Sektöründe dünyanın en büyük ilk on şirketi arasına giren Türk şirketin büyüme öyküsü

Bazı kuruluşlar, tıpkı bazı insanlar gibi çok iş yaparlar, ama gösterişten uzak durmayı tercih ederler. Az konuşmayı ve çok çalışmayı seçen ve genellikle aile şirketi olan bu organizasyonlar kazançlarını sürekli olarak yeni yatırımlara yönlendirirler. Bölgelerine ve ülkelerine değer katarlar.

1890’larda kurulan, 132 yıllık geçmişi olan Yıldız Entegre Türkiye’de bu tarz kuruluşlar arasında en başarılı olanlar birisidir. Kapı, parke ve plaka ürün gruplarıyla ülkemizde mobilya sektörünün lokomotifi olma özelliğine sahip olan Yıldız Entegre, orman ürünleri sektöründe dünyanın en büyük ilk on şirketi arasında yer alır. İSO’nun Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Raporu’na göre Türkiye’nin en büyük 21. sanayi şirketi olan kuruluş, küresel rekabette de son derece güçlü bir konuma sahiptir.

Yıldız Entegre, 16-18 Ekim 2022 tarihlerinde İtalya’da düzenlenen uluslararası dev Mobilya Fuarı’nda yeni nesil ürün ve hizmetlerini tanıttı Küçük bir basın grubu olarak, Yıldız Entegre Romanya Satış Direktörü Bahadır Çuhacıoğlu; Yıldız Entegre Pazarlamadan Sorumlu GMY, Melike Alkan; Yıldız Entegre Satış Direktörü, Selçuk Ormancı ve Yıldız Entegre Pazarlama DirektörüBengü Metin’le birlikte fuarı gezdik. Yıldız Entegre’nin tepe yöneticilerinden markanın öyküsünü dinledik.

Yüzde 55 oranında büyüme hedefi

2021 yılında 15 milyar TL ciro elde ederek sektör lideri olan Yıldız Entegre, ülkemizin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Pandemi döneminde büyük atılım gerçekleştiren kuruluş 2022’de yüzde 55 oranında büyüyerek 23 milyar TL’lik bir ciroya erişmeyi hedefliyor.

Aralarında Romanya, İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Polonya, ABD, Kanada, İsrail, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Gürcistan, Litvanya, Rusya, Ukrayna’nın da olduğu 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan Yıldız Entegre toplam satışlarının yüzde 15’lik bir oranını ihracattan elde ediyor. Bazı ülkelerde ihracatın yanı sıra iş modelleri de geliştiriyor.

14 bin m3 levha üretim kapsitesine sahip olan kuruluşun 3 bin çalışanı var. Parkede VarioClic ve TerraClic, Kapıda VarioDor ve Plaka’da Yıldız Trend markaları adı altında üretim yapıyor. Kartepe, Romanya, Slovenya , Akdeniz, Akhisar, Mudurnu, Uzunbey ve Başiskele olmak üzere sekiz üretim tesisi bulunuyor. Her yıl, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına yaklaşık 25 milyon TL’lik kaynak ayıran Yıldız Entegre’nin bu bölümlerinde farklı iş disiplinlerinden 50’ye yakın çalışanı bulunuyor.

Kazancını yatırımlara yönlendirerek büyüyor

Yıldız Entegre, 2000’li yıllarda başlattığı kurumsallaşma yolculuğu sayesinde profesyonellerin yönetiminde ilerlemeye devam ediyor. Ailenin dördüncü nesil üyeleri yöneticilerle uyum içinde çalışarak küresel pazarlarda dinamik bir biçimde rekabet ediyorlar.

Sürekli olarak yatırım yapan, kazandığını kendi işinin gelişmesi için kaynak olarak kullanan Yıldız Entegre ülkemizin sanayisi için de mükemmel bir rol model sunuyor. Bu yıl Uzunbey Tesisi’ni satın alan kuruluş bu hamleyle 1.750 m3/gün MDF, 2.000 m3/ gün YL, Parke, Melamin kaplama tesisleri, Emprenye, Tutkal üretim tesislerini bünyesine dahil etti.

Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde yer alan Yıldız Entegre Port, Yıldız Entegrenin ilk limanı olarak faaliyete girmeye hazırlanıyor. Limanın Yıldız Entegre’nin tedarik süreçlerine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Yıldız Entegre çevredeki ayak izini azaltmak için de yatırımlar yapıyor. Örneğin, Ekim ayında devreye giren Akhisar GES güneş panelleri yatırımıyla. tesisin elektriğinin yaklaşık yüzde 15’i yenilenebilir enerjiden sağlayacak. Aynı şekilde, Kartepe’deki tesiste de enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlar sürüyor.

Küresel Rekabet üstünlüğü sağlayan ormancılık belgesi

Orman verimliliğine ve ekolojik süreçlere zarar vermeden üretim yapmayı amaçlayan Yıldız Entegre sorumlu ormancılık belgesi FCC’ye sahip.

FSC Forest “Stwardship Council” isimli bir sivil toplum kuruluşu. 1993 yılında kurulan Orman yönetim konseyi 79 ülkedeki 100 milyon hektar ormanlık alan FSC standartlarına uygunluğu ile sertifikalandırılmış olan çok başarılı bir organizasyon.

FSC etiketi tüketicinin kağıt ürünü ya da kereste olarak alacağı orman ürününü seçmesine kolaylık sağlıyor. Orman yönetimi çevreyi, biyolojik ve ekolojik dengeyi kontrol edip koruduğu gibi aynı zamanda ormanlarda hayatları sürdüren yerli halklara da saygı duyulmasını sağlar ve onların haklarını da koruma altına alıyor. Ayrıca yaban hayatın korunması, bitki çeşitliliğinin kontrol altına alınması gibi daha birçok konuda katkıda bulunuyor.

FSC belgesi aynı zamanda işçi hakları, yasal uyumluluk ve katılımcı kuruluşun tedarik zinciri içinde önem taşıyor. FSC etiketi orman ürünlerine yasal düzenlemelere uyan iyi orman yönetimine sahip ormanlardan sağlandığının göstergesi oluyor . FSC etiketiyle üretim yapan orman işletmesi firmalar önemli bir rekabet avantajı elde ediyor. Kurumun güvenirliği ve itibarını artırıyor. Çevresel koruma ön plana çıktığı için, işletmenin farklı pazarlara açılmasına imkân sağlıyor.

Köklerinden güç alan kurulu

“Müşteri deneyimi, müşteri odaklılık, sürdürülebilir ilişki, sürdürülebilir kalite ve üretim gibi sektöre ve insana değer katan çalışmalarla da farklılaşma adımları atmaya gayret ediyoruz” diyen Yıldız Entegre Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Melike Alkan şirketin iş yapma biçimini şu cümlelerle ifade ediyor.

“Köklerimizden aldığımız kültürü önce ülkemize bugün de dünyaya taşımaya odaklanıyoruz. Romanya’daki tesislerimiz, pazarlama faaliyetlerimiz, Ar-Ge çalışmalarımız, dünya trendlerini yakından takip eden ürün geliştirme ekiplerimiz ile hem sektörü ve markalarımızı global markalar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu bakış açısı ile kendimizi sektörün mevcut dinamiğini değiştireceğimiz uzun bir yolculukta görüyoruz.

Sektörde ağacın ve kaynakların ihtiyatlı kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Kaynakların minimum da tutularak (gerçek ağaç kullanımına göre) hem kaynağı hem de pahalı ve herkesin ulaşamadığı “tasarım” olgusunu herkes için ulaşılabilir kılmaya gayret ediyoruz. Ağacın izinde manifestosu ile dünyadaki ağaçların izinden gidiyoruz, araştırmalar yapıyoruz, dünyadaki ağaçları arıyoruz. Ağaç kütüphanelerinden seçimler yapıyoruz. Aldığımız ilham ve öğretileri ürünlere dönüştürüp ulaşılabilir tasarımları tüketici ile buluşturuyoruz.”

İş modeli

Yıldız Entegre orman ürünleri sektöründeki tüm oyuncular gibi ağırlıklı olarak B2B ) Business to Business) iş modeliyle çalışıyor. Ticaretini bayiler aracılığı ile gerçekleştiriyor. Mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar, müteahhitler, marangoz ve parke ustalarına yönelik çalışmalarla markasını yönetiyor.

Son dönemde, nihai tüketiciye yönelik olan ürün geliştirme, satış ve pazarlama çalışmalarına da ağırlık veren kuruluş müşteri araştırmalarına kaynak ayırıyor. Stratejilerine ve markalarının vizyonuna bu doğrultuda yön veriyor.

Kuruluş, düzenli olarak müşteri memnuniyetini ölçümleyerek belirlediği gelişim alanlarına yönelik olarak yaptığı çalışmalarla memnuniyet oranını yüzde 85’e çıkarmayı başarmış durumda. 2018-2021 yılları arasında, şirketin parke marka bilinirliliği %13’ten %33’e; kapı markası Variodor ise %27’den %42 ‘ye yükselmiş.

Yıldız Eentegre, bu yıl özellikle parke ve kapı gibi son tüketiciye yönelik ürünlerde hedef kitleye yönelik iletişim çalışmalara ağırlık veriyor. 360 derece iletişim stratejisini benimseyerek kapsamlı iletişim çalışmaları yürütüyor.