Sektörlerin metaverse dönüşümleri nasıl olacak?

İş dünyasının omurgasını ekonominin kasları ayakta tuttuğu gibi… Dönüşümün dramatik olacağı savunulan Yeni Nesil Ekonominin kasları da kuvvetini teknolojiden alacağa benziyor… Burada bahsi geçen teknolojiden kasıt, son dönemde dillerden düşmeyen Metaverse’ü oluşturacak teknolojilerinin bütünüdür. Bu yüzden Metaverse’ün sektörler üzerindeki potansiyelini iyi kavramak gerekli…

İnternet ilk çıktığında, bütün şirketler web sitesi açmaya başlamışlardı. Web sitesi aracılığıyla servis ve ürün satışları başladığında, bu bir yarış haline döndü ve aynı zamanda bütün şirketler burada yerlerini alıp ürün ve hizmetlerinin dokunduğu jeografik bölgeyi genişlettiler. Benzer bir şekilde Metaverse de aslında internetin yeni yüzü diyebiliriz. Tek fark; biraz daha hislere hitap eden bir internet şekli olması… Şimdi de şirketlerin web sitesi yerine “Voxel Alan satın alımları” adına yatırımlarda bulunacakları, “kaçırılmaması gereken” öngörüler arasında.

Sektör fark etmeksizin her şirket çeşidinin, önümüzdeki 10 yıl sürecinde Metaverse içerisinde yer alacağı kuvvetli öngörü şeklinde beliriyor. Ve bununla ilgili ekonominin 5 trilyon $ düzeyine ulaşacağı açıklanıyor.

Durum böyle olunca hangi sektörün bu evren içerisinde nasıl yer alması gerektiği, hangi fırsatları kendi bünyesinde toplayabileceği, göz ardı edilmesi halinde hangi tehditlerin belireceği, yatırımlarını en doğru nasıl yapması gerektiği ve çok daha fazlası adına; Sektör Bazlı Metaverse Yazı Dizisini önümüzdeki haftadan itibaren sizlerle paylaşmaya başlayacağım.

Tekstil sektöründe başlayarak devam edecek sektörel bazda metaverse gerçeğini incelerken, temel felsefesini kaybetmeden, örnekler üzerinden ilerleyeceğim. Burada amaç; bu yeni kavramın gri alanda oluşan bilgi kirliliğini önlemek, aşırı beklentiler oluşturmamak ve buraya harcanacak insan, sermaye ve zaman kaynağını verimli kullanabilecek yöntemleri belirginleştirmek…

Hatırlayın; her yeni teknoloji, hayata geçirildiği süreçte, başlıca 5 evreden oluşur.

1-Başlangıç tanımları,

2-Aşırı beklentiler zirvesi,

3-Hayal kırıklığı çukuru,

4-Gerçeğe dönüş yokuşu ve

5-Verimli plato…

Bu yazı dizisinde Metaverse’ün hangi sektör için hangi evrede olduğunu da vurgulayarak, bir sonraki aşamaya geçişin temel parametrelerini aktaracağım.