  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Şeref OĞUZ
  4. Sektörlerin metaverse dönüşümleri nasıl olacak?

Sektörlerin metaverse dönüşümleri nasıl olacak?

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

İş dünyasının omurgasını ekonominin kasları ayakta tuttuğu gibi… Dönüşümün dramatik olacağı savunulan Yeni Nesil Ekonominin kasları da kuvvetini teknolojiden alacağa benziyor… Burada bahsi geçen teknolojiden kasıt, son dönemde dillerden düşmeyen Metaverse’ü oluşturacak teknolojilerinin bütünüdür. Bu yüzden Metaverse’ün sektörler üzerindeki potansiyelini iyi kavramak gerekli…

İnternet ilk çıktığında, bütün şirketler web sitesi açmaya başlamışlardı. Web sitesi aracılığıyla servis ve ürün satışları başladığında, bu bir yarış haline döndü ve aynı zamanda bütün şirketler burada yerlerini alıp ürün ve hizmetlerinin dokunduğu jeografik bölgeyi genişlettiler. Benzer bir şekilde Metaverse de aslında internetin yeni yüzü diyebiliriz. Tek fark; biraz daha hislere hitap eden bir internet şekli olması… Şimdi de şirketlerin web sitesi yerine “Voxel Alan satın alımları” adına yatırımlarda bulunacakları, “kaçırılmaması gereken” öngörüler arasında.

Sektör fark etmeksizin her şirket çeşidinin, önümüzdeki 10 yıl sürecinde Metaverse içerisinde yer alacağı kuvvetli öngörü şeklinde beliriyor. Ve bununla ilgili ekonominin 5 trilyon $ düzeyine ulaşacağı açıklanıyor.

Durum böyle olunca hangi sektörün bu evren içerisinde nasıl yer alması gerektiği, hangi fırsatları kendi bünyesinde toplayabileceği, göz ardı edilmesi halinde hangi tehditlerin belireceği, yatırımlarını en doğru nasıl yapması gerektiği ve çok daha fazlası adına; Sektör Bazlı Metaverse Yazı Dizisini önümüzdeki haftadan itibaren sizlerle paylaşmaya başlayacağım.

Tekstil sektöründe başlayarak devam edecek sektörel bazda metaverse gerçeğini incelerken, temel felsefesini kaybetmeden, örnekler üzerinden ilerleyeceğim. Burada amaç; bu yeni kavramın gri alanda oluşan bilgi kirliliğini önlemek, aşırı beklentiler oluşturmamak ve buraya harcanacak insan, sermaye ve zaman kaynağını verimli kullanabilecek yöntemleri belirginleştirmek…

Hatırlayın; her yeni teknoloji, hayata geçirildiği süreçte, başlıca 5 evreden oluşur.

1-Başlangıç tanımları,

2-Aşırı beklentiler zirvesi,

3-Hayal kırıklığı çukuru,

4-Gerçeğe dönüş yokuşu ve

5-Verimli plato…

Bu yazı dizisinde Metaverse’ün hangi sektör için hangi evrede olduğunu da vurgulayarak, bir sonraki aşamaya geçişin temel parametrelerini aktaracağım.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kombi 20, Klima 26 Derece Yasası 09 Eylül 2022
Ne oldu da bankalar 1 ayda %70 yükseldi? 08 Eylül 2022
Veri çağında bedavanın bedelini mahremiyetle ödüyoruz 07 Eylül 2022
Enflasyon 80'i aştı peki ya hayat kime ne kadar pahalı? 06 Eylül 2022
Temenni ile tahmin açmazındaki Orta Vadeli Program 05 Eylül 2022
Metaverse’ün sağladığı bedensiz özgürlük hayatımızı nasıl etkileyecek? 03 Eylül 2022
Yine hazan mevsimi geldi. Ekonomiyi neler bekliyor? 02 Eylül 2022
Önden yüklemeli enflasyon büyümesi 01 Eylül 2022
Hükümetin gözü 8 aylık ekonomik çıktılarda 31 Ağustos 2022
Borsa vurgun yeri mi? 30 Ağustos 2022