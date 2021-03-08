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Seni hep seven annen… YADE

Sami ALTINKAYA
Sami ALTINKAYA GEZDİM, GÖRDÜM, YAZDIM

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bütün kadınlara kutlu olsun. İşte ve evde kadınlarımız durmaksızın üretiyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştiriyor. Şirketlerde yönetici oluyor. Bilim ve sanatta önemli başarılara imza atıyor. Gazetemiz DÜNYA da bugün farklı bir formatta haberleri hazırladı. Ben de başarılı bir tek ismi sizlerle paylaşıp, iş dünyasındaki kadınlarımızın gönlünü kırmamak için farklı bir paylaşım yapmak istedim.

Başarılı bir kadın başkan tarafından yönetilen Sabancı Holding’de Güler Sabancı’nın hayata bakışını örnek alan Burcu Ertürk’ün hikâyesini anlatacağım. Siyaset bilimi okuyan, Londra’da işletme eğitimi alan Burcu Ertürk, Sabancı Holding’de yıllarca finans uzman yardımcısı olarak görev yaptı. Toplumsal dayanışma derneklerinde gönüllü olarak çalışan Ertürk, 2018 yılında radikal bir karar verdi. Kadın ve toplumsal şiddet olaylarını inceleyerek topladığı gerçek hayat hikâyelerini kaleme aldı. Burcu Ertürk iş hayatına nokta koymasının ardından ilk romanı olan YADE’yi yayınladı.

Bu kitap buz dağının görünen güzel yüzünün altındaki yüzlerce kadının dram dolu hikâyesinden sadece birini anlatıyor. Burcu Ertürk kitabın bütün gelirlerini yardım derneklerine bağışlıyor. Bu ibretlik öyküyü bizlerle paylaşan Burcu Ertürk’e teşekkürlerimle.

Bu vesile ile bir annenin dünya tarihini nasıl değiştirilebileceğinin kanıtı olan Ata’mızın annesi Zübeyde Hanım’a ve hayatını insanlığa adayan, sağlığını ve canını hiçe sayarak cüzzam hastalığına çare bulan, binlerce kız çocuğunun okumasını sağlayan Prof. Dr. Türkan Saylan hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum.

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