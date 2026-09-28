Sen bana fazla iyisin: Makroekonomi ve tüketici güveni
“Ben hiç mükemmel değilim, belki de sıradan biriyim.”
Leyla Tuna / Zuhal Olcay
Geçtiğimiz hafta TÜİK güven endekslerini açıkladı. Piyasada tanıdık bir soru yeniden duyuldu: “Sorunlu krediler artarken tüketici güveni nasıl yükseliyor?” Ekonoritmiks’te 18 Ağustos 2025 tarihli “Santim Santim” yazımızda fiyat algısını, 29 Haziran 2026 tarihli “Bozacının Şahidi Şıracı”da tüketici ile sanayicinin ayrışan güvenini incelemiştik. Cevap, hanelerin bütçelerinde, beklentilerinde ve göstergelerin ölçtüğü farklı zaman ufuklarında saklı.
Zuhal Olcay’ın “İyisin” şarkısındaki ince ironi tanıdık: Bazen karşımızdaki veri, kafamızdaki ekonomi resmine fazla iyi geliyor. Oysa tüketici güveninin yükselmesi, ekonomideki bütün sorunların çözüldüğü anlamını taşımıyor. İnsanlar bugünkü sıkıntılarını yaşarken yarının biraz daha elverişli geçeceğini düşünebilir.
Güvenin zamanı: Bugünün yükü, yarının umudu
Eylülde tüketici güveni aylık %1,3 artışla 91,9’a yükselerek Temmuz 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 2023’teki kısa sıçramaya kıyasla daha uzun zamana yayılan toparlanma dikkat çekiyor. Alt kalemler, itirazın cevabını barındırıyor: Hanenin mevcut maddi durum endeksi 75,4’ten 75,3’e gerilerken gelecek 12 aya ilişkin maddi durum beklentisi 93,7’ye yükseldi. Bugüne ilişkin değerlendirme zayıf, geleceğe bakış daha elverişli. Endeksin 100’ün altında kalması, genel karamsarlığın henüz aşılmadığını gösteriyor.
Takipteki krediler ise geçmişte kullanılan borçların geri ödeme performansını yansıtıyor. Sorunlu kredi oranında pay kadar paydaya da bakılması gerekir. Kredi büyümesi yavaşladığında yeni kredilerin TGA (NPL) oranını aşağı çeken katkısı azalır. TCMB’nin Mayıs 2026 Finansal İstikrar Raporu bireysel kredilerde bu mekanizmayı açıklamıştı. Başkan Dr. Yaşar Fatih Karahan’ın 22 Eylül sunumu da kredi büyümesinin ilkbahardan bu yana belirgin yavaşladığını gösteriyor. Elbette bu aritmetik ödeme güçlüğünü ortadan kaldırmaz; takipteki alacak tutarındaki artışı tek başına açıklamaz.
Kredi yoğunlaşması (credit concentration) da önemlidir. Kredi derecelendirme kuruluşları bu metriği yakından incelerler. Gecikmelerin az sayıda yüksek bakiyeli borçluda yoğunlaşmasıyla çok sayıda haneye yayılması farklı sonuçlar taşır. Tutarın yanında borçlu sayısı, gelir düzeyi ve ödeme kapasitesi de gözetilmelidir. Sorunlu kredi oranıyla güvenin birlikte yükselmesi tek başına bir tutarsızlık göstermiyor. Borçlu hanelerin sıkıntısıyla toplum genelindeki beklenti değişimini ayrı ayrı okuyabiliriz.
Mutfağın beklentisi: Tarladan tezgâha, tezgâhtan güvene
Gıda fiyatları bu ayrımın merkezinde. 7 Eylül tarihli “Baz Baza” yazımızda tarımsal üretimdeki toparlanmanın tezgâha ve güvene uzanan kanalını ele almıştık. Bitkisel ve hayvansal üretimdeki artış gıda arzını destekliyor. Ağustosta gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon %33,79’a geriledi. Grafiğimizde yalnızca gıdayı kapsayan seriyle tüketici güveninin ters yönlü seyri belirgin: Üç haneli gıda enflasyonunda 60’lı seviyelere inen güven, fiyat artışları %30’lu oranlara yavaşlarken 90’ın üzerine çıktı. Gıda enflasyonu ile güven arasındaki −0,67 korelasyon, mutfaktaki fiyat baskısıyla hanehalkının ekonomiye bakışı arasındaki güçlü bağı gösteriyor. Neden-sonuç ilişkisi bir yana iki seri sıkı sıkıya eşgüdümlü.
Hane bütçesi üzerinden çalışan mekanizma açık. Literatürde “sık karşılaşılan fiyatlar” (salient) diye tanımlanan market ve pazar etiketleri, enflasyon algısında güçlü bir iz bırakıyor. Fiyatların daha yavaş yükselmesi, harcama planının öngörülebilirliğini artırıyor. Kur politikası da ithal ürün ve girdiler üzerinden fiyat baskısını sınırlıyor. Mal enflasyonu ağustosta %26,19 düzeyinde. Hayat pahalılığı sürerken fiyat artış hızının yavaşlaması tüketicinin geleceğe bakışını destekleyebilir.
Sektörler de aynı ritimde ilerlemiyor. Hizmet güveni 111,9’da yatay kalırken perakende ticaret güveni %1,1 artışla 111,3’e yükseldi. Perakendede gelecek üç aylık satış beklentisi de %3,5 yükseldi. #Hashtag yazılarımızda “K-Ekonomisi” temasıyla incelediğimiz “küçük ödül kültürü” ve seçici talep görünümü sürüyor. Tüketiciye yakın faaliyetlerdeki direnç, finansmana duyarlı kesimlere aynı ölçüde yayılmıyor.
Ertelenen alışverişin eşiği: Niyet var, sıra imkânda
Gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesi endeksinin 105,1’den 108,8’e çıkışı, güven artışının başlıca kaynağı. Grafiğimizde dayanıklı mal tüketiminin yıllık değişimi son dönemde genel büyümenin altında, negatif bölgede seyrediyor. Niyetle gerçekleşme arasındaki mesafe, ertelenen alımların potansiyelini düşündürüyor. Haziran yazımızdaki “lüküs hayat” uyarısını koruyalım: Güven anketiyle fiili harcama bire bir örtüşmüyor.
Peki, beklentilerin kaynağı nedir? Gıda ve günlük ihtiyaç harcamaları gelirden daha yavaş arttığında, hane bütçesinden sarfa ayrılan pay küçülür, tasarruf için alan açılabilir. Belirecek bu alan, ertelenen dayanıklı mal alımlarına imkân tanıyabilir. Yıl sonu için %30’a yakın enflasyon varsayımı ücret artış beklentisinde moralleri güçlü tutabilir. Yüksek rekoltenin hasılatı da zirai kesimde bu kanalı pekiştirebilir; belirleyici tutar, çiftçinin girdi, finansman ve borç ödemelerinden sonra elinde kalan gelir. Bereketli geçen bir sezonun geleceğe dönük izdüşümü.
Dayanıklı mal talebi, faiz hadlerine hassas. Faiz indirimi beklentisi, daha uygun finansman koşulları umudunu besliyor. Faizlerin gerilemesi finansmana erişimi kolaylaştırırsa, yeni yıldaki ücret artışları izleyen dönemin enflasyonunu aşarsa ertelenen alımlar harekete geçebilir.
Sonuç: Güzel bile bulmazsın
Açıklanan veri Ekonoritmiks okurları için ne yeni ne de şaşırtıcı. Aylardır tartışıp yazdıklarımızın verilerdeki manifestosu. Güvenin 100 eşiği üzerine yerleşmesi için tarımda arz sürekliliği, üreticinin sürdürülebilir kazancı ve satın alma gücünde kalıcı iyileşme gerekiyor. %5 enflasyon hedefi bu nedenle gündelik hayatın göbeğinde. “İyisin” derken kusursuz bir ekonomi tarifine ihtiyacımız yok. Bugünün yükünü doğru ölçerken yarına açılan alanı da görebiliriz. Leyla Tuna’nın güftesiyle, Zuhal Olcay’ın sesiyle: “Çok gülerim kızarsın, ağlayınca kaçarsın.”
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