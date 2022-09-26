Sektörlerde güven karışık

Az önce TCMB ve TÜİK tarafından sektörlere yönelik güven endeksleri açıklandı. Sanayi sektöründeki güven düzeyi gerilerken, hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde yükseldi. Geçen hafta açıklanan tüketici güven endeksi de hafif bir artışla yükseliş serisini üç aya çıkaröıştı. Sadece endeks değerlerine bakmak, resmi bütünüyle görmeye yeterli değil.

Hizmet Sektörü: Endeks son aylarda yatay bir seyir izliyor. 2022’nin ilk 9 ayında aldığı değerler, 2021’in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 daha yüksek. Geçen aya göre 2 puanlık yükselişin temelinde mevcut iş hacmindeki artıştan ziyade, gelecek üç aya yönelik beklentilerdeki iyileşme var.

Perakende Sektörü: Perakende ticaret güven endeksi de son aylarda yatay bir seyir izliyor. Geçen aya göre 3 puan yükselen endeksi, hem mevcut satış durumu hem de gelecek üç aya yönelik beklentiler yukarı çekti. Bununla birlikte endeks, zirve değerinin yaklaşık 15 puan gerisinde.

İnşaat Sektörü: Diğer sektörlere kıyasla en düşük düzeyde olan güven endeksi inşaat sektörüne ait. Sektör verilerine göre mevcut durumda biri iyileşme olmamasına rağmen gelecek üç aya yönelik ciddi bir toparlanma beklentisi var. Endeks, dört aydır yükselişine devam ediyor.

Reel Sektör: Sektörler arasındaki en önemli güven endeksi reel sektöre ait. Zira, bu endeks sanayi üretimi ile yakından ilişkili ve büyümeyi de doğrudan etkiliyor. Reel sektör güven endeksi, Şubat’tan itibaren geriliyor ve bugün açıklanan son değeri 100,2’ye düştü. Bu, Covid-19’ın tüm sektörleri vurduğu 2020’nin ikinci çeyreğinden sonraki en düşük değer olması açısından da önemli. Reel sektör güvenindeki zayıflamanın temelinde, ihracat yaptığımız ülkelerin ekonomilerindeki yavaşlama var. Ancak iç piyasa siparişlerinde de gerileme görünüyor ve bunun önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Reel sektör güven endeksi ve PMI verileri arasında yakın bir ilişki var ve PMI Mart ayından bu yana 50’nin altında değerler alıyor.