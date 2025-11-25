Sektörlerde görece iyimserlik ivmesi
Mevsimsel etkilerden arındırılmış endekslere göre kasımda reel sektör, hizmetler, perakende ticaret ve inşaat olmak üzere dört temel sektörde de iyimserlik arttı. Güven artışı süreci reel sektörde beş, perakende ticarette dört aya ulaştı.
Küresel ve ulusal ekonomiyi olumsuz etkileyen iç ve dış gelişmelerin damgasını vurduğu 2025 boyunca adeta bıçak sırtında seyreden sektörel güvende yeni yıla yaklaşılırken görece iyileşme kendini hissettirdi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış endekslere göre kasım ayında reel sektör (imalat sanayii), hizmetler, perakende ticaret ve inşaat olmak üzere dört temel sektörde de güven artışı yaşandı. Kesintisiz güven artışı süreci reel sektörde beş, perakende ticarette de dört aya ulaşırken, hizmetler ve inşaatta ise kasımda artışa geçti.
Reel sektör güveni mart düzeyine döndü
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi kasımda değişmeyerek 100,8 düzeyini korudu.
Ancak değerlendirmelerde asıl baz alınan mevsimsel etkilerden “arındırılmış” endeks ise aylık bazda 1,2 puan artarak 103,2’ye çıktı. Bu bazda güven düzeyi, böylece içeride siyasi gerilim ve dışarıda küresel ticaret savaşları başlamadan önceki düzeyine geri gelmiş oldu. Her ayın 1-15’inci günleri arasında anketle derlenen yanıtlara göre oluşturulan ve değerinin 100’den büyük olması genel olarak ekonomik iyimserliği, 100’ün altında olması ise kötümserliği ifade eden Reel Sektör Güven Endeksi, mart ayında da bu düzeyde ölçülmüştü. İzleyen dönemdeki olumsuzluklarla haziranda 98,4’e kadar inen güven endeksi, temmuzdan itibaren artışa geçmiş, ağustosta 100 baz değerini yeniden aşmıştı. Endeks eylül ve ekimden sonra kasımda da artışını sürdüren endeks, sekiz ay önceki düzeyine geldi.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler kasım ayında endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi düşürücü etki yaptı.
Hizmetler, ticaret ve inşaatta da güven arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun sektör bazında cironun yüzde 70’ini gerçekleştiren girişimleri kapsayan hizmet, ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinin kasım ayı sonuçları da açıklandı. Mevsimsellikten arındırıldığında güven endeksleri perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artışla 114,2’ye, hizmetlerde yüzde 1 artarak 111,8’e, inşaatta da yüzde 1,4 artışla 84,9’a yükseldi.
Perakende ticaretteki güven artışında son üç aydaki iş hacmi, satışlardaki canlılık ve gelecek üç ayda da bunun devam edeceği beklentisi etkili olurken, mevcut stoklarda artış yaşandı. İnşaattaki güven artışında, alınan kayıtlı siparişlerin düzeyi kısmen, gelecek üç ayda çalışan sayısına ilişkin beklentideki artış ise daha büyük oranda belirleyici oldu. Hizmetlerde son üç aylık iş durumu ve hizmetlere olan talep güveni yukarı çekerken, gelecek üç aydaki talep beklentisindeki azalış düşürücü etki yaptı. Ulusal ve küresel ekonomide belirsizliğin zirveye çıktığı nisan öncesi ile karşılaştırıldığında güven düzeyi reel sektörde mart düzeyine geri gelirken, perakende ticarette o düzeyi aştı, hizmetler ve inşaatta ise hala altında.
Kapasite kullanımında sınırlı artış
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO) 0,1 puanlık bir artışla yüzde 74,1 düzeyinde oluştu. Mevsimsellikten arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise önceki aya göre 0,2 puanlık bir artışla yüzde 74,4’e yükseldi. Kasımda imalat sanayiinde en yüksek kapasite ile çalışan beş alt sektör yüzde 85,2 ile tütün, yüzde 84,4’le ağaç ürünleri, yüzde 84’le kâğıt, yüzde 77,8’le temel eczacılık ve yüzde 76,2 ile diğer ulaşım araçları oldu. Bunları yüzde 76,1’le mobilya, yüzde 75,6 ile giyim eşyası, yüzde 75,3’le ana metal sanayii, yüzde 75’le kimya izledi. Kasımda en düşük kapasite ile çalışan alt sektörler ise yüzde 62,6 ile deri, yüzde 64,7 ile makine ve ekipman, yüzde 65,6 ile kayıtlı medyanın basım ve çoğaltımı, yüzde 68,3’le içecek imalatı ve 69,8’le tekstil oldu. KKO temel alt sektörlerin yarıdan azında önceki aya göre arttı.
