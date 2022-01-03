  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Serbest Kürsü
  4. Sentetik iplik imalatı teşvik kapsamına alındı

Sentetik iplik imalatı teşvik kapsamına alındı

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

İlhan BULUT

BULUT Gümrük AŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında şekillenen yatırım teşvik sistemi içinde teşvik edilmeyen veya teşviki belirli şartlara bağlı olan yatırım konuları vardır, bunların içerisinde de en önemlilerinden birisi şüphesiz sentetik iplik imalatı gelmektedir. İmalat, enerji ve madencilik yatırımları bölümünde sınıflandırılan ve “Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımların belirli kriterlerle birlikte sadece genel teşvik (KDV ve Gümrük Vergisi muafiyeti) sisteminden yararlandığı durum. 29.06.2021  tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırılmıştı. Uygulama tarihi ise 01.01.2022 olarak belirlenmişti. Şimdi bu yeni düzenlemenin ne getirip ne götürdüğüne bakalım. Teşvik sisteminde iller, sosyo ekonomik ve gelişmişlik düzeyine göre 6 bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölgede yer alan İstanbul’la ilgili istisnai durumlar haricinde  “Orta Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları” başlığı altında değerlendirilen “Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, Makine ve teçhizat imalatı Elektrikli makine ve cihazların imalatı, Motorlu kara taşıtları imalatı, Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı, B.Y.S. ulaşım araçları imalatı.”

Faaliyetleri 1-2-3 veya 4. Bölge’de yapılması halinde 4. Bölge’nin daha geniş kapsamlı teşvik sisteminden yararlanıyordu. Sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle imalatı, kod olarak kimyasal madde ve ürünlerin imalatı bölümünde sınıflandırılmış olmasın rağmen bir istisnai durum olarak bu sistemden yararlanamıyordu. Sektörde faaliyet gösteren yatırımcı ve iş insanları bu konuya anlam veremediklerini ifade ederken Aralık 2020 - Aralık 2021 döneminde yapılan sentetik ve suni filament iplik ithalatının 2,264 milyar dolar olması bu düşüncelerini destekliyordu. Bu alanda faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen yatırımcılar önemli bir teşvik sistemine dahil olmuşlardır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Dönem sonunda kur uygulamalarındaki açmazlar 03 Ocak 2022
Kur korumalı mevduatın etkisini 2022’nin ilk çeyreğinde göreceğiz 03 Ocak 2022
Türkiye fintek ekosistemine bakış 03 Ocak 2022
Yatırım araçlarına ilişkin vergilemede son durum   01 Ocak 2022
Afiyet Tıbbı sağlık turizmi; COVID-19 pandemisi sonrası fırsatlar  01 Ocak 2022
‘Kitaplarla ve sporla dolu’ bir yıl olsun… 01 Ocak 2022
Enflasyonun özel diyaliz merkezlerine etkileri 01 Ocak 2022
‘İş’te Amerikalı ve Türk 01 Ocak 2022
Şirketler için büyük sorun haline gelen TTK 376 için güncel çözüm önerisi 31 Aralık 2021
2021’den 2022’ye ne oldu, ne olacak 31 Aralık 2021