SEK’te ‘alıcı listesine giremediniz’ demiştiniz

AMBALAJLI Süt Üreticileri Derneği (ASÜD) Başkanlığını yürüten Harun Çallı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Çallı Gıda, Koç Holding’e bağlı Tat Gıda’nın çatısı altında bulunan SEK Süt’ü almak için yaklaşık 2 yıl önce harekete geçti.

Harun Çallı, ortağı ve abisi Bekir Çallı’nın da onayını alarak SEK Süt yönetimini yokladı, şu yanıtla karşılaştı:

- Şirketimizin satışıyla ilgili yetkilendirilmiş bir danışman kuruluş var. Onlarla görüşün.

Harun Çallı, SEK Süt’ün satış işlemleriyle yetkilendirilen kuruluşla görüştü, şu yanıt verildi:

- Siz teklifinizi verin. Biz şirketle ilgilenebilecek potansiyel başka alıcılarla da görüşüp, durumu değerlendireceğiz.

Bir süre sonra danışman kuruluş Harun Çallı’yı aradı:

- Fiyat teklifiniz diğer potansiyel alıcılara göre düşük kaldı. “SEK’i alabilecek adaylar” listesine giremediniz.

Danışman kurumun tavrı Harun Çallı’yı üzdü, şöyle düşündü:

- Yıllardır sektörün içindeyiz. Biz SEK Süt için değerini teklif ettiğimizi biliyoruz. Bakalım daha yüksek fiyatı verecek alıcı kim çıkacak?

Aradan zaman geçti, aynı danışman kurumun temsilcisi Harun Çallı’yı yokladı:

- SEK Süt’ü alma konusundaki ilginiz sürüyor mu?

Çallı’nın bu soruya ilk yanıtı şu oldu:

- Siz bizim “SEK’i alabilecekler” listesine giremediğimizi söylemiştiniz.

Danışman kurum temsilcisi yineledi:

- Harun Bey, eğer SEK’e ilginiz sürüyorsa sizinle oturup konuşmak isteriz.

Çallı, fiyatla ilgili konumlarında bir değişiklik olmadığını peşinen bildirdi:

- Biz daha önce verdiğimiz fiyatın arkasındayız. Yeni fiyat teklifi veremeyiz ama SEK’i ciddi olarak almak istiyoruz.

Derken geçen hafta resmi açıklama kamuoyuna yansıdı:

- Koç Holding iştiraki Tat Gıda, SEK Süt markası ve varlıklarını 240 milyon liraya Çallı Gıda’nın yeni kurduğu CLA Süt ve Süt Ürünleri’ne satıldı.

Resmi açıklamanın yapıldığı gün Bekir Çallı’yı aradım:

- Hayırlı olsun, SEK’i almışsınız.

Teşekkür edip ekledi:

- Kardeşim Harun epeydir SEK’i yakından takip ediyordu.

Daha sonra Harun Çallı’yla konuştum, SEK’in iki fabrikada üretim yaptığını belirtti:

- Karacabey’de ve Söke’de fabrika var. Söke’deki fabrika Kayhan Ailesi’ne ait Moova’nın alımı sırasında SEK’e geçmişti.

Rekabet Kurumu sürecini anımsattı:

- Alıcı taraf olarak piyasada hakim durumumuz yok. Ancak, Rekabet Kurumu’nun yine de incelemesi gerekiyor. Rekabet Kurumu kararı çıkınca, muhtemelen şubat ayında SEK Süt’ün bize devir işlemleri tamamlanır.

Çallı Gıda, halen Meysüt, Milkon ve Milay şirketleriyle süt ve süt ürünleri üretimini sürdürüyor. Milkon, Sakarya’da çikolata ve bisküvi başta olmak üzere birçok gıda maddesinin “içindekiler” bölümünde sıralanan “peynir altı suyu tozu” üretimi yapıyor.

Yani, Çallı Gıda yıllardır süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor.

Çallı Ailesinin sektör deneyimi, SEK markasının çıtasının işi bilenlerin elinde daha yukarı taşınabileceğini ortaya koyuyor.

1 litre peynir altı suyu doğayı 20 insan kadar kirletiyor

ÇALLI Gıda’nın SEK Süt’ü alması sonrası şirketle ilgili bilgilerimi tazelemek üzere arşivimi tararken Mart 2013’te yayınlanan bir yazıma denk geldim:

• 1 litre peynir altı suyu doğayı 20 insan kadar kirletiyor.

Çallı kardeşler, Murat Akpınar-Halil Akpınar'la ortak oldukları Milkon Süt tesislerini 2003 yılında Sakarya’nın Akyazı beldesinde peynir altı suyu tozu üretmek üzere devreye almışlardı. Milkon Süt, Akyazı ve çevresindeki 40 mandıradan peynir altı suyunu alıp, içindeki yüzde 5’lik kuru maddeyi çekip, suyu kanalizasyon sistemine veriyordu.

Milkon’un ortakları 2003’te bu işe giriştiklerinde şu mesajı veriyorlardı:

- Biz bir yandan peynir altı suyu tozunu ekonomiye kazandırıyoruz. Diğer yandan da suyu asıl kirlilikten arındırılmış şekilde salıyoruz.

Murat Akpınar, Mart 2013’teki sohbetimizde şu hesabı ortaya koymuştu:

- 1 litre peynir altı suyu, doğayı 20 insanın bir günde kanalizasyona saldığı idrar-dışkı kadar kirletiyor.

Koç’tan şirket alınca TT oldu

ÇALLI Gıda’nın sahibi Çallı Ailesi’nin yeni şirketi CLA Süt ve Süt Ürünleri’nin SEK Süt’ü satın alma konusunun kamuoyuna açıklandığı gün bazı arkadaşları Harun Çallı’yı aradı:

- Harun kardeşim, Twitter'da “Trend Topic” (TT) oldunuz. Yani, Twitter kullanıcıları bugün en çok Koç Holding'e bağlı Tat'ın SEK Süt’ü size satmasına odaklanmış.

Bal gibi madencilik yapıyoruz

YENİ yıl vesilesiyle Eti Maden’den gelen paket dikkatimi çekti, açtım içinden bir kavanoz bal ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in mesajı çıktı.

Mesajın başlığı şöyleydi:

♦ Doğaya saygı ile...Bal gibi madencilik yapıyoruz™

Dönmez, mesajında yer altı kaynaklarına dikkat çekti:

- Bakanlık olarak ülkemizin yeraltı kaynaklarının ekonomiye yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesini amaçlayan, faaliyetlerinde çevre ile uyumlu, iş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeyen, sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyoruz.

Eti Maden’in dünya bor lideri olduğunu belirtti:

- Bigadiç ve Emet bor maden ocağı ve rafine bor üretim tesisleri çevresindeki alanlar ağaçlandırılıp doğal kaynakların sürekliliğine katkıda bulunulmuş, çevre duyarlılığını temel alan projelerle doğadan aldığı gücü doğaya geri kazandırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Arıların eko sistemde oynadığı role değindi:

- Büyüklerimizin dediği gibi “Arıların olduğu yerde hayat vardır” ilkesinden hareketle Emet ve Bigadiç'te sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız arıcılık faaliyetleri sonucunda yöredeki endemik ve aromatik bitkiler ile bal üretimi gerçekleştirilmiştir.

Bakan Dönmez, mesajını projenin şu yönüyle noktaladı:

- Bu süreçte özellikle çevre köylerdeki kadınlarımızın emekleri de desteklenerek aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlanmıştır.