Semt pazarlarına kısıtlama çiftçiyi de tüketiciyi de mağdur etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanma sonrası semt pazarlarının açılmasına sadece 8-15 Mayıs’ta izin verilmesi çiftçiyi mağdur etti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kapanmanın bazı bölgelerde fide dikim dönemine denk gelmesinin, fide satışı yapan işletmeleri ve esnafı zora soktuğunu söyledi. Sebze ve meyve fidelerinin, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Pazar Yerleri Genelgesi’ne göre sadece cumartesi günleri açılacak semt pazarlarında satışının yapılabildiğine dikkat çeken Gürer, “Hem fideciler hem de bağına bahçesine fide dikmek isteyen vatandaşlar için ayrı bir mağduriyet oluştu” dedi. Gürer, bazı yörelerde, çoğunluğu mayıs ayının ilk iki haftasında dikilen sebze ve meyve fidelerinin esnafı ve vatandaşı zora soktuğunu, köyünde, kasabasında; bağına bahçesine fide dikmek isteyen çok sayıda vatandaşın fideye ulaşmakta zorlandığı belirtti. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, semt pazarlarının kurulamamasının sebze ve meyve üreticisini mağdur ettiğini, Eskişehir’in seracılıkla geçimini kazanan Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde roka, maydanoz, marul üreticilerinin satamadığı kasalarca yeşilliği çöpe dökmek zorunda kaldığını belirtti. Seralarda çiftçileri dinleyen CHP’li Çakırözer, “Mihalgazi, Sarıcakaya bölgemiz Eskişehir’de seracılığın en fazla yapıldığı, İç Anadolu’nun Antalya’sı olarak bilinen bölge. 17 günlük tam kapanma sera üreticilerimizi olumsuz etkiledi. Haller kapalı, pazarlar açılmadığı için ürünler elde kaldı. Çöpe döküldü. Türkiye’nin neresinde olursa olsun kapanmadan olumsuz etkilenen tüm çiftçilerimizin zararları karşılanmalıdır. Üreticilerimize maddi destek sağlanmalıdır” çağrısında bulundu.

“Fiyatlar ikiye katlandı”

Semt pazarlarında esnafı ve vatandaşı dinleyen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, semt pazarlarına sadece bir gün izin verilmesinin fiyatların 2-3 katına çıkmasına neden olduğunu söyledi. Güzelmansur, pazarların kapalı olduğu günlerde, halde 2 lira olan domatesin fiyatının pazarın olduğu gün 5 liraya çıktığını, diğer ürünlerde de aynı fiyat artışının gözlendiğini belirterek, “Bu artışların tek nedeni yanlış bir kararla pazarların sadece bir gün açık olmasına izin veren uygulamadır. Semt pazarları normal günlerdeki gibi çalışmalı” dedi.