Sekiz parçalık Vintage Reverso koleksiyonu
İsviçreli saat üreticisi Jaeger-LeCoultre, 1931–1937 yılları arasında üretilmiş sekiz nadir Reverso saatten oluşan The Collectibles serisinin beşinci kapsül koleksiyonunu New York’ta tanıttı. Koleksiyon, markanın tarihî arşivlerinden seçilen ve müze standartlarında restore edilen modelleri koleksiyonerlerle buluşturuyor.
20. yüzyıl saatçiliğinin “altın çağı”nda yaratılan en simgesel modellerden biri kabul edilen Reverso, kalıcı tasarımı ve kolay tanınan formuyla öne çıkıyor. Art Deco mimarisiyle özdeşleşen New York’un lansman için seçilmesi ise, koleksiyonun estetik referanslarını vurgulayan sembolik bir tercih olarak değerlendiriliyor.
Maıson’un arşiv hazinesi
Jaeger-LeCoultre’ün kurum içi girişimi olan The Collectibles programı, markanın tarihsel mirasını temsil eden nadir saatleri bulup restore ederek yeniden sunmayı amaçlıyor. Yaklaşık 200 yıllık yaratıcılığı kapsayan program; 1920’lerin ortasından 1970’lerin başına uzanan dönemde üretilmiş Duoplan, Reverso, Geophysic, Futurematic ve Memovox Polaris dahil 17 ikonik modeli içeriyor.
Program kapsamında her saat, Manufacture bünyesindeki özel atölyelerde görev yapan 10 usta saatçi tarafından elden geçiriliyor. Mekanizmalar yeniden düzenleniyor, eksik parçalar yeniden üretiliyor ve Maison’un tarihî arşiv stoklarından temin edilen orijinal bileşenlerle tamamlanıyor. Bu süreçte her parçanın özgün karakteri ve patinası korunuyor. Müze standartlarında sertifikalandırılan saatler, Vallée de Joux’da başlayan yolculuklarını koleksiyonerlerin bileğinde sürdürmeye hazır hâle geliyor.
Yeni kapsül koleksiyon, Reverso’nun 1931’deki lansmanını izleyen ilk 10 yıla odaklanıyor. Bu dönem, modelin tasarım kimliğini belirleyen temel unsurların şekillendiği yıllar olarak öne çıkıyor.
Reverso’nun doğuş hikâyesi ise spor dünyasına dayanıyor. 1931’de Hindistan’da polo oynayan İngiliz askerî subayların dayanıklı saat talebi üzerine geliştirilen model, döner kasası sayesinde darbeye karşı koruma sağlıyor. Art Deco çizgileriyle birleşen bu fonksiyonel tasarım, saati kısa sürede sportif kökenlerinin ötesine taşıyarak hem erkek hem kadın kullanıcılar için farklı versiyonlarla gelişen bir ikon hâline getirdi.
10 yıl boyunca kimliğini koruyarak evrim geçiren Reverso, bugüne kadar 50’den fazla farklı kalibreye ev sahipliği yaptı. Boş metal arka yüzeyinin mine, gravür veya taşlarla kişiselleştirilebilmesi ise modeli koleksiyon dünyasında ayrıcalıklı bir konuma yerleştirdi.
Koleksiyonun öne çıkan parçaları
Sekiz saatten oluşan kapsülde yer alan modeller, Reverso tarihindeki teknik ve tasarımsal kilometre taşlarını temsil ediyor:
* Reverso 1931: Dönemi için cesur kabul edilen siyah kadranı, demiryolu tipi dakika skalası ve trapez indeksleriyle günümüz Reverso Tribute tasarımına ilham veren model olarak kabul ediliyor.
* 1936 Two-Tone Reverso: Çelik ve 9 ayar sarı altın kombinasyonu ile üretilen nadir model, Reverso için geliştirilen ilk Manufacture mekanizması Calibre 410’u barındırıyor. Küçük saniye göstergesini saat 6 konumuna taşıyan bu kalibre, marka tarihinde dönüm noktası kabul ediliyor.
* 1937 Reverso Small Seconds: Maison’un dördüncü in-house Reverso mekanizması Calibre 413 ile donatılan model, kadrandaki Jaeger-LeCoultre imzasıyla 1937’de Le Coultre ve Jaeger evlerinin birleşmesine gönderme yapıyor.
* Reverso 1931 Dame: 18 ayar sarı ve beyaz altın kombinasyonu ve köşe braketi detaylarıyla günümüz Reverso One koleksiyonunun tasarım kodlarını haber veriyor.
* Double Signature Reverso 1931 Dame: Isıyla maviye döndürülmüş ibreleri ve sınırlı perakendecilere sunulan modellerde görülen nadir çift imzasıyla dikkat çekiyor.
* Cordonnet Bilezikli Reverso 1931 Dame: Kromdan üretilmiş ip formundaki bileziğiyle koleksiyonun en sıra dışı parçalarından biri olarak öne çıkıyor.
Koleksiyonerler için tarihi davet
Jaeger-LeCoultre yetkilileri, kapsül koleksiyonların yalnızca satış değil, aynı zamanda miras aktarımı amacını taşıdığını belirtiyor. Sınırlı sayıda sunulan her saat, koleksiyonerleri bu tarihsel hikâyenin bir sonraki koruyucusu olmaya davet ediyor.
New York’ta tanıtılan beşinci kapsül koleksiyon, markanın arşivlerinden günümüze uzanan ustalık zincirini gözler önüne sererken, vintage saat pazarındaki talebin ve koleksiyonculuk kültürünün büyümesini de bir kez daha ortaya koyuyor.
Bir ayda iki çelik dev denize indi
İtalyan tersane, B.Now 67M serisinin ilk 67 metrelik hibrit modelleri olan iki özel üretimi kısa aralıkla tamamlayarak sektörde nadir görülen bir performansa imza attı. M/Y Symmetry’nin lansmanından yalnızca üç hafta sonra M/Y Dagger’ın da denize indirilmesiyle toplamda 134 metrelik ileri mühendislik projesi hayata geçmiş oldu.
Çelik gövde ve alüminyum üst yapı kombinasyonuna sahip yatlar; yapısal güvenilirlik, akustik konfor ve sürdürülebilirlik odağında geliştirildi. Entegre teknolojiler sayesinde hem seyir hem demirleme sırasında titreşim ve gürültü minimuma indirilirken çevresel etkinin azaltılması hedeflendi.
Lüks artık daha yeşil
Benetti Satış Direktörü Daniela Petrozzi’ye göre süperyat pazarındaki müşteri beklentileri dönüşüm geçiriyor: “Yat sahipleri artık yalnızca bir yat değil, denizi daha bilinçli ve otantik yollardan deneyimlemenin yollarını arıyor. Talep, yüksek teknolojik özerklik ve düşük çevresel etki sunan ama konfordan ödün vermeyen modellere kayıyor. Gerçek değer, çelik konstrüksiyon mükemmeliyeti ile sessiz ve sürdürülebilir tahrik sistemleri arasındaki dengede yatıyor.”
Her iki modelde de İngiliz tasarım stüdyosu RWD’nin imzasını taşıyan Oasis Deck öne çıkıyor. Açılır yan kanatlar ve sonsuzluk havuzu sayesinde 270 derecelik kesintisiz deniz manzarası sunan bu alan, dış mekânı sosyal yaşamın merkezine dönüştürüyor. Tasarım dili iki yatı ortak bir kimlikte buluştururken iç mekânlarda farklı karakterler tercih edildi.
Reymond Langton Design tarafından tasarlanan M/Y Symmetry, açık tonların hâkim olduğu sıcak bir atmosfer sunuyor. On farklı özel dekoratif unsurdan oluşan kişiselleştirme paketi; özel dokuma kumaşlardan lake metaller ve tekstil sanat eserlerine kadar uzanıyor. “Buz etkisi” kristal camdan yapılmış heykelsi avize ise mekânın görsel odak noktası olarak dikkat çekiyor.
Livorno merkezli lüks yat üreticisi Benetti, üç hafta arayla suya indirdiği hibrit tahrikli M/Y Symmetry ve M/Y Dagger ile hem mühendislik hem tasarım ---gücünü sergiledi.
Sanat koleksiyonerinin yatı
Sinot Yacht Architecture & Design imzalı M/Y Dagger’da ise doğal tonların katlar arasında akıcı biçimde ilerlediği lineer tasarım dili tercih edildi. Dokuz farklı ahşap türünün birlikte kullanıldığı iç mekânlar, sofistike renk paletiyle tamamlanıyor. Yat sahibinin sanata olan ilgisi doğrultusunda birçok alan, heykel platformları ve aydınlatmalı nişlerle özel bir galeri atmosferine dönüştürüldü.
B.Now 67M serisinin kalbinde yer alan modüler hibrit tahrik sistemi; ana makineler, jeneratörler ve bataryalardan oluşan üç bileşeni uyum içinde çalıştırarak enerji akışını optimize ediyor.
Değişken hatveli pervanelerle donatılmış gelişmiş şaft hattı sistemi ise güç aralığının tamamında maksimum verimlilik ve hızlı tepki sağlıyor. Ayrıca geri kazanım sistemi, jeneratör ısısını kullanarak kullanım suyunu ve havuzu ısıtarak enerji tasarrufunu artırıyor. Benetti’nin ard arda gerçekleştirdiği bu iki lansman, süperyat sektöründe yeni lüks tanımının artık yalnızca boyut ve ihtişamla değil; sessizlik, sürdürülebilirlik, kişiselleştirme ve teknolojik akıllılık kriterleriyle belirlendiğini ortaya koyuyor.
Kısacası denizlerde rekabet artık sadece hız ve tasarımda değil, akıllı mühendislik ve çevresel bilinçte yaşanıyor.
