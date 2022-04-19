Semt pazarlarında kredi kartlı satış artışı üzerine…

Semt pazarlarında kredi kartlı satışların arttığını bildiren bugün gazetemizde yer alan haber; kayıt dışılığın azalması açısından olumluluğu ortaya koyarken, takipteki kredi kartı müşterisinin artması açısından da olumsuzluğu gösteriyor.

Perakende muhabirimiz Yener Karadeniz’in haberinden artan sebze/ meyve fiyatları nedeniyle müşterilerini kaçırmak istemeyen pazarcı esnafının, pos cihazı kullanarak kredi kartla gelen müşterilere satış yaptıkları bilgisini alıyoruz. İstanbul Pazarcılar Odası başkanı Mesut Şengül, artan fiyatlar nedeniyle market müşterilerinin daha ucuz sebze meyve almak için pazarlara gelmesi sonucunda, pazarcı esnafının kredi kartlı alışveriş için pos cihazı kullanmaya başladığını söylüyor.

Şengül, ”Hallerdeki meyve/sebzenin yüzde 85’ini pazarcılar alır. Yüksek tonajda aldıkları için fiyatları rekabetçi ve yüzde 20- 25 daha düşük olur. Fiyat artışları nedeniyle market müşterileri de pazardan sebze/meyve almak için gelmeye başladılar. Pazarcılar müşteri kaçırmamak için kredi kartlı alışveriş başlattılar” açıklamasını yapıyor.

Şengül, pazarlar konusunda bilgi verirken, ”Türkiye’de 300 bin civarında pazarcı esnafı bulunuyor. Bunların 30 bin kadarı İstanbul’da, yüzde 80’i bulunduğu mahalleye hitap eden gıda ağırlıklı ürün satan pazarlar. İstanbul’da kurulan pazar sayısı 465. Her bir pazarcı haftada en fazla 5 gün tezgah açıyor.”

Bankalararası Kart Merkezi, 2021 yılında 2020’ye göre kartlı alışverişin bir yılda yüzde 49 artış göstererek 1 trilyon 712 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. 2021’de günde 4 milyar 700 milyon liralık kartlı ödeme yapıldığı bilgisini paylaştı, Her geçen gün kartlı ödemenin nakit ödemelerin yerini aldığını da belirtti.

Bu gelişmelerden çıkarabileceğimiz sonuçlardan biri, kayıt dışı ödeme işlemlerinin azalıyor olmasıdır. Pazara kadar giren kartlı ödemelerden bu sonucu çıkarabiliriz. Ama ulaşacağımız bir başka sonuç da, kartlı ödemelerle borç yükü artan borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısının artmasıdır. Bu konuda da sık sık haberlerle karşılaşıyoruz. Türkiye Bankalar Birliği’nin açıklamalarından; 2022 yılı ocak ayında 107 bin bireysel kredi borçlusuna yasal takip başlatılmış olduğunu ve takipteki kredi kartı borçlu sayısının 4 milyon 130 bine yükselmiş olduğunu öğreniyoruz.

Bu bilgiler; bir yandan kredi kartı kullanımıyla kayıt dışılığın azaldığını ve olumlu sonuca neden olduğunu söylüyor. Diğer yandan bazı vatandaşların kredi kartı kullanırken ölçüyü kaçırması nedeniyle zora düştüğünü, olumsuz yanını gösteriyor…

GÜNÜN SÖZÜ:

Kredi kartı kullanan vatandaşın ayağını yorganına göre uzatması gerekir.