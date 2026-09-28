Sen bana fazla iyisin: Makroekonomi ve tüketici güveni

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“Ben hiç mükemmel değilim, belki de sıradan biriyim.”

Leyla Tuna / Zuhal Olcay

Geçtiğimiz hafta TÜİK güven en­dekslerini açıkladı. Piyasada tanı­dık bir soru yeniden duyuldu: “Sorunlu krediler artarken tüketici güveni nasıl yükseliyor?” Ekonoritmiks’te 18 Ağus­tos 2025 tarihli “Santim Santim” yazı­mızda fiyat algısını, 29 Haziran 2026 tarihli “Bozacının Şahidi Şıracı”da tü­ketici ile sanayicinin ayrışan güvenini incelemiştik. Cevap, hanelerin bütçele­rinde, beklentilerinde ve göstergelerin ölçtüğü farklı zaman ufuklarında saklı.

Zuhal Olcay’ın “İyisin” şarkısındaki ince ironi tanıdık: Bazen karşımızdaki veri, kafamızdaki ekonomi resmine fazla iyi geliyor. Oysa tüketici güveninin yük­selmesi, ekonomideki bütün sorunların çözüldüğü anlamını taşımıyor. İnsanlar bugünkü sıkıntılarını yaşarken yarının biraz daha elverişli geçeceğini düşüne­bilir.

Güvenin zamanı: Bugünün yükü, yarının umudu

Eylülde tüketici güveni aylık %1,3 ar­tışla 91,9’a yükselerek Temmuz 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 2023’teki kısa sıçramaya kıyasla daha uzun zamana yayılan toparlanma dik­kat çekiyor. Alt kalemler, itirazın cevabı­nı barındırıyor: Hanenin mevcut maddi durum endeksi 75,4’ten 75,3’e gerilerken gelecek 12 aya ilişkin maddi durum bek­lentisi 93,7’ye yükseldi. Bugüne ilişkin değerlendirme zayıf, geleceğe bakış daha elverişli. Endeksin 100’ün altında kalma­sı, genel karamsarlığın henüz aşılmadığı­nı gösteriyor.

Takipteki krediler ise geçmişte kulla­nılan borçların geri ödeme performansı­nı yansıtıyor. Sorunlu kredi oranında pay kadar paydaya da bakılması gerekir. Kre­di büyümesi yavaşladığında yeni kredile­rin TGA (NPL) oranını aşağı çeken katkı­sı azalır. TCMB’nin Mayıs 2026 Finansal İstikrar Raporu bireysel kredilerde bu mekanizmayı açıklamıştı. Başkan Dr. Ya­şar Fatih Karahan’ın 22 Eylül sunumu da kredi büyümesinin ilkbahardan bu yana belirgin yavaşladığını gösteriyor. Elbette bu aritmetik ödeme güçlüğünü ortadan kaldırmaz; takipteki alacak tutarındaki artışı tek başına açıklamaz.

Kredi yoğunlaşması (credit concent­ration) da önemlidir. Kredi derecelendir­me kuruluşları bu metriği yakından in­celerler. Gecikmelerin az sayıda yüksek bakiyeli borçluda yoğunlaşmasıyla çok sayıda haneye yayılması farklı sonuçlar taşır. Tutarın yanında borçlu sayısı, ge­lir düzeyi ve ödeme kapasitesi de gözetil­melidir. Sorunlu kredi oranıyla güvenin birlikte yükselmesi tek başına bir tutar­sızlık göstermiyor. Borçlu hanelerin sı­kıntısıyla toplum genelindeki beklenti değişimini ayrı ayrı okuyabiliriz.

Mutfağın beklentisi: Tarladan tezgâha, tezgâhtan güvene

Gıda fiyatları bu ayrımın merkezinde. 7 Eylül tarihli “Baz Baza” yazımızda ta­rımsal üretimdeki toparlanmanın tezgâ­ha ve güvene uzanan kanalını ele almış­tık. Bitkisel ve hayvansal üretimdeki ar­tış gıda arzını destekliyor. Ağustosta gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon %33,79’a geriledi. Grafiğimizde yalnız­ca gıdayı kapsayan seriyle tüketici gü­veninin ters yönlü seyri belirgin: Üç ha­neli gıda enflasyonunda 60’lı seviyelere inen güven, fiyat artışları %30’lu oran­lara yavaşlarken 90’ın üzerine çıktı. Gı­da enflasyonu ile güven arasındaki −0,67 korelasyon, mutfaktaki fiyat baskısıyla hanehalkının ekonomiye bakışı arasın­daki güçlü bağı gösteriyor. Neden-sonuç ilişkisi bir yana iki seri sıkı sıkıya eşgü­dümlü.

Hane bütçesi üzerinden çalışan meka­nizma açık. Literatürde “sık karşılaşılan fiyatlar” (salient) diye tanımlanan mar­ket ve pazar etiketleri, enflasyon algısın­da güçlü bir iz bırakıyor. Fiyatların daha yavaş yükselmesi, harcama planının ön­görülebilirliğini artırıyor. Kur politikası da ithal ürün ve girdiler üzerinden fiyat baskısını sınırlıyor. Mal enflasyonu ağus­tosta %26,19 düzeyinde. Hayat pahalılığı sürerken fiyat artış hızının yavaşlaması tüketicinin geleceğe bakışını destekleye­bilir.

Sektörler de aynı ritimde ilerlemi­yor. Hizmet güveni 111,9’da yatay kalır­ken perakende ticaret güveni %1,1 artış­la 111,3’e yükseldi. Perakendede gelecek üç aylık satış beklentisi de %3,5 yükseldi. #Hashtag yazılarımızda “K-Ekonomisi” temasıyla incelediğimiz “küçük ödül kül­türü” ve seçici talep görünümü sürüyor. Tüketiciye yakın faaliyetlerdeki direnç, finansmana duyarlı kesimlere aynı ölçü­de yayılmıyor.

Ertelenen alışverişin eşiği: Niyet var, sıra imkânda

Gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesi endeksi­nin 105,1’den 108,8’e çıkışı, güven artı­şının başlıca kaynağı. Grafiğimizde da­yanıklı mal tüketiminin yıllık değişimi son dönemde genel büyümenin altında, negatif bölgede seyrediyor. Niyetle ger­çekleşme arasındaki mesafe, ertelenen alımların potansiyelini düşündürüyor. Haziran yazımızdaki “lüküs hayat” uyarısını koruyalım: Güven anketiyle fiili harcama bire bir örtüşmüyor.

Peki, beklentilerin kaynağı nedir? Gıda ve günlük ihtiyaç harcamaları gelirden daha yavaş arttığında, hane bütçesinden sarfa ayrılan pay küçü­lür, tasarruf için alan açılabilir. Be­lirecek bu alan, ertelenen dayanıklı mal alımlarına imkân tanıyabilir. Yıl sonu için %30’a yakın enflasyon var­sayımı ücret artış beklentisinde mo­ralleri güçlü tutabilir. Yüksek rekoltenin hasılatı da zirai kesimde bu kanalı pekiş­tirebilir; belirleyici tutar, çiftçinin girdi, finansman ve borç ödemelerinden sonra elinde kalan gelir. Bereketli geçen bir se­zonun geleceğe dönük izdüşümü.

Dayanıklı mal talebi, faiz hadlerine hassas. Faiz indirimi beklentisi, daha uy­gun finansman koşulları umudunu bes­liyor. Faizlerin gerilemesi finansmana erişimi kolaylaştırırsa, yeni yıldaki üc­ret artışları izleyen dönemin enflasyo­nunu aşarsa ertelenen alımlar harekete geçebilir.

Sonuç: Güzel bile bulmazsın

Açıklanan veri Ekonoritmiks okurları için ne yeni ne de şaşırtıcı. Aylardır tartı­şıp yazdıklarımızın verilerdeki manifes­tosu. Güvenin 100 eşiği üzerine yerleş­mesi için tarımda arz sürekliliği, üretici­nin sürdürülebilir kazancı ve satın alma gücünde kalıcı iyileşme gerekiyor. %5 enflasyon hedefi bu nedenle gündelik ha­yatın göbeğinde. “İyisin” derken kusur­suz bir ekonomi tarifine ihtiyacımız yok. Bugünün yükünü doğru ölçerken yarına açılan alanı da görebiliriz. Leyla Tuna’nın güftesiyle, Zuhal Olcay’ın sesiyle: “Çok gülerim kızarsın, ağlayınca kaçarsın.”