Sen mutluluğun resmini…

Büyük Şair Nazım’ın yakın dostu ressam Abidin Dino’ya “Sen mutluluğun res­mini çizebilir misin Abidin?” diye sorma­sının üzerinden tam 65 yıl geçmesine rağ­men dünya hala mutluluğun resminin tua­le dökülmesini bekliyor…

Bütün dünya savaşın tam da ortasınday­ken “Dünya Mutluluk Raporu 2026” bir kez daha yayınlandı. Refah devleti ve zen­ginliğin eşit dağılımının mutluluğu doğru­dan etkilediği” belirtilen “Mutluluk Rapo­ru”nda kuzey ülkeleri listenin yine en ba­şında yer alırken Türkiye 94’üncü sıradaki yerini korudu.

Kuzey’in parlak ülkesi Finlandiya üst üs­te dokuzuncu kez “dünyanın en mutlu ül­kesi” olarak tescil edilirken, İzlanda, Da­nimarka, Kosta Rica, İsveç, Norveç, Hol­landa, İsrail, Luxemburg ve İsviçre listenin en başında yer alıyorlar. Türkiye, 147 ül­keli sıralamada geçen yıl olduğu gibi yine 94’üncü sırada yer alan diğer ülkeler olarak sıralanıyor. Dünyanın en mutsuz ülkesi Af­ganistan’ı Sierra Leone, Malavi, Zimbabve, Botsvana, Yemen ve Lübnan olarak listede yer aldı. İran ise “mutluluk sıralaması”nda 97’nci sırada, en azından 26 gün önce Orta­doğu Savaş’ı başlamadan…

Amerika Birleşik Devletleri “Dünya Mutluluk Raporu” sıralamasında 23’ün­cü sırada yer alırken, Avrupa Birliği’nin (AB) önde gelen diğer ülkeleri Belçika (14), Almanya (17), Slovenya (18), Avus­turya (19), Çekya (20), Fransa (35), İtalya (38), İspanya (41) ve Yunanistan (85) sıra­lamasına girdi.

Mutluluğun sırrını “zenginliğin eşit da­ğılımı ve refah devleti” olarak açıklanan Dünya Mutluluk Raporu 2026’da, Kuzey Avrupa ülkelerinin istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer almasının, “zenginlik ve zen­ginliğin eşit dağılımı, ekonomik durgunluk risklerinden koruyan bir refah devleti ve sağlıklı bir ortalama yaşam süresiyle ilgili olduğu” belirtiliyor.

Yoğun sosyal medya kullanımının genç­lerin mutluluk düzeyinde ciddi bir düşü­şe yol açtığı, “bu etkiler özellikle İngilizce konuşan ülkeler ve Batı Avrupa’daki genç kızlarda endişe verici boyutlarda” olduğu tespitinin yapıldığı raporda, sosyal med­ya kullanımının gençlerin mutluluğunu etkilediğine yer veriliyor. Raporda, sos­yal medyayı günde beş saat veya daha fazla kullanan 15 yaşındaki kızların, daha az kul­lananlara kıyasla yaşam memnuniyetlerin­de düşüş bildirdikleri ifade ediliyor.

Sosyal medyanın gücü!

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da genç­ler 15 yıl öncesine göre çok daha mutsuz. Aynı dönemde sosyal medya kullanımı da keskin bir şekilde arttı. Birçok kişi bu mutluluk düşüşünden sosyal medyayı so­rumlu tutuyor…

Sosyal medyayı günde bir saatten az kullanan gençlerin en yüksek mutluluk düzeylerine sahip olduğunu tespit ettik­lerini belirten araştırmacılar, dünya ge­nelinde ergenlerin günde ortalama iki bu­çuk saatini sosyal medyada geçirdikleri­ne dikkat çekiyorlar.

“Mutluluk Raporu”nda, en sorunlu sos­yal medya platformlarının kişiler arası karşılaştırmaları teşvik ettiği, “influen­cer”lara yer veren, algoritmik akışa sahip, görsel içeriklere ağırlık veren platformlar olduğu belirtiliyor.

Refah düzeyi ve sosyal medya

Rapora göre, 47 ülkede 15 yaşındaki gençler arasında yapılan PISA araştırması, günde yedi saatten fazla sosyal medya kul­lanan gençlerin, günde bir saatten az kulla­nanlara göre çok daha düşük bir refah dü­zeyine sahip olduğunu gösteriyor.

“Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da, sos­yal medyanın yoğun kullanımına rağmen gençlerin refahı azalmamıştır” tespiti ya­pılan raporda, “Yoğun sosyal medya kul­lanımı, daha yüksek depresyon ve stres seviyeleriyle bağlantılıdır. En sorunlu platformlar, kullanımın esas olarak pasif olduğu, içeriğin çoğunlukla görsel olduğu ve genellikle etkileyicilerden kaynaklan­dığı platformlardır” görüşüne yer veriliyor.

Hayatta kalabilmenin yollarından biri de “inkâr etmek” sanırım! Dünya yangın ye­riyken, her yere bombalar yağarken Orta­doğu’da, bana sorsalar “kendini mutlu his­sediyor musun?” diye, söyleyemem utanı­rım kendimden…