimum verimlilik ve hızlı tep­ki sağlıyor. Ayrıca geri kazanım sistemi, jeneratör ısısını kullana­rak kullanım suyunu ve havuzu ısıtarak enerji tasarrufunu artırı­yor. Benetti’nin ard arda gerçek­leştirdiği bu iki lansman, süperyat sektöründe yeni lüks tanımının artık yalnızca boyut ve ihtişam­la değil; sessizlik, sürdürülebilir­lik, kişiselleştirme ve teknolojik akıllılık kriterleriyle belirlendiği­ni ortaya koyuyor.

Kısacası denizlerde rekabet ar­tık sadece hız ve tasarımda değil, akıllı mühendislik ve çevresel bi­linçte yaşanıyor.